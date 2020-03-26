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Шаг вперед - два назад: почему власти Таджикистана часто отступают от своих решений, - Х.Хуррамов
08:31 27.03.2020

Последние годы таджикские власти по разным причинам не раз изменяли или отменяли принятые ранее решения. Независимые эксперты говорят, что такие решения не всегда проработаны и чаще являются результатом работы лоббистских групп.
Близкие к власти эксперты видят в этом уступчивость властей и их готовность к компромиссу.

Решение после запрета

После пяти дней ожидания в российском аэропорту, в ночь на 25 марта в Куляб спецбортом "Сомон Эйр" прибыли еще 182 граждан страны из московского аэропорта "Жуковский". Таджикские власти отправили в Россию уже третий специальный рейс после того, как 19 марта было принято решение о закрытии воздушного пространства Таджикистана для международных перевозчиков из-за угрозы коронавируса. В результате сотни граждан Таджикистана застряли в аэропортах городов Москвы, Стамбула и Дубая. Такое внезапное решение застало врасплох как авиакомпании, так и пассажиров, которые приобрели заранее билеты. В результате, как отметили Радио Озоди источники в авиационной отрасли, рейсы были отменены, а пассажиры не смогли получить деньги за билеты, поскольку отмена произошла не по их вине.
Пересмотр ранее принятых решений под давлением общества в политической практике Таджикистана довольно частое явление, особенно в последние годы.

Изменившиеся решения

В середине марта власти Душанбе отметили, что возможно пересмотрят решение о запрете на использование автомобилей, произведенных до 2014 года, в качестве такси и разрешат для пассажирских перевозок технически исправные автомобили выпуска до 2014 года выпуска.
15 февраля президент Эмомали Рахмон подписал решение о продление срока регистрации сим-карт на ID – паспорта на два года - до 15 февраля 2022 года. Согласно ранее принятому постановлению правительства граждане должны были перерегистрировать свои сим-карты на новые паспорта сперва до 15 августа 2019 года, а затем после продления срока до 15 февраля 2020 года. В результате из-за массового обращения система оказалась чрезмерно загруженной, паспортные столы не успели обслуживать граждан в массовом порядке. МВД и Служба связи при правительстве Таджикистана написали письмо в исполнительный аппарат президента с просьбой пролонгации сроков перерегистрации сим-карт.
Вопросы к принимающим решения
Отказ от ранее принятых решений наталкивает наблюдателей и экспертов на самые разные вопросы. В том числе, на то, насколько согласованно между собой работают органы государственной власти, учитывают ли они мнение общества при принятии решений и последствия своих шагов? Почему решения принимаются запоздало и не извлекаются должные уроки из предыдущих прецедентов?
Независимый эксперт Абдумалик Кодиров видит главную причину в сверхцентрализации власти и низком кадровом потенциале власти. "Не каждый из приближенных или советников первого лица может взять на себя смелость указать ему, что ранее принятое решение было не совсем правильным и ситуация изменилась. На более низких эшелонах также сверхконцентрация власти в руках первых лиц и каждый из них при принятии решений, прежде всего, ждет одобрения вышестоящего начальства", - отмечает эксперт. По его словам, размещение людей на карантин и их возвращение на родину говорит о слабой координации между органами власти и низкой подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Эту же оценку разделяет независимый политолог Парвиз Муллоджанов, который отмечает, что из-за отсутствия единого подхода наблюдается перемена в стратегии и переход от одной крайности в другую. "Кроме того, основная проблема заключается в деятельности сильных лоббистских групп, таких как министерство связи. Они проталкивают свои собственные коммерческие интересы, которые часто входят в противоречие с национальными и государственными интересами", - написал в письменном ответе эксперт.
В прошлом году глава Таджикистана отменил решение Антимонопольной службы о повышении цен на мобильный интернет и мобильную связь. Это решение вызвало беспрецедентное возмущение граждан, особенно в социальных сетях и СМИ.

"Любая документ принимается с учетом мнения граждан"
Политический аналитик, близкий к органам государственной власти, на анонимных условиях отметил, что большинство стратегий и программ в органах власти принимаются на основе проведенных соцопросов, но поскольку в стране нет независимых аналитических центров складывается противоположное впечатление. "Если говорить о влиянии общества, то например норма о проведении медосмотра перед вступлением в брак была инициирована НПО в Кулябе", - отмечает эксперт.

По его словам, почти все адекватные экспертные предложения в органах власти принимаются, но вопрос их реализации опирается в отсутствие финансирования и зависит от умения чиновников на местах. Он указывает на то, что еженедельно по субботам местные власти принимают граждан, но не всегда эти обращения оказываются дельными и конструктивными.
"В любом случае, то, что власти меняют свое решение не должно восприниматься как слабость, признавать ошибки в политике очень правильный и достойный шаг", - говорит наш собеседник.

Журналист Марат Мамадшоев не согласен с подобным мнением. Он отмечает, что интеллектуальный потенциал власти слабый и оторван от общества. "Зачастую отмена решений становится полезнее для общества, чем его принятие. Часто лицо принимающее решение сходу говорит, что надо делать, а последующие институты просто исполняют, поскольку хотят понравиться первому лицу. Складывается впечатление, что чиновничий аппарат больше работает на картинку нежели на результат",- заключает Мамадшоев.

Хурсанд Хуррамов

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585287060
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