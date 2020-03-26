Мирзиеев: зараженная паломница устроила той в Фергане

10:10 27.03.2020

Президент Узбекистана раскритиковал нарушение карантина и рассказал об устроившей пышный той для 120 человек COVID-инфицированной паломнице в Ферганской области, сообщает пресс-служба лидера.



По словам президента, узбекистанка, живущая в махалле Беруни Язъяванского района Ферганской области, вернулась из умры из Саудовской Аравии и, грубо нарушив требования карантина, на следующий день провела роскошное мероприятие, на которое созвала 120 человек. В результате было обнаружено, что четыре члена семьи заражены, пока неизвестно, сколько еще людей заболело, рассказал руководитель государства.



Лидер раскритиковал граждан, нарушающих правила изоляции и способствующих распространению коронавируса, и чиновников в регионах, которые не разъясняют опасность инфекции.

Я подписал принятый парламентом закон об усилении ответственности за нарушение правил карантина: вВ соответствии с ним лица, поставившие под угрозу здоровье и жизнь окружающих в условиях карантина, отныне могут быть лишены свободы сроком до 10 лет, информировал Шавкат Мирзиеев.



Сегодня в мире выявлены более 520 тысяч зараженных COVID, 23 640 человек умерли.

В Узбекистане число коронавирусных пациентов достигло 75 человек.