КырМажорство. Сын генерала Молдошева подрался с патрулем после увольнения из Жогорку Кенеша

11:54 27.03.2020

27 марта 2020 - Екатерина Улитина



В Бишкеке вводится комендантский час. Выходить из дома с 20.00-7.00 нельзя



В ночь с 24 на 25 марта в Бишкеке заместитель заведующего отдела комитета по международным обороне и безопасности Эрнест Молдошев напал на сотрудника патрульной милиции, который патрулировал улицы во время комендантского часа. Об этом VB.KG сообщили источники.

По их данным Молдошев, ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser. Он проигнорировал требование милиционера об остановке и продолжил движение. Машину удалось остановить через несколько кварталов. Тогда, водитель вышел и напал на сотрудника патрульной милиции. Нападавшего остановили другие патрульные.

Есть версия, что Эрнест Молдошев был в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, в пресс-службе Управления патрульной милиции официально не комментируют инцидент. Сотрудник пресс-службы отказался предоставить информацию, сославшись на занятость.

В пресс-службе Жогорку Кенеша VB.KG сообщили, что Эрнест Молдошев уволился из аппарата Жогорку Кенеша 24 марта, то есть за несколько часов до инцидента. Эрнест Молдошев является сыном генерал-майора Замира Молдошева.

Отметим, в ночь с 24 на 25 марта – это первая ночь, когда в Бишкеке действовал комендантский час.