Тихий мор. Незаметные массовые жертвы коронавируса в Италии, - Le Figaro

09:42 27.03.2020

26 марта 2020 г.

Валери Сегонд | Le Figaro



"(...) В наиболее пострадавших провинциях Италии происходит массовый мор, который в течение трех недель поразил дома престарелых, превратившиеся в очаги инфекции. Об этом не сообщают даже родственникам, им запретили посещать стариков с 9 марта, а когда они звонят, то наталкиваются на заваленный работой персонал. Несколько примеров: в пансионате Don Moride Stagno Lombardo, в Кремоне: 70 жильцов, 21 смерть. В Лоди, в роскошной резиденции Santa Chiara: 270 мест, 43 смерти. В пансионате Opera Pia в Кодоньо: 142 места, 30 смертей. В Mombretto в городе Медилья между Миланом и Лоди: 150 мест, 52 смерти, и т.д.", - пишет корреспондент Le Figaro в Риме Валери Сегонд.

"Но на данный момент нет никакого национального или даже регионального подсчета этих смертей, - говорится в статье. "Это сложно поддается измерению, потому что большинство домов престарелых скрывают информацию, которая вряд ли сделает им рекламу", - объясняет Валерио Занолла, глава профсоюза пенсионеров Ломбардии, который пытается оценить ситуацию во всем регионе.

"Фактически возник настоящий порочный круг, превращающий эти учреждения в инфекционные бомбы: "Поскольку пациенты проходят тестирование только в больнице, ни один из жильцов домов престарелых не проходит тестирование на COVID-19, - рассказывает Мануэла Ваноли, генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда для государственных служащих Ломбардии. - Когда они умирают в критических очагах инфекции в Бергамо, Брешии и Кремоне, они не подвергаются тестированию, и их смерть регистрируется по другим причинам. Поскольку медицинский персонал в этих учреждениях никак не защищен, он оказывается сильно зараженным".

"Кроме того, в разгар кризиса дома престарелых становятся не полностью укомплектованы штатом, - пишет Le Figaro. - Но это еще не все. "Поскольку из-за смертей освобождается много мест, туда помещают пациентов с COVID-19, которых больше не в состоянии принять перегруженные больницы", - продолжает Мануэла Ваноли.



Источник: Le Figaro