В Нур-Султане задержан террорист с бомбой

14:27 26.03.2020

КНБ предотвратил теракт в Нур-Султане



Сотрудниками КНБ был задержан подозреваемый, изъято самодельное взрывное устройство. В столице Казахстана предотвратили террористический акт, передает Sputnik Казахстан. По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, инцидент предотвратили в среду, 25 марта.



"По результатам оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения", - сообщили в комитете. Мужчина подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии террористической организации ДАИШ* (запрещена в Казахстане). Сообщается, что у подозреваемого изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (Приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Казахстана. В КНБ отметили, что расследование продолжается. Ранее сообщалось, что приверженец ДАИШ хотел устроить теракт в Алматы во время празднования Наурыза. Он был задержан 14 марта. ДАИШ* - запрещенная в Казахстане и других странах террористическая организация