Сотрудник Европарламента итальянец Ди Мария умер от коронавируса в 41 год

14:42 26.03.2020

Джан-Карло Агостино Ди Мария, являвшийся сотрудником дирекции техподдержки в Европарламенте, умер в возрасте 41 года от осложнений, полученных в результате заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщается, он был здоровым и энергичным человеком. После заражения его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через несколько дней он скончался.

Агостино Ди Мария родился в Италии и вырос в Бельгии.

В настоящее время всех людей, контактировавших с сотрудником Европарламента, обследуют врачи