В Узбекистане закрыты также Бухара, Самарканд, Андижан, Гулистан...

13:14 27.03.2020

Бухара пополнила список закрытых городов в Узбекистане

С 27 марта Бухара полностью закрыта для всех видов транспорта, за исключением грузовых автомобилей, сообщает хокимият города.

В рамках борьбы с распространением коронавируса с 00:01 27 марта закрыт въезд – в том числе из всех районов области - и выезд из Бухары всех видов транспорта.

Ранее сообщалось о закрытии Ташкента, Андижана, Намангана, Самарканда и Гулистана.