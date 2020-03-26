 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рашен собчачий бомонд в панике: Лещенко перезаражал всех на вечеринке у Крутого
10:31 27.03.2020

Собчак назвала место, где Лещенко мог перезаражать всех коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram, где певец Лев Лещенко, у которого диагностирован коронавирус, мог заразить многих звезд шоу-бизнеса.
Она отметила, что 13 марта Лещенко посетил вечеринку в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого. "В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - подчеркнула Собчак. "Так что все кто там был-аларм аларм", - добавила Собчак.
Teleprogramma.pro добавляет, что на данном мероприятии, принимали участие многие звезды шоубизнеса. Среди них певцы Николай Басков, Юрий Буйнов, Ирина Аллегрова, Ани Лорак юморист Владимир Винокур и многие другие.
Ранее Собчак рассказала, что коронавирус заподозрили у ее матери – сенатора Людмилы Нарусовой. Ее даже госпитализировали в больницу в Коммунарке, где находится Лев Лещенко. Но позднее анализ показал отрицательный результат. "Диагноз-Пневмония. Уфффф", - выдохнула, сообщив о произошедшем, Собчак.

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Ксения Собчак раскрыла диагноз госпитализированной матери Людмилы Нарусовой
Телеведущая рассказала, что выявили врачи у ее матери вместо коронавируса

У сенатора Людмилы Нарусовой, которая была сегодня госпитализирована с подозрением на коронавирус, обнаружена пневмония. Об этом сообщила ее дочь, блогер и телеведущая Ксения Собчак.

"Результат теста [на наличие COVID-19] отрицательный. Диагноз-Пневмония. Уфффф", - написала Собчак в своем telegram-канале "Кровавая барыня".

По ее словам, она неоднократно пыталась убедить свою мать в том, чтобы она сидела дома. Однако ее мать, по словам Собчак, человек очень активный и отказывалась соблюдать дополнительные меры предосторожности. И вчера, когда Нарусова отдыхала в санатории, у нее поднялась температура. Она позвонила дочери и попросила просьбой вызвать скорую. К слову, на тот момент они не виделись уже две недели, так как Собчак была загружена работой на телевидении.
"Столько обид было эти недели на меня что не видимся", - призналась Собчак (орфография и пунктуация авторы сохранены - ред.).
Утром 26 марта стало известно о том, что Нарусову госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке, где в основном находятся зараженные коронавирусом. Врачи взяли у нее анализ, который в итоге оказался отрицательным.

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Телеграм-канал "112" сообщает, что , что народный артист Игорь Николаев госпитализирован.
Сообщается, что певец и композитор доставлен в больницу в Коммунарку "с предварительным положительным анализом на коронавирус".
Информацию о госпитализации и предварительном диагнозе подтверждает "Лента.ру" со ссылкой на источник. При этом издание сообщает, что у артиста только взяли анализ для проверки подозрений на заражение COVID-19. Такие же данные есть у РЕН ТВ.
Ранее в тот же госпиталь был доставлен певец Лев Лещенко, недавно вернувшийся с гастролей по США. Артиста лечат от пневмонии, данные о его тестах на коронавирус разнятся. Так, представители Лещенко и его близкие опровергали слухи о коронавирусе. В частности, сообщалось, что в реанимацию пациента положили в плановом, а не в экстренном порядке. Сам Лещенко в четверг кратко пообщался с журналистами и заявил, что чувствует себя уже лучше.
В то же время в СМИ появились новые сообщения со ссылкой на источники, что тест на COVID-19 у него все же оказался положительным.

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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У артиста Льва Лещенко подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко в Facebook. По его словам, состояние пациента стабильное.
"После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении",- говорится в сообщении. Информацию о заболевании, как пояснил главврач, он публикует с разрешения господина Лещенко.
Напомним, Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус 24 марта. Его друг Владимир Винокур в беседе с "Интерфаксом" призывал не спекулировать болезнью артиста, а дождаться результатов.

Напомним, в России подтверждено 840 случаев заражения вирусом COVID-19. За сутки количество заразившихся увеличилось на 182 человека. 25 марта умерло два пациента с коронавирусом.

https://www.kommersant.ru/doc/4302134?from=hotnews#id1876929

Источник - mk.ru
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