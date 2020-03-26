Коронавирус: полмиллиона заразившихся в мире; почему именно в Италии так много жертв?

22:25 26.03.2020 Коронавирус: полмиллиона заразившихся в мире; юг Италии готовится принять удар



Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Во Франции и Британии зафиксирован резкий рост числа умерших от заболевания. Северные области Италии, самые тяжело пораженные вирусом, показывают снижение числа заразившихся и умерших, однако вирус теперь распространяется в более бедных южных районах страны. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ, а в Британии объявили о мерах поддержки самозанятых.



В северных районах Италии, наиболее пораженных коронавирусом, падает количество заражений и смертей. Однако вирус начинает распространяться в более бедных южных регионах.



Тем временем в США, продолжает расти расти число заразившихся. в этой стране уже около 70 тыс. подтвержденных случаев, в одном только Нью-Йорке заразились более 30 тысяч человек. Хуже статистика только в Италии.



Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших превысило отметку в 1000 человек. При этом 619 человек выздоровели.



Самая высокая смертность отмечена в пяти штатах:

Нью-Йорк - 368 человек

Вашингтон - 133

Калифорния - 67

Луизиана - 65

Нью-Джерси - 62



В ночь на четверг сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.



В рамках этого пакета каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.



Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило 3,3 миллиона человек.



Как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, эта рекордная статистика обрушилась на США буквально за считанные часы после того, как власти ввели в стране карантинные меры.



Самая уязвимая часть населения - те, кто получает почасовую оплату труда и живет от зарплаты до зарплаты. Миллионы таких работников в одночасье остались без работы.



По данным министерства труда, более трех миллионов американцев на прошлой неделе подали заявки на получение пособий по безработице.



Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1982 году, тогда в очередь на пособия встали 695 тысяч человек.



Лидеры стран "Большой двадцатки" провели в четверг виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии, на котором обсуждался план экстренных мер борьбы с глобальной угрозой.



Лидеры стран "двадцатки" пообещали выделить на борьбу с коронавирусом во всех пострадавших от пандемии странах пять триллионов долларов. В первую очередь помогать будут странам с неразвитой системой здравоохранения, особенно островным государствам.



В ближайшие недели министры финансов стран "двадцатки" вместе с управляющими Европейского центрального банка будут работать над программой действий поддержки мировой экономики.



Их цель - предотвратить остановку мировой торговли, особенно торговли лекарствами. Также они обещают дополнительные меры, направленные на репатриацию граждан, там, где она необходима.



ООН просит мировых лидеров обратить особое внимание на судьбу миллионов беженцев и перемещенных лиц, особенно в таких странах, как Сирия и Ливия, которые в силу политического кризиса не могут оказать помощь нуждающимся.



Украина закрыла границу



Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что к вечеру пятницы полностью закроет государственную границу.



"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.



Тех граждан страны, кто останется на момент закрытия границы за рубежом, президент пообещал возвращать постепенно.



"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил президент.



Украинская железнодорожная монополия, АО "Укрзалізниця", назначила на 27 марта рейс Киев-Москва, предназначенный для эвакуации из России украинских граждан. Однако в соответствии с планами компании он должен отправиться из Москвы 28 марта и прибыть в Киев утром в воскресенье. То же говорится в Telegram-канале "Укрзалізници".



Непризнанные республики на востоке страны пока не делали заявлений о закрытии границы, два дня назад в непризнанной донецкой народной республике заявили о 71 больном в подозрением на коронавирус.



Тревога в Италии



Власти Италии говорят, что страна не успевает хоронить умерших, морги переполнены, в больничных часовнях и в церквях очереди на погребение ждут сотни гробов



В северных районах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии Covid-19, впервые с момента вспышки наблюдается спад в количестве зараженных и умерших. Цифры жертв коронавируса здесь по-прежнему удручают, говорят власти, но, похоже, динамика заражения начинает замедляться.



Однако появились опасения, что эпицентр эпидемии может переместиться на юг страны.



Южные районы Италии беднее северных, бороться с распространением вируса и лечить больных там труднее. Между тем, на юге зафиксирован резкий рост смертности от коронавируса.



Всего в Италии подтверждены около 74,5 тысяч случаев заражения Covid-19 и 7 503 смертей.



Вечером в четверг стало известно, что в северных районах Италии, наиболее пораженных коронавирусом, падает количество заражений и смертей. Однако вирус начинает распространяться в более бедных южных районах.



Сейчас в области Кампанья, прилегающей к Неаполю, 74 смерти от коронавируса, в административной области Лацио со столицей в Риме - 95.



Президент Кампаньи Винченцо де Лука в открытом письме премьер-министру Джузеппе Конти в четверг пожаловался, что центральное правительство не предоставляет региону достаточного количества аппаратов ИВЛ.



Рекордный рост смертности в Испании



В Испании подтверждено 47 тысяч случаев Covid-19



Самая сложная ситуация - на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая в печальном рейтинге только Италии.



За последние сутки в стране умерли 738 человек - рекордное число для одного дня. Общее число умерших в Испании на данный момент составляет 3434 человека.



В Китае, по данным университета Джонса Хопкинса, умерли 3291 человек, в Италии - 7503.



В испанских больницах с подтвержденным диагнозом находятся около 27 тысяч человек. Хуже всего ситуация в Мадриде, быстро растет число зараженных в Каталонии.



Парламент Испании продлил режим полного карантина в стране еще на две недели.



Ранее сообщалось, что Covid-19 выявлен у заместителя премьер-министра страны Кармен Кальво. В воскресенье ее доставили в больницу с признаками легочной недостаточности.



Кризис в Британии



В Британии остро не хватает медперсонала и аппаратов ИВЛ



В Британии продолжает действовать всеобщий карантин, закрыты почти все магазины, кроме аптек и продуктовых, жителям страны рекомендуется выходить из дома только в случае крайней необходимости.



В руководстве одной из лондонских больниц предупреждают, что больницы Лондона ожидает "цунами зараженных коронавирусом". Также, по словам одного из врачей, медицинские учреждения начинают испытывать нехватку коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких.



По словам Криса Хопсона, главы одной из компаний, регулирующих работу британской Национальной системы здравоохранения (NHS), возможности реанимаций и отделений интенсивной терапии в больницах Лондона были значительно расширены с момента начала эпидемии, но совсем скоро этого будет недостаточно.



На Лондон приходится треть всех подтвержденных в Британии случаев.



Кроме того, по словам Хопсона, в стране ощущается серьезная нехватка медперсонала, так как многие врачи, имевшие дело с пациентами с Covid-19, ушли в самоизоляцию.



В четверг поступило сообщение о первой смерти в одной из британских тюрем. Умер 84-летний заключенный, у которого был диагностирован Covid-19.



На данный момент в Британии подтверждены почти 9650 случаев, 465 заболевших скончались. В среду полиции дали полномочия штрафовать нарушающих режим изоляции. В Англии штраф за первое нарушение составит 60 фунтов (или 30, если выплатить его в течение двух недель), а вот за повторные нарушения можно получить штраф уже в 960 фунтов.



Министр финансов Британии Риши Сунак в четверг объявил о правительственных мерах по помощи самозанятым. Они смогут потребовать у правительства помощи в размере 80% от своей средней месячной прибыли, но максимальная сумма помощи будет ограничена 2500 фунтами в месяц.



Сейчас планирюется, что схема будет действовать три месяца, начиная с марта, однако выплаты будут единоразовыми и будут сделаны в июне.



Драконовские меры во Франции



Власти Франции продолжают ужесточать меры по сдерживанию эпидемии. Любителям пробежек на свежем воздухе теперь нельзя удаляться от дома больше, чем на километр, и оставаться на улице дольше часа.



Сотни тысяч полицейских патрулируют улицы французских городов. Нарушителей правил карантина ждет тюрьма сроком на шесть месяцев.



Журналистам отныне требуется особое разрешение, чтобы работать на улицах городов. Раньше было достаточно предъявить удостоверение издания.



Известны случаи, когда людей штрафуют, если они находятся в машине по двое. Выходить за продуктами может только один член семьи.



Во Франции коронавирусом заразились более 25,5 тысяч человек, умер 1331 человек.



Германия: больше двух не собираться



Очередь в магазин органических продуктов в Берлине: люди соблюдают дистанцию в 1,5 метра



В Германии правила не такие жесткие. На прогулки можно выходить всей семьей, если она живет под одной крышей.



Можно также встречаться на улице с друзьями и другими родственниками, но в этом случае гулять разрешается только вдвоем и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. За этим следит полиция.



Уровень смертности от коронавируса в Германии пока один из самых низких в Европе, но вирусологи страны предупреждают, что ситуация может измениться.



Немцы пишут в соцсетях, что с полок магазинов, так же как в Британии, пропали все макаронные изделия и мука.



В Германии почти 40 тысяч заболевших, смертельных случаев - 222.



Что еще в Европе?



Большая часть населения Австрии находится в карантине, и жители страны столкнулись с проблемой доставки продуктов на дом. График всех соответствующих служб расписан на недели вперед.



В столице Венгрии Будапеште благотворительная группа Bike Maffia развозит на велосипедах горячую еду и витамины в приюты для бездомных.



Между Словенией и Сербией назрел дипломатический конфликт, после того как Сербия закрыла границы, оставив на территории Словении около 100 своих граждан.



Все они приехали в Словению на заработки, потеряли работу, но вернуться домой не могут. По словам словенских властей, большинство из них живут в автомобилях.



Ситуация в мире



В Иране введен запрет на междугороднее сообщение после того, как за последние 24 часа в стране был отмечен новый всплеск случаев заражения Covid-19.



Экономика Сингапура сократилась на 10% с начала года по сравнению с показателями предыдущего квартала.



Власти Кении ввели запрет на импорт подержанной одежды. Это большой бизнес в этой стране. Многие кенийцы с маленьким доходом одеваются только на рынках продукции second-hand. Одежду в основном привозят из Европы, Северной Америки и Китая.



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Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?



Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки



Самый тяжелый удар эпидемии коронавируса приняла на себя Италия, где от SARS-CoV-2 погибли уже по меньшей мере 7500 человек - в два с лишним раза больше, чем во всем Китае.



При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.



Почему именно там эпидемия развивалась столь стремительно и с такими трагическими последствиями?



"На каждого погибшего от Covid-19 приходится еще три человека, скончавшихся от пневмонии у себя дома безо всяких тестов", - заявил Джорджо Гори, мэр города Бергамо в Ломбардии.



К четвергу в этой провинции было подтверждено уже более 32 тысяч инфицированных. В понедельник там было зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения и более 400 смертей.



С тех пор темпы роста "официальной" эпидемии немного пошли на спад. Однако, по словам пресс-секретаря итальянской Федерации врачей общей практики Паолы Педрини, в реальности дела обстоят значительно хуже.



"Значительная часть инфицированных не отражается в статистике подтвержденных случаев, поскольку им просто не проводят тест [на Covid-19]. Если в первые недели мы оценивали число реальных случаев заражения примерно в пять раз выше официальной статистики, то сейчас оно вне всяких сомнений в 10 раз выше", - заявила она.



Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты Педрини верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.



Почему именно там эпидемия развивается столь стремительно? Точного ответа на этот вопрос пока нет - но есть несколько версий, которые совсем не исключают, а скорее дополняют друг друга.



Скрытая эпидемия: вирус инкогнито



Первый диагноз Covid-19 в Италии был поставлен 20 февраля в городе Кодоньо в Ломбардии. На тот момент по всему миру официально насчитывалось около 70 тысяч больных коронавирусом, более 90% из них - на территории материкового Китая.



Всего месяц спустя число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии взлетело почти до 50 тысяч, более 4000 пациентов погибли.



Объяснение столь резкого скачка предложила 20 марта команда итальянских ученых. Проведенное ими ретроспективное исследование показало, что к моменту постановки первого диагноза SARS-CoV-2 давно хозяйничал в большинстве городов Ломбардии "инкогнито" - то есть недиагностированным. И каждый его носитель заражал по меньшей мере еще трех здоровых людей.



Средний возраст обследованных пациентов - 69 лет, хотя среди них есть и месячный младенец, и 101-летняя женщина. Госпитализация потребовалась почти половине больных, из которых каждого пятого позже перевели в реанимацию.



Авторы опубликованной работы не указывают, когда именно началась вспышка нового заболевания, ограничившись расплывчатой формулировкой "гораздо раньше 20 февраля".



Профессор биологии Энрико Буччи из Университета Филадельфии предлагает значительно более точную хронологию. По его словам, SARS-CoV-2 завезли в Италию не позднее середины декабря.



Свои аргументы Буччи изложил уже через неделю после постановки первого диагноза в научном блоге.



В частности, профессор обращал внимание на то, что в последнюю неделю декабря в больнице города Пьяченца, всего в нескольких километрах от Кодоньо, одновременно проходили лечение более 40 пациентов с воспалением легких - и уже тогда об этом с удивлением писала местная пресса.



К концу февраля у вылеченных от пневмонии пациентов обнаружили антитела к новому коронавирусу, что лишь подтвердило подозрения Буччи: эти люди перенесли Covid-19 еще до того, как ВОЗ дал новому вирусу название.



К моменту, когда итальянская эпидемия грянула как гром среди ясного неба официально, на самом деле она уже разрасталась незамеченной на протяжении более чем двух месяцев.



Грипп с косой



Когда именно коронавирус пробрался в Италию, доподлинно неизвестно. Генетический анализ показывает, что прилетел он все-таки из Китая.



Нельзя исключать, что в другие страны вирус впервые проник примерно тогда же - в начале или середине декабря. Однако именно в Италии зерно инфекции упало на особо плодородную почву.



В последние годы смертность от обычного сезонного гриппа в Италии, особенно среди пожилого населения (65+), примерно вдвое превышает среднеевропейские показатели.



В ноябре прошлого года команда итальянских врачей подсчитала, что с 2013 по 2017 год эпидемии гриппа в стране унесли почти 70 тысяч жизней "сверх нормы".



Зимой 2016-2017 гг. уровень смертности от гриппа в Италии превысил 40 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения: средняя смертность от рака груди или простаты в мире - около 10 на 100 тысяч человек; у малярии этот показатель составляет 20; у туберкулеза - 25; у ВИЧ/СПИД - 44.



Этому есть несколько возможных объяснений.



Во-первых, средний возраст населения.



"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.



Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.



Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.



По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.



Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.



В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.



А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.



Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день. Источник - BBC

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