Обнаружение темной материи в солнечной системе

14:34 26.03.2020

Получен ряд доказательств существования в Солнечной системе темной материи, которая образует вокруг небесных тел вихревые оболочки. Идентифицировать трансводородный элемент ньютоний удалось благодаря обнаружению зависимости состояний Земли и Солнца от прямого и обратного вращения сближающихся с ними планет. Выводы этого исследования, как полагает его автор профессор МГУ имени М.В.Ломоносова А.Ю.Ретеюм, позволяют понять механизмы влияния ближнего космоса на биосферу.



АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ



Введение



Определение состава темной материи, которая очевидно создает основную массу Вселенной - сложнейшая задача естествознания. Все более настойчивый поиск таинственного вещества с помощью различных детекторов не принес никаких результатов, однако представление о нем уже вошло в современную картину мира, о чем свидетельствует база Google: по числу упоминаний словосочетание "темная материя" опережает большинство общепринятых научных терминов, включая "атом", "элемент", "галактика", "Солнечная система" и др. Непригодность господствующих теорий для научного освоения реальности во всей ее полноте заставляет вернуться к гипотезе эфира, которая, как думали еще несколько лет назад, навсегда утратила актуальность. 30 октября 2019 года в журнале New Scientist появилась обзорная статья с красноречивым названием "Эйнштейн убил эфир. Теперь идея возвращается, чтобы спасти относительность". Речь идет о том, что теория относительности оказалась неспособной объяснить поведение космоса на низших иерархических уровнях и, по удивительному повороту судьбы, ключ к решению проблемы объединения наших знаний о природе исследователи теперь видят в концепции эфира.



Для уяснения причины неудач в идентификации признаков темной материи и выбора пути к истине полезно знать работу "Попытка химического понимания мирового эфира", опубликованную в 1904 году в Лондоне и в 1905 году в Санкт-Петербурге. Тот факт, что автор - Дмитрий Иванович Менделеев - предсказал свойства более десятка неизвестных химических элементов, сами масштабы темы придают особый вес ее содержанию.



Как верно заметил Г.Б.Рязанцев, мы часто говорим о фундаментальности великого закона, но, кажется, по-настоящему этого все-таки не осознаем. Между тем, по мнению Менделеева, вопрос эфира "тесно связан с периодическою системою элементов". Позицию первооткрывателя лучше всего отражают эмоциональные высказывания:



"никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов",

"заставить ждать элементов еще с меньшим, чем у водорода, весом атома, во что я всегда верил" и

"мне кажется невозможным отрицать существование элементов более легких, чем водород".



"В последнем видоизменении распределения элементов по группам и рядам" своей таблицы Менделеев прибавил "не только нулевую группу, но и нулевой ряд", и на первое место в нулевой группе и в нулевом ряду поместил эфир как"элемент х", названный (предварительно) ньютонием "в честь бессмертного Ньютона". Опыт, накопленный за треть века целенаправленной работы, позволил ему сделать следующий вывод: "стало не подлежать ни малейшему сомнению, что пред той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньшие, чем у элементов I группы". Эфир Менделеева должен быть "во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определенных сколь-либо прочных соединений и, в-четвертых, элементом, всюду распространенным и всепроникающим".



Вот почему изучать феномен темной материи очень тяжело.



Менделеевское понимание эфира ориентирует на обнаружение "мировой среды, передающей энергию на расстояниях". Еще один очень важный момент: "нельзя вообразить", что этот газ "будет лишен способности, так сказать, растворяться или скопляться около больших центров притяжения, подобных в мире светил - солнцу" и "около громадных масс солнца и звезд его частиц из мирового запаса должно скопиться больше, чем около меньших масс планет и спутников".



Через 30 лет после того, как возникло предположение о неравномерном распределении эфира в космосе, Фриц Цвикки установил, что галактики в созвездии Волосы Вероники концентрируют в себе вещества намного больше массы их звезд ввиду присутствия темной материи. Позднее этот результат получил полное подтверждение.



В Солнечной системе наблюдаются явления, которые подобны галактическим аномалиям Цвикки в том отношении, что для раскрытия причин их существования требуется выход за рамки традиционных представлений. Нет никакого смысла в объяснении неизвестного еще более неизвестным, однако сосредоточенность на несоответствиях может дать импульс в развитии науки. Три примера стимулирующих поиск несоответствий.



Первый пример. В 1864 году директор Королевской обсерватории Кью Б. Стюарт информировал своих коллег, что согласно новым данным, количество солнечных пятен определяется положением на орбите Меркурия. Такой вывод не мог восприниматься с большим доверием. Какими знакомыми физике силами, в самом деле, можно объяснить феномен влияния, если планета меньше звезды по массе в 6?000?000 раз?! Проще считать обнаруженные отклонения случайностью или следствием допущенной методической ошибки. Сейчас о них помнят только историки астрономии. В 1890 году в Германии вышел труд В. Зеллмайера "Солнце под властью трех планет - Венеры, Земли и Юпитера", оставшийся невостребованным. Также не оценена по достоинству предпринятая в 1900 году Эрнстом Брауном попытка связать солнечную периодичность с конфигурациями планет. В 1907 году авторитетный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал статью Энни Маундер, показавшей на обширном материале, что Земля при обращении вокруг Солнца меняет на нем число и площадь пятен. В наши дни этот результат редко рассматривают, считая его простым совпадением. Артур Шустер спустя несколько лет заметил отклик Солнца на движение Венеры. В дальнейшем были написаны десятки работ, содержащих убедительные свидетельства внешней зависимости солнечной активности. Но восприятие их крайне затруднено тем, что единственно подходящая на роль фактора космическая сила - гравитация - в данном случае способна породить лишь ничтожные возмущения. На этом основании эмпирические обобщения, имеющие, по утверждению В.И.Вернадского, силу факта, не принимаются сторонниками эндогенного происхождения солнечных циклов.



Второй пример. В 1857 году Дэниел Кирквуд нашел в поясе астероидов четкие следы действия деструктивных и конструктивных сил при вхождении Юпитера в резонанс с малыми небесными телами. Отношениям орбитальных периодов, равным 1:2, 1:3, 2:5 и 3:7, отвечает дефицит астероидов, между тем как пропорция 2:3 создает астероидный рой. Со временем было установлено большое число резонансных соотношений периодов обращения и вращения планет и их спутников. Серьезный сдвиг в осмыслении накопленных сведений произошел в 50-е годы прошлого столетия, когда Н.Г.Четаев выдвинул принцип "устойчивые орбиты должны быть квантованы". В 1966 году А.М.Молчанов предложил теорию синхронизации, согласно которой "эволюционно зрелые колебательные системы неизбежно резонансны, а их строение задается набором целых чисел". Сейчас нам ясно, что синхронные колебания охватывают всю Солнечную систему, включая ее центр. Вместе с тем остается совершенно непонятным, какого рода энергия высвобождается и каким образом она передается в условиях абсолютного вакуума.



Третий пример. Согласно распространенному мнению, длительность земных суток увеличивается, поскольку планета испытывает торможение из-за лунных приливов. Это заключение вступает в явное противоречие с прецедентами длительного роста скорости вращения (Рис. 1), причем исключения из правила не подлежат обсуждению.



Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.



Исключительная сложность проблемы темной материи/эфира диктует необходимость использования надежных средств для проверки выдвигаемых гипотез. С точки зрения методологии адекватным нужно признать только способ, который предложил Фрэнсис Бэкон, назвав его указывающим примером, и довел до совершенства Роберт Гук, в течение 40 лет регулярно ставивший различные опыты, выделяя среди них особые критические эксперименты. Последние должны быть спланированы так, чтобы получить однозначный ответ на поставленный вопрос.



В нашем случае вопрос звучит так: есть ли в ближнем космосе темная материя/эфир? Ответ: да, безусловно, есть. Об этом говорят результаты всех трех серий мысленных критических экспериментов, выполненных автором.



Подробности: https://regnum.ru/news/innovatio/2894966.html