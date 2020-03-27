Нынешние "либералы" толкают Мир в азиатскую деспотию, - Д.Уськов

14:36 27.03.2020 Почему либералы тянут нас в азиатскую деспотию?



Как бы то ни было, выдыхание гуманистической культуры, обнажающее голый закон с непонятными концептуальными основаниями и пустоту на месте представления о человеке, не может не привести на Восток, ибо там с подобными "безличностными" общественными системами работали тысячелетиями.



ДАНИЛА УСЬКОВ



Либерализм декларирует в качестве своих основных ценностей "свободу личности" и "права человека". Общественное же устройство должно этим ценностям соответствовать и потому, касательно него, либерализм провозглашает "право народа на восстание против тирании, попирающей естественные права человека". А дабы саму возможность появления подобной тирании пресечь в корне, рекомендуются "принцип разделения властей" и "теория общественного договора".



Однако, когда мы смотрим сегодня на политику современного Запада, то обнаруживаем, что все эти ценности и декларации стали политическими инструментами. Наши же отечественные либералы, называя народ "анчоусами" (Юлия Латынина) и "мухами" (Александр Минкин) показывают, что речь идет о правах определенных групп общества по принципу - "все на благо человека, все во имя человека, и я знаю этого человека". В общественной же сфере "право народа на восстание против тирании, попирающей естественные права человека" наши либералы понимают как право восстания определенных "дельфинов" (Латынина) и "пчел" (Минкин) против тирании, попирающей права США на безраздельное господство. Но, может быть, либерализм претерпел такие трансформации только сегодня, а наши либералы (в каком смысли они собственно еще "наши" - уже отдельный вопрос) это лишь пародия, и когда-то существовал подлинный либерализм, действительно отстаивающий права всех людей, признавая в каждом личность?



Да, несомненно, либерализм сегодня мутировал. И эта мутация связана с остыванием проекта "Модерн", с которым либерализм прочно связан. Из этого остывания следуют многочисленные кризисы всего на свете, в том числе и кризис национальных государств. Ни один классический либерал никогда бы не позволил себе называть свой народ "мухами", а соседнюю державу считать светочем. Более того, от подобного пока удерживаются и на западе. Но "наши" либералы, в смысле мутации, еще более авангардны, чем мутирующий западный либерализм. Но не был ли потенциал подобной мутации заложен изначально? Либерализм стоял на страже "прав человека" и "свободы личности". Но какого человека и какой личности?



Одним из главных отцов - основателей либерализма был британский философ Джон Локк (1632 - 1704). Это он, будучи сторонником теории общественного договора и теоретиком гражданского общества и правового демократического государства, впервые предложил принципы разделения властей и понимание государства как гаранта прав и свобод. Он также разработал идею демократической революции, на которую общество имеет право, в случае, если наступает угроза тирании. Но что он думал о человеке и личности, которые столь яростно оберегал?



У Аристотеля есть классический образ восковой дощечки, на которой его божественный разум (Нус) пишет все, что ему заблагорассудится - так устроено сознание человека. Локк заимствует этот образ под латинским названием Tabula rasa, что переводится как "чистая доска", и высказывает основополагающий тезис сенсуализма - "нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах". То есть человек - это изначально "чистый лист", на котором в процессе жизни что-то начинает отпечатываться посредством его чувств восприятия. Выходит, "права человека" - это права "чистой доски"? На что? На то, что бы на ней нечто что-то отпечатывало? А почему этот процесс отпечатывания надо так оберегать? В чем его ценность? И где тут, собственно, человек? В любом случае ни о какой человеческой индивидуальности тут речи идти не может, а "права человека" со времен Локка защищали что-то совсем другое. Например, они могли защищать человека от возможности стать чем-то большим, чем "чистая доска".



С Локком спорил Готфрид Лейбниц (1646 - 1716). Он противопоставил "чистой доске" свой образ мраморной глыбы, прожилки которой намечают контуры будущей статуи. Что же касается локковского постулата сенсуализма, то Лейбниц присовокупил к нему слова: "кроме самого разума". В итоге получилось: "Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах. Кроме самого разума". И тогда стало понятно, о правах кого может идти речь! Если верить Лейбницу, то каждый человек от рождения наделен "прожилками", которые задают очертания будущей личности. Более того, этот "кусок мрамора" обладает еще и собственным разумом, ибо разума нет в чувствах. То есть в процессе жизни, с самого младенчества, человек развивается не пассивно. Право на реализацию подобного развития, действительно, может быть ценностью, которую должно оберегать, ибо в итоге вырастает личность. Однако либерализм при помощи своих установлений и институтов оберегал что-то другое…



Таким представлениям о человеке, как о "чистой доске", противостоял не только Лейбниц. Представления о наличии индивидуальной души были свойственны западной культуре с древнейших времен. Однако, безусловно, основным их источником было христианство. Именно христианской культурой проникнут запад вот уже более 2000 лет. Однако рамки проекта "Модерн" вытеснили все, что связано с культурой, в частную жизнь, поставив во главу угла закон и рациональность. В итоге культура стала быстро выдыхаться. Ее "аура", как сказал бы Вальтер Беньямин, стала исчезать. В итоге обнажилась пустота. Остались только голый закон и регламентации, которые создавались без учета чьей бы то ни было индивидуальности. Пока жива была культура, защита прав была и защитой прав личности, но когда она выдохлась, защита прав стала защитой только прав "чистой доски".



Это прискорбное положение вещей блестяще зафиксировал Маркс в "Манифесте коммунистической партии":



"В ледяной воде эгоистического расчета буржуазия потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли".



Обратим внимание на то, что Маркс тут негодует по поводу утопления "в ледяной воде эгоистического расчета" достаточно чуждых ему ценностей - "священного трепета религиозного экстаза" и даже "мещанской сентиментальности". Просто Маркс понимал, что эта "ледяная вода" уничтожает культуру - единственное, что, наряду со сломом сословных перегородок феодализма, придавало модерну гуманистический смысл. В качестве же главной ценности, которую стоило отстаивать в человеке, Маркс называл "родовую сущность" - термин заимствованный им от Фейербаха. В итоге новое дыхание западной культуре после ужасов Первой мировой войны дал СССР, спасший Запад от фашизма. Но теперь СССР нет. А значит, "ледяная вода" снова вернулась.



Во время кризисов Запад традиционно смотрит на Восток. Но в 19 веке на эту "традицию" дополнительно наложились и внутренние "закладки" в самом проекте "Модерн". Достаточно уже одной невстроенности в проект представлений о личности, чтобы серьезным образом усилить восточные тяготения. Ведь Восток и понятие "личность" соотносятся, мягко говоря, проблемно. Если в индуизме говорят об "атмане" (душе), то только затем, чтобы сказать, что этот атман должен в итоге раствориться в тождестве атмана и брахмана. Буддизм же вообще исповедует концепцию "анатмавады" (не души), согласно которой субъективное представление о собственной индивидуальности - это иллюзия, от которой надлежит избавиться.



На внутреннюю склонность к Востоку проекта "Модерн" обратил внимание Осип Мандельштам в своей статье "Девятнадцатый век". Он писал:



"Скрытый буддизм, внутренний уклон, червоточина. Век не исповедывал буддизма, но носил его в себе, как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость. Буддизм в науке под тонкой личиной суетливого позитивизма; буддизм в искусстве, в аналитическом романе Гонкуров и Флобера; буддизм в религии, глядящий из всех дыр теории прогресса, подготовляющий торжество новейшей теософии, которая не что иное, как буржуазная религия прогресса, религия аптекаря, господина Гомэ, изготовляющаяся к дальнему плаванию и снабженная метафизическими снастями".



Отечественный востоковед Дмитрий Валентинович Поповцев, прекрасно зная о доктрине анатмавады, в своей монографии "Бодхисаттва Авалокитешвара" делает следующее показательное восклицание:



Буддизм - чрезвычайно земное учение, не случайно сам Шакьямуни был рожден под весьма "земным" знаком Тельца. Он тесно привязан к земле, и все здание своей изощренной психологической доктрины он строит на прочном фундаменте наиболее примитивных и глубоких структур психики человека - структур личностного (а не коллективного!) взаимодействия и сосуществования с деревьями, скалами, источниками, а также с "хозяевами" ландшафта - местными демонами, духами и полубогами.



Даже без знания буддийских доктрин понятно, что взаимодействие, основанное на "прочном фундаменте наиболее примитивных и глубоких структур психики человека", не может быть "личностным". Это как с правами человека по Локку. Вроде как все для человека и его свободы, но только он является "чистой доской". Вроде как личностное взаимодействие, но на основе "примитивных структур", причем взаимодействие не абы с чем, а с "местными демонами, духами и полубогами". А между тем человеческая личность созидается только во взаимодействии с другими людьми, а не с "духами ландшафта", и не на основе "примитивных структур", а совсем иных.



4 февраля 2013 года в интервью Сергею Минаеву ярая сторонница индивидуализма Ирина Хакамада предложила такой пример для поведения в бизнесе:



"Азиат сделает все, что ты захочешь. Нужно ноги помыть? Помоет. Воду надо будет выпить после этого? Да выпьет! Его унизить невозможно. Почему? Потому что он вышел с контрактом"!



Какова "индивидуальность", таковы и модели управления. На Востоке это, прежде всего, конфуцианство. Когда случилась авария на ядерной японской станции Фукусима, весь мир был поражен практически полным отсутствием мародерства. Не были поражены только японисты, которые в ответ на все вопросы отвечали двумя словами: конфуцианская этика.



Неслучайно о такой этике в Европе мечтал основатель политэкономической школы "физиократов" Франсуа Кенэ (1694?1774), много занимавшийся Китаем и изучавший конфуцианство, дабы, наконец, сделать так, чтобы европейские государства управлялись "естественным законом". С этой школой физиократов и, в том числе, ее наследником Адамом Смитом потом спорил Маркс.



Как бы то ни было, выдыхание гуманистической культуры, обнажающее голый закон с непонятными концептуальными основаниями и пустоту на месте представления о человеке, не может не привести на Восток, ибо там с подобными "безличностными" общественными системами работали тысячелетиями.



Одним из примеров того, как рассматривается общество в рамках подобных систем, является трактат Мотоори Норинаги (1730 - 1801) "Тама кусигэ" (Драгоценная шкатулка для гребней). Как говорят специалисты, японская модернизация после революции Мэйдзи идеологически во многом основывалась на трудах Норинаги. Он пишет:



"Поскольку все в мире определяется в соответствии с замыслами богов, то даже явные дела в конечном счете есть не что иное, как тайные дела. Различия, безусловно, существуют. Они подобны тому, как если бы мы сравнили богов с человеком, который управляет куклой-марионеткой, а тайные дела - с управлением этой куклой. Людей же, живущих в нашем мире, можно сравнить с куклой-марионеткой, а явные дела - с движениями головы, рук и ног куклы. Движения куклы разнообразны, но, в сущности, они зависят от человека. Тем не менее движения куклы отличны от движений управляющего ею человека. Ценность куклы именно в том и состоит, что ее голова, руки, ноги могут хорошо двигаться. Если бы голова, руки, ноги куклы не двигались, к чему тогда вообще нужна была бы кукла?! Уяснив эти различия, можно понять, что и явные дела несут определенные функции".



Может быть, кто-то скажет: "Ну и что? Зато у нас, наконец, будет порядок"! Что ж, у нас пока демократия и закон, а не конфуцианская этика, и поэтому каждый имеет право на свое мнение. Но только я прошу избавить меня от воплей Собчак про "Азиопу" и от либеральных мемов про "внутреннюю Монголию", которую я должен в себе изжить. Я всего лишь хочу, чтобы в этом случае говорили честно, по-конфуциански, что за нарушение правил ритуала будут отрубать головы, а понимание источника этих правил - не моего ума дело, а мое дело лишь "явные дела". Источник - REGNUM

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