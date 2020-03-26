Мантия не по средствам. Председателя суда Нур-Султана Барпибаева проверят из-за частного самолета

08:49 27.03.2020

Председателя суда Нур-Султана Тлектеса Барпибаева проверят из-за частного самолета, передает Tengrinews.kz.

Антикоррупционной службой по Нур-Султану совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка по информации СМИ в отношении председателя суда Нур-Султана Барпибаева.



"Проверкой установлено, что частный самолет был зафрахтован бизнесменом, являющимся родственником (сватом) Барпибаева Т. Е., для проведения медицинской операции в Германии.

Вопросы соблюдения Барпибаевым Т. Е. судейской этики проверяются комиссией Верховного суда, по результатам чего будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, у отца казахстанского дипломата в Германии диагностировали симптомы коронавируса. Председатель столичного суда Тлектес Барпибаев находился в отпуске. Сейчас он проходит лечение.