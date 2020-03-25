 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гегемония США под угрозой. Наступает эра Желтого (китайского) дракона, - "Sohu"
09:38 27.03.2020

В постсоветский период никто не смел посягать на интересы США, пишет пользователь "Соху". Америка известна как провокатор и никогда не считается с другими странами, в том числе и с собственными союзниками, продолжает он. Но ее гегемония подходит к концу, на ее пути возник сильный противник, и это не Россия.

Sohu (Китай): гегемония США оказалась под угрозой. Появился противник номер один, с которым справиться даже сложнее, чем с Россией

После распада СССР Соединенные Штаты действительно стали крупнейшей мировой державой. В то время ни одна страна не осмеливалась задеть их интересы. Сразу после окончания Второй мировой войны все государства мира стали постепенно развивать свою внутреннюю экономику и не хотели навлекать на себя неприятности. Но Америку это не устраивало. Поскольку их потери в Первой и Второй мировых войнах были относительно небольшими, и они даже умудрились получить выгоду от этих войн, то они стали провоцировать весь мир. Это вызвало недовольство многих стран, но из-за силы США они не осмеливались выражать его вслух. Время от времени Америка "не щадила" даже своих союзников, например, собирала плату за защиту. Все это в полной мере отражает то, что США - гегемон.

Однако в последние годы гегемония США оказалась под угрозой, появился противник номер один, с которым справиться даже сложнее, чем с Россией. И им является Европейский Союз. Долгое время все считали Россию главным врагом Соединенных Штатов. Действительно, у России есть такой потенциал. С точки зрения военной силы эта страна обладает самым большим арсеналом в мире. Владимир Путин даже пригрозил, что если Россия окажется на грани уничтожения, то она утянет за собой весь мир.
Поэтому Америка не осмеливается провоцировать эту страну. Помимо России, в последнее время США недолюбливают и Европейский Союз. Многие считают, что ЕС не так силен, как Россия. Несмотря на то, что, он не обладает достаточной мощью в военном отношении, в экономическом плане он имеет преимущество. Ведь конфликт - это противодействие не только военных сил, но и экономических.

Приведем в пример Россию. Слабая экономика вынуждает ее действовать осмотрительно, Россия не может в полной мере дать отпор Соединенным Штатам из-за их санкций. Европейский союз, однако, становится все более сильным в экономическом отношении. Он был основан для соблюдения общих интересов европейских стран. На сегодняшний день Европейский Союз является второй по величине экономикой в мире, и функционирование мировой экономики зависит от него. Но США не считают Европейский Союз своим реальным союзником и относятся к нему как к "младшему брату". К примеру, когда они хотели ввести санкции против России, Европейский Союз должен был последовать их примеру. Даже если европейские страны не испытывали неприязни к России, они были вынуждены ввести санкции под давлением США. Максимум того, что европейские страны могли сделать, это сотрудничать с Россией за спиной Америки.

Однако с ростом Европейского союза отношение Дональда Трампа не изменилось. США продолжают создавать трудности для европейских стран. Например, Америка считает Великобританию центром противоракетной обороны в Европе, что вызывает недовольство других европейских стран. Им в первую очередь нужно выделять большие суммы средств на покупку противоракетного вооружения. Ведь сейчас они являются мишенью для российских ракет. Если начнется война между США и Россией, первыми пострадают европейские страны. Более того, главный театр военных действий будет находиться именно в Европе.
В этой связи европейские страны ясно понимают, что Соединенные Штаты не только не давали им никаких преимуществ в последние годы, но даже успевали наживаться на них. Америка повысила долю военных расходов европейских стран, а также увеличила тарифы на экспорт европейских товаров на 25%. Более того, даже вырос налог на гражданские самолеты. В ответ европейские страны одна за другой начали выражать свое недовольство. Франция прямо заявила о "смерти мозга" НАТО. Президент Франции открыто заговорил о вступлении России в ЕС. Всем известно, что Россия всегда была главным врагом Соединенных Штатов, и такие действия Франции, несомненно, были направлены против них.

Германия также сотрудничает с Россией по проекту "Северный поток - 2". Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы европейские страны покупали их энергоресурсы. Однако или из-за высокой цены, или из-за льготной политики России Германия выбрала сотрудничество именно с ней. В результате, несмотря на отношения союзников, Трамп наложил санкции на "Северный поток - 2". Можно заметить, что его действия безразличны союзникам, и теперь ЕС не нужно считаться с мнением Америки. Не только ЕС достаточно силен в экономическом отношении, но и военную мощь "старых" великих держав, таких как Франция и Германия, не стоит недооценивать. Если США будут продолжать высокомерно относиться к Европейскому союзу, то он, безусловно, станет одним из самых могущественных противников.

Оригинал публикации: 美国霸权地位遭到威胁，头号对手已经浮出水面，比俄罗斯更难对付
Опубликовано 25/03/2020

Источник - inosmi.ru
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