|В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса
21:34 26.03.2020
Даурен Абаев напомнил о необходимости выполнения всех требований и предписаний врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП.
Сегодня, 26 марта, от коронавируса скончалась гражданка Казахстана, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.
К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Мы все глубоко скорбим, - сообщил Абаев.
Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по ее медицинским показаниям.
Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП, - подчеркнул министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан