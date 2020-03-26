Китай восстанавливается на зависть России и Западу, - М.Морозов

08:34 27.03.2020

Поднебесная справилась не только с коронавирусом, но и экономическими проблемами, делая ставку на развитие



По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР на 24 марта, в китайских больницах остаются 4735 человек зараженных коронавирусом, при этом более 90% выздоровели. С 25 марта китайская провинция Хубэй частично снимает карантин. Людям, у которых не обнаружен коронавирус, разрешено покинуть регион. Город Ухань (центр эпидемии), где вирус был обнаружен в декабре, закрыт до 8 апреля. Китай постепенно восстанавливает деловую и бытовую активность после прохождения пика эпидемии.



Как мы помним, китайские власти пошли на беспрецедентные меры в борьбе с коронавирусом. Почти три месяца одна из центральных провинций КНР находилась в полной изоляции. Поезда и авиарейсы были отменены, а на дорогах в эту провинцию были установлены контрольно-пропускные пункты.

Различные ограничения были введены и в других частях Китая. После того как число заболевших стабилизировалось, а новые случаи стали отмечаться только у прибывших из-за рубежа, ограничения снимаются. После снятия карантина усилия китайских властей и медиков переориентированы на предотвращение завоза нового коронавируса. Для этого проводится тотальный контроль и тестирование на всех пограничных пунктах пропуска. Все приезжающие иностранцы обязаны пройти 14-дневный карантин.



Однако борьба с эпидемией и ограничения не могли не сказаться на экономике и благосостоянии граждан. Goldman Sachs оценивает снижение ВВП Китая в первом квартале в 9%, Всемирный банк - в 11%. Но теперь, когда ограничения снимаются, китайская экономика начинает быстро восстанавливается. В Китае даже надеются на новые возможности, которые открыл кризис. Для преодоления последствий и восстановления китайские власти предприняли масштабные меры. Народный банк Китая снизил резервные требования к банкам, что высвободит 550 млрд юаней (более 77 млрд долларов) на поддержку экономики.



Очень серьезно понижены налоги, прежде всего на малый и средний бизнес. Банки обязаны временно не взимать выплаты по кредитам. Освобождены от налога на добавленную стоимость компании, которые работают в интернете. Деньгами стимулируется создание новых онлайн-платформ. Из фонда социального страхования предприятиям компенсируют выплаты по зарплатам в период простоя. Китайцы убедившись в том, что государство не бросило их в период кризиса с энтузиазмом возвращаются на работу. В обществе царят позитивные настроения от успешного преодоления пандемии. И это добавляет стимулов в экономику, в ожидания и планы инвесторов. Огромные преимущества сулит Китаю (самому крупному в мире импортеру углеводородов) сильно подешевевшая нефть и дешевеющий вслед за ней газ. Это обстоятельство предоставляет Китаю дополнительные возможности для покупки подешевевших активов различных компаний по всему миру.



Правительство Китая заявляет, что, поскольку на первый квартал приходится небольшая доля годового ВВП (в феврале-начале марта традиционно падает активность в связи с празднованием праздника Весны), потери будут быстро возмещены за счет накопившегося спроса и интенсивного восстановления производства. За исключением провинции Хубэй работа возобновилась на 90% крупных государственных строительных инвестиционных проектах. Начинается повсеместная работа железных дорог и продолжение их строительства.



Возобновляют работу крупные частные производства. Например, компания Tesla уже в конце февраля открыла завод в Шанхае и объявила о планах по расширению производственных мощностей. Дополнительный стимул развития получила интернет-торговля, потому что жители Китая в период коронавирусной эпидемии стали заказывать товары через Интернет. Правительство Китая активно действует с целью возобновить производство на местных заводах. Были приняты меры по оказанию помощи отраслям, наиболее сильно пострадавшим от мер борьбы с коронавирусом. Особый упор делается на сектор 5G в надежде, что сети нового поколения станут катализатором роста. К началу февраля 2020 года три китайских оператора связи ввели в строй 156 000 базовых станций 5G, а до конца года планируется развернуть до 550 000 базовых станций 5G. К 2025 году общий объем инвестиций Китая в инфраструктуру и сети 5G достигнет 1,2 трлн юаней ($ 169,59 млрд). Кроме того, огромные инвестиции в 5G, поддерживаемые преимущественно государством, вероятно, привлекут втрое бо́льшие по объему дополнительные инвестиции из смежных отраслей. И от этих планов никто не отказывается. Руководство КНР заявляет о том, что, несмотря на коронавирус, будут выполняться все планы на текущий год и пятилетку.

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Власти КНР отдают себе отчет в том, что активное восстановление экономики грозит повторением эпидемии и предпринимает жесткие превентивные меры. Тестированию на коронавирус подвергают все, у кого есть малейшие подозрения. Ежедневно по всей стране проводится около миллиона тестирований, которые делаются бесплатно. Другое препятствие - возможные ограничения внешней торговли в связи с мировой пандемией и приостановка экономики многих стран, в том числе европейских и США. При этом ситуация дает шанс Китаю отказаться от некоторых обязательств, взятых в рамках первого раунда торговой сделки с США, которые сами в нынешних условиях не в состоянии ее выполнить в полном объеме. Это может касаться, в том числе, увеличения закупок нефти в связи со снижением ее добычи в США, а также импорта американской сельхозпродукции.

Индикаторами подъема китайской экономики служат как всегда и финансовые рынки. По итогам торгов 25 марта индекс Шанхайской биржи (Shanghai Composite) вырос на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,8%. Растут в цене акции крупнейших китайских компаний. Бумаги China Petroleum & Chemical на торгах в Гонконге 25 марта поднялась на 6,7%, акции CNOOC (Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация) подорожали на 7,4%. Котировки акций Geely Automobile Holdings выросли на 7,35%, China Life Insurance - на 7,5%.

Китай восстанавливается, и это дает надежду всей мировой экономике.

Михаил Морозов, обозреватель "Труда"

26 марта 2020