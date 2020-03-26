РосПравительство отнимает у россиян последние рабочие места в пользу мигрантов, - "СП"

08:19 27.03.2020

Правительство Мишустина отнимет у нас последние рабочие места в пользу мигрантов

Эпидемия коронавируса обострит конкуренцию на рынке труда



Сергей Аксенов



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Алексей Кричевский

Андрей Песоцкий

Владимир Лепехин

Олег Соколов



Российскую экономику ждут тяжелые времена. Согласно оценке агентства Moodу’s, следствием эпидемии коронавируса, обвала нефти и падения спроса станет снижение роста ВВП РФ до мизерных 0,5%. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин даже допустил его падение ниже ноля.

Пострадавшими в этой ситуации окажутся миллионы россиян, вынужденных конкурировать друг с другом за рабочие места. А их, этих мест, будет становиться все меньше и меньше. И это на фоне конкуренции поколений на рынке труда, вызванной проводимой пенсионной реформой.

Если бы поставленная ранее президентом РФ задача создать 25 млн высококвалифицированных рабочих была выполнена, проблем, наверное, было бы меньше. Однако обещание было провалено правительством Медведева и никаких признаков, что Мишустин это исправит, не наблюдается.

Еще одна вероятная беда - конкуренция россиян с трудовыми мигрантами. Как из стран ЕАЭС, с которыми у нас единый рынок, так и из таких стран как Узбекистан и Таджикистан. Неприхотливость мигрантов делает их для работодателей более привлекательными, чем соотечественники.



Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предрекает худшее.

- Надо понимать, что рынок труда в мае будет абсолютно другим, нежели рынок труда месяц-два назад. На него хлынут специалисты практически из всех сфер экономики. Разве что кроме государственного аппарата. Если уже сейчас в ужасе авиаперевозки, гостиничный бизнес, туризм, общепит, то дальше будет только хуже. Спрос упадет до минимальных значений за последние 12 лет, деловая активность также просядет, упадет ВВП.

"СП": - Прямо апокалипсис…

Пройдемся по сухим показателям. Сейчас в России около 4 миллионов индивидуальных предпринимателей. Скорее всего, к концу года их будет как минимум на 30 процентов меньше. Соответственно, на рынок труда выйдет не меньше миллиона сограждан. Если представить, что каждый из этих ИП обеспечивал работой еще 2−3 человек, станет по-настоящему страшно.

Уже сегодня видна катастрофа в сфере общественного питания, которое обеспечивает более трех миллионов людей работой. Кто-то работает на двух работах и лишится сразу двух источников дохода, а затем сможет получить максимум половину. Ритейл также хватается за голову и прогнозирует падение торговли на уровни XIX века. Сфера индивидуального строительства также скоро встанет - не будет спроса.



При этом все трудовые мигранты постепенно уезжают из страны, в добровольном или принудительном порядке, а многие из них задействованы в сфере общественного питания и развлечений - это не слишком квалифицированный труд, за который им много платят по сравнению со странами СНГ, из которых они приезжают. Когда пандемия пойдет на спад, они начнут возвращаться на российский рынок труда, но он будет переполнен специалистами и линейными работниками с российским гражданством.

Соответственно, ситуация с безработицей будет действительно аховая. И она точно не разрешится в течение этого и следующего года, поскольку взлетит инфляция, вместе с ней взлетит ключевая ставка ЦБ и возрастет стоимость кредитов. Поэтому стоит готовиться к очень трудному времени.



По мнению доцента кафедры экономики труда СПбГЭУ Андрея Песоцкого в предстоящей турбулентности лучше всего себя будут чувствовать бюджетники.

- Ситуация с коронавирусом является уникальной для российского рынка труда. По большому счету, мы все не знаем, когда это кончится и к чему приведет. Теоретически, экономическая заморозка должна быть кратковременной, поскольку карантинные меры рано или поздно приведут к успеху (в Китае, как мы видим, пандемия уже заканчиваются - Ухань в начале апреля снимет маски). Однако на эпидемию накладывается резкое падение цен на нефть, а следовательно - рост цен на товары в следствии удешевления рубля.



Для бизнеса настали тяжелые времена. Пока что мы видим мало статистики, отражающей финансовые показатели рынков, однако можно прогнозировать, что будут и увольнения, и разорения. Мне кажется, многие малые предприниматели, а также всевозможные фрилансеры, чей заработок зависит от запросов бизнеса, сейчас с некоторой завистью поглядывают на бюджетников, которых взяло на буксир государство и не бросит в трудную минуту.

Логично ожидать затухание деловой активности во многих сферах, таких как ресторанный бизнес, туризм, причем и по иным направлениям можно ожидать серьезные проблемы. Остается открытым вопрос, готовы ли россияне в условиях ухудшения экономической ситуации потеснить мигрантов среди низкоквалифицированного труда - взяться за лопаты, или пойти работать в магазин за прилавок, или стать курьером. Думается, если ситуация к осени не стабилизируются, то многие преодолеют в себе психологический барьер, мешающий сделать это.



А вот в правительстве Мишустина смотрят в будущее с оптимизмом. Об этом нам рассказал руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

- Мы, ФНПР, как и Минтруд, мониторим рынок труда. Раньше это было без привязки к коронавирусу: об увольнениях, о невыплате заработной платы. А теперь мы дополняем это вопросами, связанными с эпидемиологической ситуацией: об угрозах высвобождения работников, переводе их на режим неполного рабочего времени. По результатам этого мониторинга будет приниматься решение.



"СП": - Многие опасаются, что в случае увольнения, им придется конкурировать на рынке с трудовыми мигрантами. И это им не нравится, ведь речь идет буквально о куске хлеба…

- Здесь ситуация не такая уж односторонняя. Потому что закрыт въезд из многих стран и им не так просто будет попасть в Россию. Трудно сказать, как это отразится на рынке в ближайшей перспективе.

Другое дело, что в среднесрочной перспективе, даже если мы выйдем в ближайшие месяцы из ситуации с коронавирусом, экономика все равно будет находиться не только в стадии рецессии, в которой она уже несколько лет, но и возможно спада. И тогда возникнут проблемы. Придется принимать решение, о том, как обеспечить приоритетное трудоустройство российских граждан. Оно и сейчас есть - декларативное, в законе о занятости, но, к сожалению, не всегда работает.

Хотя во всех правительственных прогнозах ситуация на рынке труда остается стабильной и даже оптимистичной.



В свою очередь генеральный директор Институт ЕврАзЭс Владимир Лепехин уверен, что гастарбайтерам будет также плохо, как и россиянам.



- Когда начинается кризис, сокращение рабочих мест и рост безработицы, падение жизненного уровня неизбежны. Но дело в том, что экономика падает не только на территории России, но и в целом на всем постсоветском пространстве и повсюду в мире. Это значит, процесс замещения трудовых ресурсов иностранцами идет не так активно, как это могло бы быть. Кроме того, теперь ограничено передвижение между странами ЕАЭС.

Гораздо более серьезная проблема в том, что по многим направлениям объем производства, обороты падают процентов на 50, а в некоторых сферах, таких как общепит, например, падение до 70 процентов. Торговые сети пока держатся, люди закупаются, делают запасы, но и у них настанут трудные времена. Лучше всего чувствуют те, кто может переложить свои проблемы на граждан: банки, бензоколонки. Они - монополисты, а также могут рассчитывать на помощь государства. Сильнее всего страдает малый бизнес.



Меры, которые предпринимает наше правительство, идут не с того конца. Например, китайцы начали с медицины. Это оборудование больниц, медтехника, мобилизация врачей, повышение им зарплат и т. д. А все остальные жесткие меры - карантин, блокирование общественных мест и т. п. были нужны только для того чтобы это все работало. У нас кто-нибудь поднял зарплату врачам скорой? Нет.