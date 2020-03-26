Коронавирус меняет мир, - Е.Сатановский

13:08 27.03.2020

САТАНОВСКИЙ Евгений

26.03.2020 -



Коронавирус меняет мир: США могут лишиться главного инструмента давления на Россию



Российский ученый-востоковед, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский - о том, что в условиях пандемии коронавируса США могут лишиться главного инструмента давления на Россию.



Идея поставить под запрет санкционный режим, как таковой, просто потому, что он не дает бороться с эпидемиями, подобными коронавирусу, очень толковая. Богатая идея.

Санкции никого никогда ни к чему не принудили и принудить не могли. Этот метод давления и шантажа, ставший привычным инструментом политики для Соединенных Штатов, к которой они заставляют присоединиться всех своих союзников и сателлитов, давным-давно доказал полную несостоятельность. Но удобен, в том числе для ослабления соперников и ограничения, а в идеальном случае - уничтожения конкурентов.

Самое время с ним покончить. Как и пересмотреть мироустройство, слишком долго державшееся на иллюзии однополярности.



Говоря проще, Штаты продемонстрировали полнейшую безответственность, их беспредельный эгоизм давно стал опасен для планеты и то, что у них самих творится на внутриполитической арене, в экономике и с безудержным распространением коронавируса демонстрирует, что они и у себя дома ни с чем справиться не могут.

Какой из них лидер? Если опьяненный слишком долгим пребыванием на вершине власти, не слишком умный, наплевательски относящийся к окружающим хам и наглец начинает бродить по городу, размахивая пистолетами и периодически паля в белый свет, долг шерифа отобрать у него оружие.

Кто может стать таким шерифом, когда в роли мирового бандита выступают те самые США, которые так долго выступали в качестве мирового жандарма, непонятно. Разве что навалиться гуртом.



Специфика момента та, что ни они сами, ни их основные союзники: европейские державы, Япония, Южная Корея и Тайвань, ни аравийские монархии и Израиль от распространения коронавируса оказались не застрахованы.

При этом никакой помощи Америка никому не оказала, не окажет и оказать не может. Так чего ради ее приказам и капризам следовать, если это опасно для тех, кто пытается играть с ней в одной команде? Вопрос риторический. Уровень осознания того, что на самом деле в мире творится, у политиков, как всегда, никакой. Ответственность, вопреки тому, что они говорят перед тем, как их избирают, - тем более.



Но, может, комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает? Так что с санкциями пора кончать. Они должны быть объявлены вне закона. И те, кто их применяет и инициирует - тоже. А теперь посмотрим, что на это ответит руководство ООН, ЕС и США. Прочие, если что, к ним присоединятся.