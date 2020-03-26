Беглецов из/в заблокированный Нур-Султан ловят квадрокоптерами

14:20 26.03.2020

В Акмолинской области для борьбы с перебежчиками в столицу полицейские используют квадрокоптеры



Несознательные граждане пробуют пробраться в столицу, где объявлен карантин в связи со вспышкой коронавируса. Иногда для этого они прибегают к услугам местных проводников и идут окольными путями.

Как ранее сообщал Акмолинский департамент полиции, с 22 марта введен полный запрет на выезд в Нур-Султан и въезд из него. В 30-километровой зоне вокруг столицы акмолинские полицейские установили заградительные отряды. В этом периметре с ними дежурят с тепловизорами для определения температуры тела и экипированные бригады санитарных служб.

Регистрируются факты, когда водители, игнорируя требования, пытаются попасть в столицу через объездные пути и полевые дороги, – говорят в правоохранительном ведомстве.



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Для пресечения этих нарушений полицейские производят передислокацию сил и средств. Кроме того, используется специальная техника: служебные машины с высокой проходимостью, а в местах, где еще лежит снег, помогают волонтеры на снегоходах.

Изучаются топографические спутниковые карты, по которым возможно контролировать пути проезда, а для наблюдения за территорией используются квадрокоптеры, – говорят полицейские.

Как отмечают стражи порядка временные ограничительные меры вокруг столицы необходимы для того, чтобы остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты.



Опубликовано: 24 Марта 2020 Автор: Нуржан БАЙМУЛДИН | Нур-Султан