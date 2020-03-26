Россия направила в Сирию дальнобойные гаубицы "Мста". Пламенный салям Эрдогану!

15:06 26.03.2020

Россия направила в Сирию дальнобойные гаубицы: Асад готовит ответ Турции



Россия перебрасывает в Сирию дальнобойные артиллерийские системы, которые, предположительно, будут размещены на северо-западе арабской республики. Об этом свидетельствуют данные местных источников, которые распространили ранее в соцсетях фото и видео поступающих в САР российских вооружений.



Среди наиболее упоминаемых в последние дни ударных наземных систем - 152-мм буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б". Появились предположения, что эти орудия могли закупить Вооруженные силы Сирии на случай нового обострения на идлибском фронте, где с 6 марта в целом соблюдается режим прекращения огня.



Ранее стало известно, что Турция увеличила число перебрасываемых в провинции Идлиб и Алеппо самоходных артиллерийских установок T-155 Fırtına. Эти 155-мм гаубицы на днях появились в районе города Сармин на востоке Идлиба.



"Мста-Б-" пробивает на дистанцию в 30 километров, а при использовании активно-реактивных снарядов - на все 40 км. Если версия о закупке Дамаском внушительной партии российских дальнобойных систем подтвердится, то сирийские правительственные войска получают возможность вести прицельный огонь по боевикам-исламистам со своих нынешних позиций на идлибском фронте вплоть до турецкой границы.