У нас зараженных коронавирусом нет, - глава Минздрава Таджикистана

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14:08 26.03.2020
В Таджикистане по состоянию на 25 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом было отмечено на совещании штаба по профилактике коронавируса министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, передает Avesta.
Было отмечено, что для усиления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране создан республиканский штаб под руководством премьер-министра Кохира Расулзода.
Количество охваченных карантином граждан, прибывающих из-за рубежа, с 1 февраля по 25 марта текущего года составило 5 тыс. 640 человек, 2002 из которых прошли карантин, и 3 458 находятся на карантине.
Минздрав еще раз призывает граждан не верить ложным слухам о, якобы выявления случаев заражения новой коронавирсуной инфекцией в стране.