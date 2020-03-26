США объявили за поимку президента Венесуэлы Мадуро награду в $15 миллионов. А за голову Трампа сколько?

10:25 27.03.2020

Власти США объявили награду в $15 миллионов за поимку венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиций США.

Вашингтон обвинил в наркоторговле самого Мадуро и руководство страны. В списке обвиняемых также: глава национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондон, бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль Барриос, генерал-майор в отставке Кливер Алькала Кордонес и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда. За них США тоже назначили награду в $10 миллионов.

Напомним, Мадуро остается президентом Венесуэлы, несмотря на то, что с января 2019 года в стране продолжались массовые протесты, и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США и ряд других стран. Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция.