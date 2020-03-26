SOS. В Швейцарии кончается запас макарошек! Западная либерастия оказалась очень нежно-хрупкой, - Le Temps

08:59 27.03.2020

26 марта 2020 г.

Рам Этварэа | Le Temps

COVID-19 вызывает призрак нехватки продовольствия

"(...) Макаронные изделия, лапша, багет, наан, лаваш или даже тортилья. Вся планета любит эти продукты из пшеничной муки. В Швейцарии и многих других странах планировщики продовольственных поставок тщетно уверяют, что имеется достаточно продуктов и запасов - панические и исступленные покупки не прекращаются. В условиях неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, макаронные изделия и вправду легко хранить", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Рам Этварэа.

"После этого цена на пшеницу стремительно выросла, однако бурный рост спроса не является единственной причиной. В Соединенных Штатах и Канаде, а также в Европе выращивание зерна испытывает нехватку сезонных рабочих из-за закрытия границ, связанного с COVID-19. Трудности продолжают существовать и на уровне логистики; морской транспорт и порты простаивают и задерживают поставки", - говорится в статье.

"Ажиотажные закупки касаются не только домохозяйств. Паникующие из-за нехватки продовольствия страны-импортеры пытаются вырвать контракты любой ценой. Например, Китай, у которого есть запасы муки как минимум на год, закупает ее в больших количествах, особенно в США. По данным агентства Bloomberg, то же самое делают Турция и Алжир, две крупные страны, где арабский хлеб является основным продуктом питания. Марокко в целях облегчения импорта и накопления запасов только что отменило таможенный налог на пшеницу", - указывает автор публикации.

"Но хуже всего то, что некоторые страны-производители недавно приняли решение запретить экспорт. Начиная с Казахстана, восьмого по величине в мире производителя пшеницы, который планировал отгрузить 8 млн тонн, главным образом в Европу. "В случае необходимости Украина может также рассмотреть вопрос об ограничении своего экспорта", - заявил в понедельник в своем телеобращении к нации президент Владимир Зеленский, которого цитирует информационное агентство Agri Report, специализирующееся на сельскохозяйственном сырье, - отмечает журналист. - Согласно тому же источнику, соседняя Россия, являющаяся крупнейшим производителем в мире, может пойти по тому же пути. "Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка", - заявил во вторник на экстренном совещании в Москве первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"(...) Саймон Эвенет, профессор экономики в университете Санкт-Галлена, решительно возражает против любого запрета на экспорт продуктов питания. "К сожалению, Россия, Украина и Казахстан принимают такое решение, которое дестабилизирует цены на пшеницу, - указывает он. - Идея об ограничении экспорта для обеспечения недорогих внутренних поставок в прошлом уже провалилась".

Ссылаясь на обсерваторию по торговому протекционизму в мире Global Trade Alert, он напоминает, что в 2007-2008 годах многие сельскохозяйственные страны-производители запрещали экспорт из-за плохого урожая и спекуляций. "В конечном итоге они дестабилизировали мировые цены", - осуждает Эвенет.

"По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), нет никаких оснований для оправдания роста цен на продукты питания. "В перспективе не намечается никакого дефицита продовольствия", - сказал главный экономист Максимо Тореро LeTemps. -Производство зерновых идет хорошо, и, согласно нашей системе раннего предупреждения, у экспортеров достаточно запасов для поставок на рынок". Однако Максимо Тореро признает, что из-за неопределенности увеличивается риск незаконного создания запасов и возникновения черного рынка".



Источник: Le Temps