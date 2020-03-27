 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Одна жизнь, чтобы жить". Умер от вируса американский киноактер Марк Блум
13:10 27.03.2020

Знаменитый актер умер от коронавируса

Марк Блум умер после заражения новым типом коронавируса.
Марк Блум умер в 69 лет, передает Daily Mail. Впервые о его смерти объявила Нью-Йоркская театральная компания.
"С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который прошел эту неделю. Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.
У Марка Блума начались обширные осложнения на легкие и кровеносную систему, которые привели к смерти.
Многие актеры и известные селебрити высказали соболезнования из-за смерти Марка Блума.
Драматург Джек Канфора написал в Тwitter: "Потрясающий актер и человек, который играл в одной из моих пьес, умер сегодня утром от #coronavirus. Он не был пожилым".

"Он был одним из самых уважаемых актеров в Нью-Йорке: маяком свирепого интеллекта, сухого ума и глубокой доброты на сцене и за ее пределами. Трагическая потеря". Актриса Джудит Лайт написала: "Марк Блум, такой щедрый, такой добрый, такой скромный, такой талантливый. Наше совместное время в спектакле "Собранные вечеринки на МТС" было настоящей радостью".

Марк Блум - биография
Блум родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил среднюю школу Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси, в 1968 году. Начал карьеру в 80-х и быстро получил популярность. Снимался в фильмах 80-х и 90-х, но не потерял хватку и в 2000-х. Актер успешно получал роли и в кино и в сериалах. Был введен в школьный зал славы в 2012 году.

Выпускник Пенсильванского университета, Марк Блум женат на актрисе Джанет Зариш, которая появилась на телевидении в роли Натали Бэннон в фильме "Как меняется мир" и в роли Ли Халперна в фильме "Одна жизнь, чтобы жить".

Источник - rusvesna.su
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