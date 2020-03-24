"Все накрылось медным тазом...". Записки раздраженного алматинца: хроника карантинного мегаполиса, - Т.Исаханов

14:35 26.03.2020

"Все накрылось медным тазом, Но покуда тлеет разум, Ощущения конца Все же нету до конца" Игорь Иртеньев



Алматы с огромным дискомфортом привыкает к карантину. Привычный образ и ритм городской жизни, механизмы повседневности поменялись напрочь. Продукты питания в мегаполисе еще есть, однако их ассортимент заметно беднеет. Данное обстоятельство пугает еще больше, чем падение доходов населения из-за сворачивания привычного уклада жизни, вызванного коронавирусом и карантином. Потому что деньги можно взять из сбережений, а продовольствие только из магазинов. Огромная часть горожан продолжает задаваться вопросом: так ли опасна эта инфекция, если для избавления от нее требуются столь серьезные жертвы? "Фишка" южной столицы Казахстана – это карантин в карантине. Сам мегаполис окружен кольцом блок-постов, где полицейские, усиленные бойцами нацгвардии, никого не впускают и не выпускают. До сих пор не ясно, кто уполномочен выдавать документы, позволяющие проходить сквозь кордоны карантина, и как они выглядят. Внутри Алматы в тех домах, где обнаружены коронавирусные товарищи, устраивается свой мини-карантин с привлечением полиции. Сначала закрывали целые жилые комплексы, но поскольку зараза все равно распространяется по городу, перешли к блокировке отдельных подъездов, потому что сил полиции элементарно не хватает на первоначальный размах. Общение внутри города между тем не прекращается, хотя интернет работает однозначно хуже – сети не справляются с резко усилившейся нагрузкой. Единства по поводу происходящего в рядах горожан нет. Одни верят в заговор мирового правительства и расценивают все происходящее в качестве изощренного издевательства над населением. Какую выгоду получают злодеи-заговорщики от падающих рынков и раздраженного населения – не до конца понятно, но какой-то профит у них явно имеется. На другом полюсе картины мира те, кто считает, что власти Казахстана на итальянский коронавирусный манер упустили время и спохватились слишком поздно – все надо было делать раньше. Интересы и время препровождения у алматинцев различаются. Одни смотрят интересные им научные и образовательные паблики, тем более что некоторые ресурсы временно выложили платный контент в бесплатный доступ (кто на неделю, а кто и больше). Другие занимаются домашним хозяйством: перебирают вещи в шкафах и кладовках, чистят, моют, приводят в порядок. Школьники режутся в компьютерные игры. Тот же World of Warships подарил клиентам по 14 дней премиум-аккаунта в связи с коронавирусом и необходимостью сидеть дома. Но поскольку, как мы уже отмечали выше, интересы у людей разные, есть и те, кто злоупотребляет спиртными напитками в затяжном режиме. Кто-то вспомнил, что информацию на бумажных носителях – книги – можно читать без подключения к интернету (в часы пик интернет серьезно подвисает). Абсолютно все отмечают техническую и организационную неготовность городских и республиканских властей к карантину в масштабе Алматы. Складывается впечатление, будто городская администрация только сейчас стала понимать, каким именно населенным пунктом она управляет. Наличие полумиллиона жителей пригородов, которые ежедневно приезжают на работу в мегаполис, почему-то стало неожиданным фактом.



Теперь власти озабочены, кем и как будет убираться мусор, осуществляться аварийные и профилактические работы в системе жилищно-коммунального хозяйства, кто будет работать в логистике. Будучи взятыми отдельно, кинотеатры, театры, тренажерные залы, фитнес-центры, ночные клубы больших линий жизни не представляют, но собранные (вернее, закрытые) все вместе – это уже кое-что. Система общественного питания Алматы внушительна сама по себе. Далеко не все столовые, кафе и рестораны перешли к облуживанию клиентов не внутри своих стен, а стали работать на доставку – большинство предпочли закрыться и переждать до лучших времен. Если сюда добавить продавцов и прочий персонал из магазинов непродовольственных товаров, салонов красоты, различных мастерских, детских секций и учебных кружков, то цифра потерявших работу и выпавших из прежних структур повседневности получится просто колоссальная. Что делать дальше все эти люди не знают, поскольку никакой информации о точной конечной дате карантина элементарно нет. Неопределенность и непредсказуемость – это базовые состояния, которые в качестве постоянного фона окружают и обволакивают алматинцев. Дело в том, что подобной "забавы" в Алматы никогда не было, а потому и опыта "что делать" в подобной ситуации у населения нет. Информационный фон вокруг сугубо негативный. Не успел город начать болеть, как в большом мире разразилась нефтяная война и цены на "черное золото" упали ниже 30 долларов за баррель. Для "нефтянки" Казахстана это катастрофа, если такая ситуация продержится хотя бы несколько месяцев. В общем, тенге начал резко пикировать вниз и только "парашюты" в виде заметных валютных вливаний несколько притормаживают его тяготение к плинтусу.



Горожане по устоявшейся привычке пересчитывают свои доходы в вечно зеленые "баксы" и громко сетуют (в том числе нецензурно) на наблюдаемые явления. От государства ждут поддержки, но оно ничего внятного про какие-либо карантинные выплаты не говорит и только шлет циркуляры работодателям, чтобы те заботились о своих наемных работниках по максимуму. Отдельные банки второго уровня обещают своим клиентам каникулы по кредитам на время карантина, но повальным явлениям такие положительные начинания не стали. Алматинским фетишем стали медицинские маски. Их катастрофически не хватает, а маржа у продавцов такая, что можно сделать состояние быстрее, чем на гречке и туалетной бумаге вместе взятых. Какие-то волонтеры в маленьких цехах шьют эти маски и бесплатно раздают горожанам с духоподъемными лозунгами на конвертах, но общей погоды данный патриотический порыв не делает. Самих масок при этом просто дикое разнообразие, они отличаются не только материалами, покроем, цветовой гаммой, одноразовостью или многоразовостью (такие можно стирать), но и фасоном, закрывая разные по площади участки лица.



В информационном поле циркулируют суждения, что как средство индивидуальной защиты медицинские маски – никакие. Они могут помочь самому вирусоносителю не заражать окружающих, но защитить от инфекционного воздействия извне – никак. Тем не менее, популярность масок растет прямо на глазах и наблюдать взлет их использования можно ежедневно. Скорее всего, взрослых и детей в защитных масках ходило бы еще больше, выйди данный товар из категории остродефицитных и попади в свободный доступ. С прогулками тоже никакой ясности. Если с "карантинными горожанами" определенность есть – сидеть дома и носа не высовывать, то с остальными мнения разделились. Одни специалисты предлагают сидеть в домах и квартирах, избегая без крайней нужды выходов в свет. Другие рекомендуют прогулки в пустынных местах (благо сейчас таких стало много), чтобы организм получал положительные импульсы. Машин на дорогах стало заметно меньше и многие с ужасом думают, а что начнется после того, как карантин снимут, школьников и студентов отправят на занятия, торгово-развлекательные центры откроют, а производственные цепочки и канторы вернутся в привычный режим и ритм работы. Но до этого еще далеко. Алматинцев больше всего напрягает отсутствие конечной даты, до которой необходимо терпеть свалившиеся неудобства. Когда те же авиационные власти предлагают на 42 дня прекратить все воздушное сообщение внутри Казахстана и на внешних направлениях, то подобные идеи не внушают оптимизм, будто 15 апреля все благополучно закончится. Все хотят, чтобы власти вселили в них уверенность и успокоили, но высшие государственные функционеры вещают про необходимость сплотиться, быть твердыми перед трудностями, которые напоминают о 90-ых годах прошлого века и призывают потерпеть. Все это пугает ничуть не меньше самого коронавируса, потому что население о нем по-прежнему имеет смутное представление, тогда как "ревущие девяностые" многие пережили на личном опыте, а те кто пережил в своем большинстве возвращаться в них не хотят. Алматинское информационное пространство до краев наполнено юмором на тему карантина и коронавируса – от сравнительно безобидного до черного. Там есть все – про правительство, семью, туалетную бумагу, маски, смерть и здравый смысл, но далеко не всегда политкорректно.



24.03.2020 Тимур Исаханов