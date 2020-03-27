Абай Кунанбаев и русская культyрная традиция, - А.Казбеков

14:34 27.03.2020

Артур Казбеков



Абай Кунанбаев (1845-1904 гг.) является, наверное, самым известным казахским поэтом, просветителем и мыслителем, реформатором народной культуры Степи. В России он стал известен в советское время во многом благодаря роману М.Ауэзова "Путь Абая".



Попытаемся дать оценку этому представителю казахской литературы с позиции русской (и, если взять шире, европейской) культурной традиции.



Абай Кунанбаев получил образование не только в семипалатинском медресе, но и в русской школе, а столь широкий кругозор приобрел благодаря дальнейшему самообразованию, в ходе которого он впервые познакомился с поэзией Пушкина и Лермонтова, Гете и Байрона.



Абай помимо написания своих произведений занимался и переводом мировой поэзии. Так, вспоминается история написания стихотворения "Горы дремлют в темной ночи", литературной интерпретации работы М.Ю.Лермонтова "Горные вершины спят во тьме ночной", перевода "Ночной песни странника" Гете. Абай не просто акын или "народный поэт", но уже просветитель, создающий эталон поэтического искусства для казахской культурной традиции: с именем Абая связано появление новых форм стихосложения и принципа рифмы.



Становление Кунанбаева пришлось на период "Великих реформ" Александра II, заморозки реформаторского курса в годы правления Александра III и возникновения т. н. "освободительного" (или "народнического") движения. Сподвижники движения стремились найти точки опоры между народными чаяниями и убеждением в необходимости общественной модернизации. В Омске Абай общался с русской провинциальной интеллигенции, придерживавшейся, как правило, оппозиционных к самодержавной монархии взглядов. Под влиянием окружения частично и сформировался стиль повествования поэта, получивший в советском литературоведении название "критический реализм". Там же пришла к Абаю убежденность в необходимости преодоления "народной архаики".



Любопытно, что стремление к самообразованию, контакты с русской интеллигенцией и политическими ссыльными привели к тому, что Кунанбаев, сам того, наверное, и не желая, стал частью такого исторического феномена, как революционно-демократическое движение. Так, в частности, одним из знакомых казахского поэта был Нифонт Долгополов, журналист и будущий депутат Государственной думы Российской империи II созыва – именно он подарил Абаю перевод первого тома "Истории умственного развития Европы" Дж. У. Дрэпера и сборник стихов американского поэта Г.Лонгфелло. Этот образовательный опыт частично определил не только общественные взгляды Абая, эти идеи возобладали и в среде национальной интеллигенции, будущих представителей Алашской казахской автономии (Алихан Букейханов, один из лидеров партии "Алаш", член либеральной партии кадетов, был первым биографом прославленного поэта).



Существуют мнения и о тождественности религиозных убеждений Абая и Льва Толстого. Они оба стремились постичь окружающее не только посредством разума, но и с помощью саморефлексии, анализа своих собственных мыслей, чувств, переживаний, что могло сопровождаться несогласием, сомнениями и даже конфликтом с общепринятыми религиозными представлениями[1].



Абай сыграл важную роль в истории в качестве идейного лидера зарождавшейся национальной интеллигенции – и не только казахской. Он сам невольно стал частью русской культурной интеллигенции, осознанно разделяя ценности русской культуры, а если брать шире, русской культурной обыденности. Уже сам факт заинтересованности в судьбе народнической интеллигенции или интерес к зарубежной литературе тех лет, оказанное поэтом влияние на деятелей начала XX века являются фактами в пользу взаимопроникновения русской и казахской культурных традиций в лице Абая.



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В 2020 году отмечается 175-летний юбилей великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. По случаю юбилея еще с прошлого года в Казахстане и по всему миру стартовали мероприятия, посвященные творчеству великого человека. В социальных сетях, например, был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава РК Касым-Жомарт Токаев принял эстафету у 9-летней учащейся лицея Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана. Эстафету продолжили в России – Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Президент Татарстана Рустам Минниханов, композитор и народный артист России Игорь Крутой и многие другие.



ИАЦ МГУ собрал самые яркие ролики от известных российских политиков, деятелей искусства и культуры, которые приняли участие в челлендже и прочитали стихи великого поэта и просветителя:



Композитор Игорь Крутой







Певица Валерия







Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой







Президент Татарстана Рустам Минниханов







[1] Нысанбаев А. Возрождение исламской культуры и духовности в Казахстане: проблемы и перспективы // Евразийское сообщество-2000. - №1. - С. 256; Абдильдин Ж. Абай как великий мыслитель и гуманист // Абдильдин Ж. Собр. соч. в 5-ти т. С. 359; Абай. Книга слов. 1992. С. 29; https://articlekz.com/article/8079