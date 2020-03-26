Казахское старшежузовское племя ысты - потомки саков или канглы?

14:28 26.03.2020

Род Ысты - продолжатели сакской традиции в Старшем жузе казахов



Шакарим Кудайбердиев (каз. Шәкәрім Құдайбердіұлы) (1858-1931) - казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. Племянник Абая Кунанбаева, испытавшие огромное влияние с его стороны на свое становление как поэта и мыслителя.



Еще казахский мыслитель Шакарим Кудайбердиев предполагал, что род Ысты Старшего жуза происходит от древних канглов и значит родственен роду Канглы Старшего жуза.



На это указывает и схожесть тамги обоих родов в виде косеу - палочки для того, чтобы ворошить золу в очаге.



Традиционно род Ысты кочевали в долинах рек Чу, Или, Талас и Арысь казахстанского Семиречья.



Первое упоминание о нем дается в "Истории" Фахреддина Мубарекшаха (XIII в.). Следующее сообщение о племени ысты относится к 1748 г. (в списке родов Старшего жуза), где оно отмечается в числе 10 родов как "сты оуйсун". Племя ысты фигурирует также в первом списке султанов, биев и почетных казахов Старшего жуза 1845 г., где впервые указываются и два основных его подразделения: ойык и тлик



Григо́рий Никола́евич Пота́нин (22 сентября [4 октября] 1835, Ямышевская крепость Иртышской линии, Омская область, Российская империя - 30 июня 1920, Томск, РСФСР) - российский географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист; общественный деятель - один из идеологов и основателей общественно-политического течения Сибирское областничество. Действительный член ИРГО. Почетный член ЗСОИРГО.



По мнению российского этнографа Г.Потанина: Ысты происходят от второй жены (токал) Абака - сына Уйсуна, прародителя казахов Старшего жуза. Таким образом они занимают второе место в ранге Старшего жуза.



Этническое происхождение Ысты можно дополнить еще легендой, проливающей свет на возможную связь этого рода с племенем Среднего жуза казахов - коныратами (один из самых многочисленных родов в Туркестанской области Южного Казахстана).



Один из родоначальников ысты по имени Жанас (сын Ойсыла и внук Бахтияра) берет в жены девушку из племени конрат по имени Жупар, и вскоре у них рождается сын. Однако отец младенца вскоре погибает от рук нукеров хана Джанибека. Молодая вдова, опасаясь за жизнь сына, бежит под защиту сильного и многочисленного племени дулатов. Здесь сироте часто приходится помогать старшим при разжигании очагов. Он был постоянно в саже ("ыс"), отчего его и прозвали "Ысты", т.е. "испачканный копотью" (здесь еще обыгрывается тамга племени "косеу", с казахского – "кочерга"). Эти события в судьбе племени получили отражение в фольклорной фразе – "сын черного лихолетья Ысты" ("қара күннің баласы Ысты")



Раз Ысты взяли девушку от Коныратов, то по степным традициям она вошла в дом мужа. То есть коныраты показываются как пришлое племя, которое Ысты пустили на свою территорию. Это показывает, что Ысты являются более древними насельниками Южного Казахстана.



Таким образом, четко прослеживаются связи рода Ысты с монголами (Коныраты), саками-иранцами (Канлы) и в качестве побочной линии с тюрко-огузскими родами Старшего жуза - Ошакты, Шапырашты, которые также происходят от второй жены праотца Старшего жуза казахов - Абака.



Поэтому Ысты широко расселены по всему Южному Казахстану и Семиречью. Их кочевки всегда пролегали по территориям современных Туркестанской, Джамбыльской и Алматинской областей Казахстана.



Наверное, это единственный род Старшего жуза, который так широко расселен географически. При этом они являются традиционными насельниками всего этого региона и никогда сюда не перекочевывали из других регионов и не откочевывали в другие места.



Так сказать "автохтоны", ну или проще говоря "патриоты" своего края.