 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса
21:34 26.03.2020

Даурен Абаев напомнил о необходимости выполнения всех требований и предписаний врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП.

Сегодня, 26 марта, от коронавируса скончалась гражданка Казахстана, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Мы все глубоко скорбим, - сообщил Абаев.

Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по ее медицинским показаниям.

Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП, - подчеркнул министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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