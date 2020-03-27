"Одна жизнь, чтобы жить". Умер от вируса американский киноактер Марк Блум

13:10 27.03.2020

Знаменитый актер умер от коронавируса



Марк Блум умер после заражения новым типом коронавируса.

Марк Блум умер в 69 лет, передает Daily Mail. Впервые о его смерти объявила Нью-Йоркская театральная компания.

"С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который прошел эту неделю. Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.

У Марка Блума начались обширные осложнения на легкие и кровеносную систему, которые привели к смерти.

Многие актеры и известные селебрити высказали соболезнования из-за смерти Марка Блума.

Драматург Джек Канфора написал в Тwitter: "Потрясающий актер и человек, который играл в одной из моих пьес, умер сегодня утром от #coronavirus. Он не был пожилым".



"Он был одним из самых уважаемых актеров в Нью-Йорке: маяком свирепого интеллекта, сухого ума и глубокой доброты на сцене и за ее пределами. Трагическая потеря". Актриса Джудит Лайт написала: "Марк Блум, такой щедрый, такой добрый, такой скромный, такой талантливый. Наше совместное время в спектакле "Собранные вечеринки на МТС" было настоящей радостью".



Марк Блум - биография

Блум родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил среднюю школу Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси, в 1968 году. Начал карьеру в 80-х и быстро получил популярность. Снимался в фильмах 80-х и 90-х, но не потерял хватку и в 2000-х. Актер успешно получал роли и в кино и в сериалах. Был введен в школьный зал славы в 2012 году.



Выпускник Пенсильванского университета, Марк Блум женат на актрисе Джанет Зариш, которая появилась на телевидении в роли Натали Бэннон в фильме "Как меняется мир" и в роли Ли Халперна в фильме "Одна жизнь, чтобы жить".