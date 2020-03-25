Золотую Орду сгубила чума (уроки истории), - Т.Хайдаров

14:12 26.03.2020

26 Марта 2020 Автор: Рустем ОМАРОВ | Нур-Султан



Нынешняя пандемия коронавируса – ничто по сравнению со вспышками инфекций, уничтожавших в древности целые города и государства. К примеру, российский историк Тимур Хайдаров высказал предположение, что Золотую Орду погубила чума. По его словам, масштабы бедствия в степи были ужасны.

Первое описание эпидемий можно найти в Библии. В качестве шестой казни за притеснение иудеев Господь наслал на египтян болезнь, по описанию напоминавшую чуму. Аналогичная кара постигла филистимлян, напавших на иудеев в 1200 году до нашей эры и захвативших Ковчег Завета.



Древняя Греция пострадала от неизвестной эпидемии в 430 году до нашей эры. Так называемая чума Фукида унесла четверть населения Афин. Уже в наше время археологи провели раскопки и выяснили, что это был брюшной тиф.

В III веке нашей эры в Римской империи вспыхнула чума Киприана. По описаниям речь идет о вирусной инфекции. Римские власти попытались обвинить в эпидемии христиан, однако произошло обратное. Люди начали массово отказываться от язычества и переходить в христианство.



В VI веке в Европе вспыхнула Юстинианова чума, унесшая жизни 100 млн человек. Именно из-за нее пал рабовладельческий строй.

В Средневековье произошла новая вспышка "черной смерти". Вторая пандемия чумы характеризовалась высокой смертностью и поражением легких. Болезнь начала распространяться из китайской провинции Хубэй. Об этом в 70-х годах прошлого века писал американский ученый Уильям Макнилл в книге "Чума и народы". Произошло это в 1331 году и стало причиной смерти 25 млн человек.

По мнению Тимура Хайдарова, эпидемия охватила Золотую Орду в 1346 году – от Хорезма до Крыма. Два года спустя арабский хронист Аль-Айни написал, что в Каире погибло две трети населения и произошла девальвация: бурдюк воды стоил 10 дирхемов. При этом в жилища, где умерли все домочадцы, никто не смел заходить. Золото и утварь лежали нетронутыми.



Тимур Хайдаров отмечает, что на волне эпидемии Джучи перенес столицу севернее. Одновременно с этим правители Золотой Орды стали переходить в ислам.

В 1360 году новая волна чумы докатилась до Руси и также стала причиной множества смертей.

Чума опустошила Золотую Орду. Это проявилось и в росте цен на продовольствие, и в заморозке Шелкового пути. А в итальянских причерноморских колониях начали чаще торговать рабами "татарского происхождения". Женщин и детей из-за нужды продавали собственные родственники. Одновременно усилились противоречия и борьба за престол Золотой Орды. Степняки начали покидать северные города, и обнищавшую империю добил Хромой Тимур. Он разрушил ослабевшие города. После этого удара Золотая Орда оправиться уже не смогла.



Как пишет Тимур Хайдаров, вторая пандемия чумы в Европе стала Рубиконом, разделившим мрачное Средневековье и эпоху Возрождения. Для Золотой Орды болезнь стала причиной децентрализации государства.