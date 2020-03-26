Турция обвиняет МОК в заражении боксеров

11:51 27.03.2020

при проведении отборочного к Играм турнира во время пандемии коронавируса



Федерация бокса Турции подозревает, что заражение турецкого боксера и тренера национальной сборной страны коронавирусом произошло в Лондоне во время недавнего отборочного турнира к Олимпиаде-2020, прерванного 16 марта из-за пандемии коронавируса. Турецкая сторона готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на то, что головная спортивная организация подвергла боксеров неоправданному риску. Российские участники турнира по возвращении домой находятся в режиме самоизоляции под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо.



Как утверждает президент Федерации бокса Турции Эюп Гезгеч, заражение боксера и тренера национальной сборной коронавирусом произошло во время их участия в недавнем отборочном к Олимпиаде-2020 турнире в Лондоне, который в условиях пандемии проходил без зрителей и 16 марта все-таки был прерван. Чиновник убежден, что турнир вообще не должен был проводиться в подобных условиях, в связи с чем он намерен обратиться с официальной жалобой в МОК, который вкупе с принимающей британской стороной, по его мнению, подверг боксеров неоправданному риску.

"Я потрясен тем, что пока весь мир принимает чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, МОК и британские власти допустили старт турнира, в то время как соревнования по другим видам спорта отменены. Это было безответственно, в результате представители нашей сборной заразились коронавирусной инфекцией",- заявил Гезгеч британскому изданию The Guardian.



После того как команда вернулась из Лондона, коронавирус диагностировали у боксера Серхата Гюлера и одного из тренеров команды Сейфуллы Думлупынара. Состояние Гюлера, который помещен в одну из больниц Стамбула и будет выписан через несколько дней, хорошее. Тренер Сейфулла Думлупынар получает необходимое лечение в больнице Байбурта.

Российские боксеры, вернувшиеся из Великобритании, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома, находясь в полной самоизоляции. Все спортсмены чувствуют себя отлично и находятся под контролем врачей сборной. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Япония и Международный олимпийский комитет 24 марта договорились перенести Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, на 2021 год.

Вера Мухина

от 26.03.2020,