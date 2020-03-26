Денежные власти США решили устроить пир во время чумы, - В.Катасонов

10:04 27.03.2020 Действительно ли Америка борется с коронавирусом или только делает вид?



Мировые СМИ сообщили сенсационную новость. Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу (Larry Kudlow) на пресс-конференции 24 марта назвал общую сумму помощи, выделяемой властями США на борьбу с коронавирусом, – 6 триллионов долларов. Два триллиона – прямая помощь из государственного бюджета, еще 4 триллиона – за счет кредитов ФРС.

Шесть триллионов – это примерно 30% годового ВВП США. Никогда в Америке не было таких ударных денежных инъекций. Вплоть до 1970-х годов прошлого века в США вообще не могло быть никаких программ "количественных смягчений" по той причине, что это была эпоха золотого стандарта, при котором денежная эмиссия американского Центробанка ограничивалась официальным золотым резервом. Да и безудержной раздачи бюджетных денег не могло быть – еще не сложилась система, при которой Минфин США мог без особых проблем закрывать дефициты бюджетов с помощью казначейских облигаций.



Бюджетные деньги на борьбу с пандемией в размере 2 триллионов долларов – не результат перераспределения денежных средств в рамках уже принятого конгрессом закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год (начался с 1 октября 2019 года). Это дополнительные расходы, которые приведут к увеличению дефицита американского бюджета. В законе о бюджете на 2020 год дефицит немного не дотягивал до 1 триллиона долларов. В январе 2020 года Минфин заявил, что дефицит, скорее всего, превысит 1 триллион долларов. Последний раз такой дефицит был зафиксирован в 2012 году. А рекордным в истории Америки был дефицит бюджета в разгар последнего кризиса в 2009 году – 1,4 трлн. долл., и можно уверенно утверждать, что в 2020 году рекорд будет намного превышен. Предполагаю, дефицит будет никак не ниже 2 триллионов долларов.



Из 2 триллионов долларов прямой (бюджетной) помощи Америке половина (1 трлн. долл.) приходится на прямые раздачи денег населению из расчета по одной тысяче долларов на взрослого человека и по 500 долларов на ребенка. Такая раздача призвана выполнить и социальные задачи (помочь американцам, особенно бедным), и экономические (повысить платежеспособный спрос населения). Второй триллион бюджетных денег предназначается для поддержки малого бизнеса, в том числе путем предоставления налоговых каникул (350 млрд. долл.), на расширение программы пособий по безработице (250 млрд. долл.), а также на предоставление налоговых каникул физическим лицам.



По словам министра финансов Стивена Мнучина, пакет помощи бизнесу охватит тысячи компаний с численностью работников до 500 человек. Компании получат ее в обмен на обязательство не увольнять работников в течение двух недель. Министр сказал, что помощь бизнесу затронет около 50% американской экономики и около 80 млн. работников (примерно половина всех занятых).

Федеральная резервная система США действовала в марте не менее оперативно и решительно, чем Минфин. На двух чрезвычайных заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке она приняла решения о резком понижении и без того невысокой ключевой ставки. В результате ставка опустилась на 1 процентный пункт и сегодня составляет 0-0,25%. Фактически деньги, выдаваемые в виде кредитов, становятся бесплатными ссудами.



В октябре прошлого года ФРС начала новый раунд количественных смягчений (КС). Американский Центробанк в начале марта заявил, что в рамках нового раунда будут закуплены казначейские бумаги на сумму по крайней мере в 500 млрд. долл., а также ипотечные бумаги на сумму как минимум в 200 млрд. долл. Активы ФРС должны вырасти в 2020 году с 4,3 трлн. долл. до 5,0 трлн. долл.



Федеральный резерв, кажется, может выполнить годовой план закупок бумаг и наращивания активов уже на текущей неделе. ФРС заявила, что с 23 марта она начинает скупать казначейские бумаги по 75 млрд. долл. в день, а ипотечные бумаги – по 50 млрд. долл. в день. Суммарные закупки за неделю (пять рабочих дней) составят 625 млрд. долл. Эта сумма сопоставима с величиной всех активов Федрезерва в начале 2000-х годов. Суточные закупки ценных бумаг американским Центробанком на этой неделе интенсивнее, чем закупки в период действия второй программы КС в 30 раз, а по сравнению с последней программой, запущенной в октябре прошлого года (до начала этой недели), – в 42 раза! Эксперты ломают голову: что будет после проведения блицоперации количественных смягчений? ФРС вернется к прежней норме закупок бумаг? Или, выполнив годовую норму за неделю, остановит программу КС? Или, если блицоперация не даст ожидаемого экономического эффекта, закупки продолжатся с той же интенсивностью? Председатель ФРС Джером Пауэлл никаких разъяснений на этот счет не дает.



На самом деле масштабы количественных смягчений намного больше, чем говорит ФРС. Ведь, помимо скупки казначейских и ипотечных бумаг, Федрезерв готовит закупки коммерческих бумаг – корпоративных облигаций и векселей. Предусмотрено создание трех новых механизмов, которые будут посредниками между американским Центробанком и конечными заемщиками, выпускающими коммерческие бумаги.



Первый из них – Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF), Корпоративная кредитная линия первичного рынка. Этот механизм, как следует из его названия, призван скупать новые корпоративные бумаги при их первичном размещении на рынке.

Второй – Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF). Механизм предназначен для поддержания бумаг, уже обращающихся на рынке. Что важно, американский Центробанк закупками коммерческих бумаг не только поддерживает бизнес в тяжелый момент, но и готов пойти навстречу своим должникам. Заемщики получают право отложить выплату процентов и основной суммы в течение первых шести месяцев после опосредованной покупки коммерческих бумаг американским Центробанком.

Вступает в действие еще один механизм – Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), Срочный кредитный фонд обеспеченных ценных бумаг. Коммерческие банки США выдают кредиты потребителям и кредиты компаниям малого и среднего бизнеса, обеспеченные гарантиями Администрации малого бизнеса (SBA), и некоторые другие обеспеченные кредиты бизнесу. Под них коммерческие банки выпускают долговые ценные бумаги. Такая операция называется секьюритизацией банковских кредитов. И американский Центробанк через механизм TALF закупает эти бумаги.



Опосредованно американский Центробанк поддерживает и муниципальные власти, которые широко прибегают к кредитам и займам. Такая поддержка будет расширена через имеющийся механизм Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF), Фонд ликвидности взаимного фонда денежного рынка. Американский Центробанк заявил, что в ближайшее время окажет дополнительную помощь местным властям за счет расширения списка муниципальных бумаг, которые будет позволено скупать этому фонду.

Имеются и другие инициативы, которые в последнюю неделю сыпались из Федерального резерва, как из рога изобилия. Не все они еще понятны, Центробанк не раскрывал деталей. Например, нет деталей по заявленной Программе кредитования малого и среднего бизнеса.

Следует также напомнить, что в марте ФРС как банковский регулятор приняла беспрецедентное решение о снижении нормы резервирования для коммерческих банков с 10 процентов до нуля. Однако снижая норму резервирования до нуля, руководителям американского Центробанка следовало бы убрать из названия "Федеральная резервная система" второе слово. Обнуление ставки резервирования резко повышает вероятность масштабного банковского кризиса. Даже более масштабного, чем в годы рецессии 1929-1933 гг., когда обанкротилась почти половина всех американских банков.



Если просуммировать все перечисленные выше позиции "количественных смягчений" (в расширенной трактовке), то примерно и получается та сенсационная сумма кредитной поддержки ФРС в 4 триллиона долларов. Судя по всему, большая часть этой поддержки квалифицируется как "чрезвычайная помощь", она не будет растянута до окончания года. Однако где гарантии, что принятых американским Центробанком мер окажется достаточно? Ведь ни Джером Пауэлл, ни члены совета управляющих ФРС не знают, сколько продлится пандемия. И руководители ФРС не имеют ясного представления о том, как выходить из спровоцированного пандемией финансового и экономического кризиса. Выделяемые триллионы долларов на кредитную поддержку ни в какой степени не могу повлиять на причины вирусной пандемии и того ажиотажа, который возник вокруг.



За все эти триллионы кредитной поддержки придется потом очень дорого расплачиваться. Пациент (американская экономика) может скончаться, но не от болезни (коронавируса), а от лечения – от лошадиных доз инъекций (триллионов долларов кредитной поддержки).

Кажется, Дональд Трамп это понимает. 24 марта он сказал в эфире телеканала Fox News: "Мы рискуем разрушить страну". Трамп призвал отменить карантин через три недели, назвав рубежом 12 апреля – день, когда в Америке будут праздновать Пасху. Вот такой пасхальный подарок президент рассчитывает сделать американцам: "Нам нужно вернуться к работе", – заявил президент, добавив, что в "обширной рецессии или депрессии" можно потерять больше людей, чем от вируса.



Это заявление Трампа не всех обрадовало. Особенно тех, кто раздувал и продолжает раздувать истерию вокруг коронавируса, преследуя свои далеко идущие цели. Недовольство уже выразили представители Уолл-стрит. Ведь они рассчитывали, что "банкет" под названием "финансовая помощь Америке в условиях пандемии" продолжится. И денежные власти страны (Минфин и ФРС) в условиях вирусного психоза продолжат выделение триллионов долларов (значительная часть которых так или иначе окажется в финансово-банковском секторе).

В ближайшие три недели борьба между разными группами интересов в Америке резко обострится. Эта борьба не имеет почти никакого отношения к вирусу и медицине.

Кстати, назову цифру бюджетных средств, которые запланировано выделить на непосредственную борьбу с вирусом в США, – 46 млрд. долл. Конечно, сумма очень впечатляющая. Однако на фоне общих денежных вливаний в 6 триллионов долларов она более чем скромная – 0,77%. Вот и подумайте: действительно ли Америка борется с коронавирусом или только делает вид? Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585292640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний

- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

- О продаже части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора

- Что грозит за нарушение карантинного режима

- По ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней

- Информационное сообщение о работе обменных пунктов уполномоченных банков на территории города Алматы

- ЭЦП начали выдавать онлайн

- Причиной смерти умершей от коронавируса казахстанки стала тотальная пневмония

- Информация о сборе данных для доставки продуктовых корзин, распространяемая в мессенджерах, является фейком

