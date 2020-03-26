Писатель Акунин заразился "модной болезнью" в Лондоне

21:06 26.03.2020

Борис Акунин, кажется, тоже заразился

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что "валяется с модной болезнью" и что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса". Об этом 63-летний российский писатель написал в "Фейсбуке".

Акунин не уточнил, где сейчас находится, но известно, что он уже несколько лет живет в Лондоне.



Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями.

(СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем).