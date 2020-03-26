В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса

21:34 26.03.2020

Даурен Абаев напомнил о необходимости выполнения всех требований и предписаний врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП.



Сегодня, 26 марта, от коронавируса скончалась гражданка Казахстана, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.



К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Мы все глубоко скорбим, - сообщил Абаев.



Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по ее медицинским показаниям.



Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП, - подчеркнул министр.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан