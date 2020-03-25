Хокимият Намангана закрыл город для всех видов транспорта, кроме осликов

11:38 26.03.2020

Хоким области закрыл Наманган

С 26 марта хоким Наманганской области Хайрулло Базаров принял решение закрыть город для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Решение о закрытии города появилось после того, как коронавирус был подтвержден у жителя Намангана, вернувшегося из Стамбула.



Как уточняется в сообщении пресс-службы, с 00:01 26 марта закрыт въезд и выезд из Намангана всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей, за исключением грузовых перевозок.

Сегодня в Наманганской области на карантине находится 841 человек (211 - дома, 630 - в больнице).

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 60.