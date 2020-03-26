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Guardian: США обошли Китай по числу случаев коронавируса. На улицы Нью-Йорка выкатили мобильные морги
08:25 27.03.2020

Университет Джона Хопкинса в США подтвердил данные, согласно которым Соединенные Штаты вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире, обогнав Италию и Китай.
The Guardian (Великобритания): США обошли Китай по числу случаев коронавируса

Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и Италия. Об этом, в четверг, 26 марта, сообщает The Guardian.
До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он оказался на втором месте - в нем известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В этой стране COVID-2019 заразились 80 589 человек.
После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране.

"Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования", - считает американский лидер.
По его словам, Штаты провели "столько тестирований, сколько ни одна страна в мире".
По данным же проекта Covid Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тысяч тестов на коронавирус.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.
По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.
Ранее в ВОЗ заявили, что человечество ожидают миллионные жертвы без жестких действий со стороны всех стран.

Источник - inosmi.ru
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