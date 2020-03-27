США и страны Европы отказываются покупать дешевую саудовскую нефть. Некуда заливать!

13:03 27.03.2020

Нефтеперерабатывающие заводы в США и странах Западной Европы начали отказываются от закупок саудовской нефти по сниженной цене, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Саудовская Аравия не может сбывать свою нефть. Они ищет новых покупателей нефти. Ее клиенты сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ, им сложнее закупать топливо.



Напомним, что меньше месяца назад сорвалась сделка ОПЕК+, что привело к решению Эр-Рияда значительно увеличить объемы добычи нефти. Саудовская Аравия решила вытеснить Россию с мирового рынка за счет более дешевой нефти. Однако, теперь Эр-Рияд сам испытывает проблемы в сложившейся ситуации.