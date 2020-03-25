Саудовская Аравия усилит давление на Россию, - И.Субботин

00:46 27.03.2020

Трамп поддержал королевство в нефтяной войне



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

25.03.2020



США начали оказывать Саудовской Аравии дипломатическую поддержку в ходе нефтяной войны. Старшая помощница американского министра энергетики Виктория Коутс отправится работать в Эр-Рияд для того, чтобы сотрудничество ее ведомства с королевством стало более оперативным. Опрошенные "НГ" эксперты допускают, что российско-саудовская игра вокруг цен на сырье может затянуться и даже повлиять на политику монархии. Пока что от Эр-Рияда ожидают усиления давления на российские власти.



Источники американского издания Hill подтверждают, что задача Коутс будет заключаться в том, чтобы обеспечить дополнительное присутствие Минэнерго США в Саудовской Аравии. Правда, пока неизвестно, когда старшая помощница министра приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее шеф Коутс, глава Минэнерго Дэн Бруйетт, заявил в разговоре с агентством Bloomberg, что некоторые чиновники его ведомства убеждены в необходимости специального нефтяного союза между США и Саудовской Аравией, который бы помог стабилизировать нефтяные цены. Бруйетт допустил: "В какой-то момент мы можем подключиться к дипломатическим усилиям на этом направлении". Не исключено, что саудовская миссия Коутс – часть подобной кампании.



В телефонной беседе с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом президент США Дональд Трамп выразил королевству поддержку в его нефтяном противостоянии с российскими энергетиками. Об этом изданию Politico рассказали источники, знакомые с содержанием разговора. По их словам, Трамп сказал, что одобряет повышение уровня добычи, чтобы вытеснить РФ с определенных рынков. Единственное, о чем Трамп попросил саудовского принца, – не снижать цены настолько, чтобы американские производители понесли ущерб. "Это был простой разговор. Он выглядел так: "Эй, я хочу убедиться, что мы здесь находимся на одной стороне", – резюмирует беседу двух лидеров один из источников Politico.

Сейчас Эр-Рияд пытается адаптировать свой бюджет к реалиям нефтяного противостояния с Москвой. Министр финансов Мухаммед аль-Джадаан накануне заявил, что его страна планирует сократить бюджетные расходы примерно на 5% за 2020 год. По его словам, кабинет министров одобрил частичное сокращение некоторых менее значимых статей. Правящий дом хочет сэкономить 50 млрд риалов (13,32 млрд долл.). Однако вряд ли частичные ограничения помогут саудовскому бюджету, который сверстан с учетом более высоких цен на сырье. Впрочем, февральский доклад МВФ рисовал пессимистичную картину для стран Персидского залива и при более привычной стоимости нефти (см. "НГ" от 13.02.20).



"Решение Саудовской Аравии разжечь войну цен на нефть было необдуманным и безрассудным, – заявил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. – В связи с тем, что мировая экономика уже охвачена пандемией, худшего времени для подобного решения нельзя было и придумать. Мне кажется, в настоящее время существует широкий консенсус – в Москве, Вашингтоне и столицах региона, – что сдерживание последствий того, что считается доминированием Эр-Рияда, почти так же важно, как и сдерживание коронавируса. Однако этот внешний консенсус не имеет значения по сравнению с тем, что происходит внутри королевства. Дому Аль Сауд давно пора привести свои дела в порядок".



Докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани заявил "НГ", что ценовая война является рискованным предприятием для саудовского руководства. "Помимо Омана и, возможно, Кувейта, Саудовская Аравия является одним из наиболее пострадавших государств Персидского залива в результате продолжительного обвала цен на нефть, – обратил внимание эксперт. – Если стоимость сырья установится ниже 30 долл. за баррель, дефицит саудовского бюджета достигнет еще более неустойчивого уровня". По словам эксперта, такая ситуация только приблизит описанный в недавнем докладе МВФ неблагоприятный сценарий, согласно которому финансовое благополучие стран Персидского залива закончится уже в 2034 году.

"Думаю, что политики Саудовской Аравии рассматривают войну вокруг нефтяных цен как временную проблему и что они будут заново договариваться с Россией, – предположил эксперт. – Надеюсь, с учетом кризиса вокруг COVID-19 Москву убедят сократить свою добычу. Российской стороне может потребоваться больше времени, чем ожидалось, что беспокоит Саудовскую Аравию". Не исключено, что в то же время саудовцы сосредоточатся на оказании давления на Москву, предупреждает эксперт. Однако региональная политика королевства на этом фоне не изменится: эскалация в Йемене и Ливии продолжится, сохранится блокада Катара, и даже есть вероятность того, что Саудовская Аравия начнет вооружать группировки сирийских курдов.



Рамани допускает смену вектора саудовской политики только в том случае, если ценовая война затянется надолго. "Саудовская Аравия тогда могла бы стать более склонной к тому, чтобы прекратить затяжные вооруженные конфликты, – считает аналитик. – Однако это было бы для нее крайне нежелательным вариантом".



По словам эксперта, ценовое противостояние могло бы напомнить саудовской элите о необходимости избавления ее экономики от нефтезависимости – именно на это нацелена стратегическая программа королевства "Видение-2030". "Однако, в связи с тем что IPO компании Saudi Aramco было ключевым инструментом сбора средств для инвестиций в диверсификацию, создается впечатление, что сейчас диверсификация остановится, даже если она необходима как никогда", – предполагает аналитик. По его словам, для обеспечения долгосрочных экономических реформ Саудовская Аравия будет следовать отдельным указаниям руководства страны, которые станут сопровождаться преследованием тех, кто не согласен с политикой королевства.