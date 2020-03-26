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В столице Аркадагии задерживают за разговоры о коронавирусе
10:16 27.03.2020

В Ашхабаде начали задерживать за разговоры об инфекции COVID-19. Они фиксируются на улицах осведомителями спецслужб в штатском, сообщает "Азатлык".

"В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры специальные люди в штатском, что ожидает задержанных, неизвестно", - сообщил источник. Речь идет не о распространении информации, искусственно создающей панику, наказание за которое имеется в других странах, например в Узбекистане. По данным издания, забрать могут "за любые разговоры на эту тему".

Власти заботятся о том, чтобы слово "коронавирус" не слишком часто попадалось на глаза гражданам, поэтому упоминание о нем убрали с противоэпидемических буклетов. Ранее в Туркменистане пытались предотвратить панику среди населения запретом на ношение медицинских масок, которое расценивалось как "провокация паники". По последним данным, этот запрет не касается врачей.

Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ.

Ранее сообщалось, что МВД республики штрафует за ношение защитной маски.

Источник - rosbalt.ru
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