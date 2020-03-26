С 30/04 в Нур-Султане и Алматы остановят промышленные предприятия

10:58 27.03.2020

С 30 марта в Нур-Султане и Алматы предприятия и организации приостановят работу

Полный список будет определен по согласованию с акиматами городов.



С 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане и Алматы будет приостановлена деятельность предприятий и организаций, передает zakon.kz.



По информации сайта главы правительства, под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, обстановке в городах Нур-Султан и Алматы – акимы А.Кульгинов и Б.Сагинтаев.



Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.



Полный список будет определен по согласованию с акиматами городов.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На 12:00 27 марта известно о 124 случаях заражения коронавирусом.