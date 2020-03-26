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Коронавирус меняет мир, - Е.Сатановский
13:08 27.03.2020

САТАНОВСКИЙ Евгений
26.03.2020 -

Коронавирус меняет мир: США могут лишиться главного инструмента давления на Россию

Российский ученый-востоковед, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский - о том, что в условиях пандемии коронавируса США могут лишиться главного инструмента давления на Россию.

Идея поставить под запрет санкционный режим, как таковой, просто потому, что он не дает бороться с эпидемиями, подобными коронавирусу, очень толковая. Богатая идея.
Санкции никого никогда ни к чему не принудили и принудить не могли. Этот метод давления и шантажа, ставший привычным инструментом политики для Соединенных Штатов, к которой они заставляют присоединиться всех своих союзников и сателлитов, давным-давно доказал полную несостоятельность. Но удобен, в том числе для ослабления соперников и ограничения, а в идеальном случае - уничтожения конкурентов.
Самое время с ним покончить. Как и пересмотреть мироустройство, слишком долго державшееся на иллюзии однополярности.

Говоря проще, Штаты продемонстрировали полнейшую безответственность, их беспредельный эгоизм давно стал опасен для планеты и то, что у них самих творится на внутриполитической арене, в экономике и с безудержным распространением коронавируса демонстрирует, что они и у себя дома ни с чем справиться не могут.
Какой из них лидер? Если опьяненный слишком долгим пребыванием на вершине власти, не слишком умный, наплевательски относящийся к окружающим хам и наглец начинает бродить по городу, размахивая пистолетами и периодически паля в белый свет, долг шерифа отобрать у него оружие.
Кто может стать таким шерифом, когда в роли мирового бандита выступают те самые США, которые так долго выступали в качестве мирового жандарма, непонятно. Разве что навалиться гуртом.

Специфика момента та, что ни они сами, ни их основные союзники: европейские державы, Япония, Южная Корея и Тайвань, ни аравийские монархии и Израиль от распространения коронавируса оказались не застрахованы.
При этом никакой помощи Америка никому не оказала, не окажет и оказать не может. Так чего ради ее приказам и капризам следовать, если это опасно для тех, кто пытается играть с ней в одной команде? Вопрос риторический. Уровень осознания того, что на самом деле в мире творится, у политиков, как всегда, никакой. Ответственность, вопреки тому, что они говорят перед тем, как их избирают, - тем более.

Но, может, комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает? Так что с санкциями пора кончать. Они должны быть объявлены вне закона. И те, кто их применяет и инициирует - тоже. А теперь посмотрим, что на это ответит руководство ООН, ЕС и США. Прочие, если что, к ним присоединятся.

Источник - rusvesna.su
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