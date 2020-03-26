В Узбекистане засвидетельствовали первую смерть пациента с коронавирусом

10:28 27.03.2020

Минздрав Узбекистана соообщил о первой смерти, связанной с эпидемией коронавируса. В Намангане умерла пожилая пациентка, которой ранее поставили диагноз "COVID-19".

Женщине было 72 года. Уточняется, что смерть наступила в результате инфаркта. Пациентка также страдала от диабета и острой сердечной недостаточности.

По данным властей, вирус заболевшей передала побывавшая в Турции дочь.

Из 83 заразившихся в стране 11 человек - врачи, отмечает Fergana.