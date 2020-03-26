"Афганистан. Истоки трагедии" - новая книга политолога Я.Пляйса

14:39 26.03.2020

Истоки афганской трагедии

Внешняя политика должна основываться на здравом смысле и научном анализе социально-экономических условий и культурно-исторических традиций



Вахтанг Сургуладзе



Яков Пляйс. Афганистан: истоки трагедии.

– М.: Международные отношения, 2019. – 552 с.



Автор этой книги – политолог, доктор исторических и политических наук. Публикация приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 40-летию Саурской революции 1978 года. Автор исследования на протяжении пяти лет являлся партийным советником Института общественных наук (ИОН) при ЦК КПСС в Афганистане, благодаря чему работа сочетает в себе достоинства глубокого научного исследования и мемуарного исторического источника.



Монография охватывает события, связанные с возникновением, теоретической, идеологической и организационной деятельностью Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) в 1965–1990 годах, и содержит обилие фактического материала, интересный взгляд современника, участника и свидетеля описываемых процессов развития афганского кризиса.



Сильной стороной исследования Пляйса является широкий спектр использовавшихся автором российских и зарубежных источников, доктринальных документов НДПА, внимание как к целеполагающим политическим документам и периодике соответствующего периода, так и к серьезным монографическим исследованиям.



Пляйсу удалось живо и интересно представить анализ объективных и субъективных факторов сползания Афганистана в продолжающийся до сих пор хаос, уделить внимание ключевым персоналиям афганской политики, их характерам, мотивации, стремлениям, фактическим результатам деятельности.



Актуальность исследованию придают оценки автора, представляющие результат анализа, и практические выводы, сделанные из современной политической истории Афганистана. Монография Пляйса представляется на удивление актуальной и злободневной, поскольку, несмотря на десятилетия, прошедшие после описываемых событий, многие проанализированные автором закономерности принятия внешнеполитических решений, идеологизированные подходы к ситуационному анализу внешне- и внутриполитического положения, приводящие к катастрофическим последствиям, до сих пор оказывают разрушительное влияние. Только теперь нерациональными, рожденными в кабинетной тиши, оторванными от реальной жизни концепциями пользуются другие внешнеполитические игроки.



Многие выводы Пляйса относительно иррационального подхода руководства Советского Союза к оценке революционных событий в странах третьего мира сегодня верны для Соединенных Штатов Америки. Параллели и аналогии между внешнеполитическим поведением СССР второй половины XX столетия и современных Соединенных Штатов тем более примечательны, если учесть полярность идеологических установок двух государств. Если Советский Союз пытался поддерживать повсеместный переход отсталых в социально-экономическом отношении обществ на "некапиталистические" рельсы развития, то современная внешнеполитическая линия США и стран коллективного Запада, проявившаяся в череде разнообразных цветных революций, продемонстрировала ту же нерациональность в утверждении либерально понимаемых политических институтов, "свобод" и "прав" человека в совершенно не готовых к этому обществах с традиционным укладом жизни и менталитетом.



Главный вывод, который можно сделать, познакомившись с исследованием российского политолога, заключается в том, что конструктивная внешняя политика государства должна в первую очередь основываться на здравом смысле и скрупулезном непредвзятом научном анализе социально-экономических условий и культурно-исторических традиций конкретного общества. Книга Пляйса, несомненно, будет полезна историкам, регионоведам, политологам, специалистам-международникам, всем интересующимся историей позднего Советского Союза и Афганистана.