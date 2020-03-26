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|COVID-19 в Казахстане - 121 больной
08:53 27.03.2020
В Алматы выявили еще один случай коронавируса
В Алматы выявили еще один случай коронавируса. Количество зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 121, передает Tengrinews.kz.
121 случай коронавируса зафиксирован Казахстане
"На 10:20 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - говорится в сообщении.
В стране зарегистрирован 121 случай коронавирусной инфекции.
Первая смерть от коронавируса в Казахстане зафиксирована 26 марта. В больнице умерла 64-летняя женщина. Она жила в частном доме в селе Косшы в Акмолинской области. Причиной смерти пацентки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета.
Стоит отметить, что два человека уже вылечились от коронавируса. 26 марта оба пациента были выписаны. Один из них проходил лечение в Алматы, другой - в Нур-Султане.
Пациенты, инфицированные COVID-19, не выходили на связь с журналистами. Первая о болезни открыто рассказала алматинка. Девушка сообщила, какие у нее были симптомы и какое лечение она сейчас получает.