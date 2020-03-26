Пять лет и тысяча ракет: Саудовская Аравия провалила миссию в Йемене

20:02 26.03.2020

Сегодня, 26 марта, исполняется пятая годовщина начала операции "Решающий шторм" коалиции во главе с Саудовской Аравией против шиитского повстанческого движения "Ансар Алла" ("Помощники Аллаха", хуситы) в Йемене. Операция была начата на рассвете 26 марта 2015 года с участием по меньшей мере десяти арабских стран.



Тогда Эр-Рияд и его союзники в регионе поспешили на помощь международно признанному правительству Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Однако за прошедшие пять лет саудовская коалиция не добилась серьезных успехов в борьбе с повстанцами-хуситами, которые пользуются военной поддержкой Ирана. Под контролем "Помощников Аллаха" остается йеменская столица Сана, а также обширные районы на севере и западе беднейшей арабской страны.



Ранее главный партнер Королевства Саудовская Аравия (КСА) по антихуситской коалиции - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - свернул свое участие в коалиционной миссии, сославшись на необходимость защиты собственной территории на фоне эскалации в Ближневосточном регионе между США и Ираном.



На пятый год неубедительной военной кампании саудовской коалиции стало очевидным, что объявленное Эр-Риядом "уничтожение 98 процентов средств противовоздушной обороны, захваченных хуситами у йеменской армии", оказалось пустой пропагандой. Это и другие "победоносные" заявления крупнейшей арабской монархии были призваны отвлечь внимание внутренней аудитории от нескольких чувствительных поражений в Йемене, пишет портал Middle East Monitor.



По разным данным (официальная статистика в этом вопросе отсутствует), только ВС Саудовской Аравии с 2015 года потеряли в Йемене, а также на своей территории (от ракетиных ударов и трансграничных наземных операций хуситов) от 1000 до 3000 солдат и офицеров убитыми.



Официальный представитель хуситов Яхья Сари ранее объявил, что за последние годы силы движения сопротивления саудовской агрессии выпустили более 1000 баллистических и крылатых ракет по территории КСА и в сторону ОАЭ, а также "оккупационным войскам" непосредственно в Йемене. Ракетным ударам подверглись важные военные объекты и нефтеперерабатывающая инфраструктура Саудовской Аравии. Наиболее крупной атакой подобного рода, получившей большой резонанс в мире, стало воздушное нападение в сентябре прошлого года на востоке КСА.



Напомним, атака на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которую 14 сентября 2019 года, по остающейся в качестве основной версии, осуществили йеменские повстанцы-хуситы, привела к сокращению уровня добычи нефти в крупнейшей арабской монархии почти вдвое. Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет более половины суточного объема добычи королевства. Удары нарушили не только нефтедобычу, но и саудовский экспорт сырья. Около десяти беспилотников участвовало в нападении на нефтяные объекты в районах месторождений "Абкайк" и "Хурайс", а также находящиеся рядом с ними нефтеперерабатывающие мощности на востоке Саудовской Аравии. Позже появилась информация, что НПЗ могли быть атакованы также и крылатыми ракетами. Ответственность за удары США и Саудовская Аравия возложили на Иран. Тегеран категорически отрицает свою причастность к воздушному нападению, но саудовцы настаивают на собственной версии, называя раздобытые ими свидетельства "иранской атаки" не иначе как "неопровержимыми".



Международные правозащитные организации обвиняют саудовскую коалицию в многочисленных военных преступлениях в Йемене, начиная с марта 2015 года. Основной пункт обвинений - нанесение неизбирательных ударов, в результате которых большей частью гибнут гражданские лица. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, число мирных жителей, убитых и раненых с начала военной операций коалиционных сил в Йемене, превышает 17?000.