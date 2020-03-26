Историки раскрыли неожиданные подробности гибели легендарного путешественника Пржевальского

14:31 26.03.2020

Иван Линдеманн



По поручению военного ведомства Российской империи Николай Пржевальский должен был устроить переговоры с Далай-ламой, чтобы установить дружеские контакты с Тибетом. Но некоторым странам это было невыгодно.



Николай Пржевальский был не только известным русским путешественником, географом и натуралистом, но и ключевой фигурой в так называемой "Большой игре" - геополитическом соперничестве между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX - начале XX веков. Дело в том, что именно он принимал участие в такой важной для российской стороны с точки зрения получения разведданных Тибетской экспедиции.



История Пржевальского как разведчика началась в августе 1878 года. Тогда Главный штаб русской армии получил неутешительные агентурные донесения из Европы и Азии, в которых утверждалось, что англичане готовятся к вторжению в пределы Тибета со стороны северной индийской границы. Их целью было превращение Центральной Азии в свою новую колонию. Российскую империю подобное положение дел не устроило, и военное министерство начало готовить план секретной экспедиции в Тибет. В его детали были посвящены единицы: император, высшие чины Главного штаба, министр иностранных дел, а также уже получивший всемирную известность географ Николай Пржевальский.



К тому времени на его счету было исследование вошедшего в состав Российской империи в 1858 году обширнейшего Уссурийского края. За этот труд он был награжден серебряной медалью от Русского географического общества, получил повышение по службе – чин штабс-капитана, а также стал сотрудником Военно-ученого комитета Главного штаба, который вплоть до XX века являлся одним из ключевых подразделений российской военной разведки.



Кроме того, еще летом 1870 года Пржевальский уже дважды отправлялся с экспедицией в Центральную Азию: первый раз в 1870 году, второй - в 1876 году.



Во время первого путешествия он исследовал Монголию, западную окраину Китая, затронутую соперничеством двух держав, и северный Тибет. Сам географ тогда писал, что Пекин произвел на него удручающее впечатление.



"По несколько дней отряд не мог получить в достатке воду. Он описывает один из случаев, когда они, прокипятив воду, напоив верблюдов, обнаружили, что там на дне колодца труп разлагающегося человека", - рассказывает Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН, член-корреспондент РАН.



Путешествие длилось два года. К сожалению, до конечной цели - Лхасы, столицы Тибета, - группа географа не дошла: им не хватило денег.



"Одежда, которая на них была, уже после нескольких месяцев была дырявая. Никакой обуви не было уже, негде было ее приобрести, они шли в обмотках", - подчеркивает Тишков.



Однако в Петербург экспедиция вернулась с триумфом. Ей удалось собрать богатейший зоологический, ботанический и этнографический материал, а на карту было нанесено почти 12 тысяч километров неизвестной ранее местности. На собрании Русского географического общества Пржевальскому вручили золотую Константиновскую медаль.



В 1876 году Пржевальский предпринял вторую попытку добраться до Лхасы, но уже по другому маршруту - через горы Тянь-Шань. Однако эта экспедиция закончилась еще быстрее: географ заболел, а из Петербурга пришел приказ прекратить путешествие в связи с осложнением отношений между правительствами России и Китая.



В марте 1879 года Николай Пржевальский вновь отправился в экспедицию. Именно в этом путешествии он сделал сенсационное открытие: нашел новый вид дикой лошади, еще не описанной наукой.



"Пржевальский решал задачи чисто разведывательные. А то, что он был выдающимся географом, это только еще больше подчеркивает это высочайшие искусство разведки", - отмечает Тишков.



Но эта экспедиция оказалась самой сложной - ему всячески мешали дикие племена, а также англичане, сами желавшие покорить Тибет. На одном из перевалов отряд географа подвергся нападению воинственных тангутов.



"Словно туча, неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка - 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа", - пишет в своем дневнике Пржевальский.



В этом бою было убито около 30 человек. Пржевальский был уверен, что за нападением стоят британцы. Но путешественника, казалось, ничто не могло остановить, он шел дальше. Когда до столицы Тибета осталось около 270 километров, на пути экспедиции вдруг появились посланники Далай-ламы с отрядом около тысячи бойцов. Они потребовали немедленного возвращения назад.



"Тибетские чиновники, несмотря на то что у Пржевальского был китайский паспорт, не пустили его в Лхасу. Там умер старый лама, и стал молодой лама, 5-летний. И сразу распустили слух, что экспедиция идет, чтобы украсть этого младенца-ламу", - отмечает Николай Пржевальский, внучатый племянник Н.М. Пржевальского.



И, наконец, летом 1888 года географ отправился в самую важную и свою последнюю экспедицию.



"Он охотился, жарко было, и он выпил воду из реки. Как-то немножко странно казалось, когда он всех приучал, что ни в коем случае нельзя пить, вдруг он выпил, и все…" - рассказывает внучатый племянник Пржевальского.



После этого путешественник слег. Врачи вынесли вердикт: брюшной тиф. В обстоятельствах смерти Пржевальского до сих пор разбираются ученые. Почему заболел только он, а никто из его спутников не заразился? Одна из приоритетных версий - убийство, которое было выгодно англичанам и китайцам.



"На мой взгляд, это было, безусловно, отравление медленно действующим ядом. Когда он умер, вскрытия не было и констатировали очень, так сказать, приблизительно, что это якобы был брюшной тиф. Но люди, которые документально засвидетельствовали, что в последний день-два он почернел и весь был черный, таких случаев не припоминают, чтобы это относилось к брюшному тифу", - отмечает Александр Колесников, доктор исторических наук, профессор СПбГУ.



По словам ученого, ни Англия, ни Китай не могли допустить, чтобы Пржевальский утроил переговоры с Далай-ламой, которые пошли бы на пользу Российской империи.



Николая Михайловича похоронили, как он завещал, на берегу озера Иссык-Куль в походной одежде, а в гроб положили любимое оружие - скорострельный "ланкастер".