 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Под руинами Петры найдены монументальные сооружения
14:39 27.03.2020

Денис Передельский

Французская археологическая миссия, с 1999 года проводящая раскопки в легендарном древнем городе Петра, опубликовала результаты многолетних исследований. Так, ей удалось обнаружить остатки зданий домонументального периода, присутствие которых очень удивило ученых.

Довольно подробный отчет исследователей появился на сайте Национального института превентивных археологических исследований. Основная цель французской миссии - это поиск и исследование главного святилища Петры, храма Каср аль-Бинт. До сих пор считалось, что он, как и другие монументальные сооружения, был возведен в классический набатейский период, во времена правления короля Ареты IV (с 9 по 40 годы нашей эры).

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Более смелая гипотеза гласит, что эти здания могли быть возведены во времена его предшественника короля Ободы III (с 30 до 9 года до нашей эры). Строительство продолжалось до римского завоевания в 106 году. Причем еще более столетия храм был действующим. И все же главные храмы и гробницы были построены при Арете IV. В то время Петра была столицей государства с населением не менее 20 тысяч человек.

"При раскопках района храма мы были удивлены, обнаружив остатки домонументальной фазы, относящейся к эллинистическому периоду, - пишут исследователи. - Мы предполагаем, что первый храм здесь был построен между II и I веками до нашей эры".

Более того, последующие стратиграфические исследования выявили сооружения и сельскохозяйственные террасы, относящиеся к IV-III векам до нашей эры. Удивительно, но эти находки не согласуются с записями древних историков. Например, Диодор Сицилийский описал местных жителей еще в 312 году до нашей эры. Он называл этот народ кочевниками. Понятно, что кочевники не смогли бы построить монументальный город.

"Раскопки выявили высококачественные строительные элементы и материалы: каменные полы, стены со штукатуркой и необработанный кирпич, это вообще удивительный материал в местной среде, но насыщенный песчаником, - пишут исследователи. - Мы также обнаружили много импортных артефактов, таких как амфоры и греческая керамика, покрытая черным лаком. Это свидетельствует о высоком уровне жизни и глубокой интеграции Петры в глобальные коммерческие связи еще в III-II веках до нашей эры".

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Город Петра был столицей Идумеи, а позже - столицей Набатейского царства. Он расположен на территории современной Иордании, в долине Аравы. Новые открытия показали, что классическая фаза этого города ведет свой отсчет от эллинистического периода V-IV веков до нашей эры. Она завершилась со смертью Раббела II, последнего царя набатеев, в 106 году нашей эры.

В целом, Набатейское царство активно развивалось после смерти Александра Великого (323 год до н.э.) Оно занимало территорию между Сирией и Египтом. Его существование и процветание обеспечивалось благодаря караванной торговле со странами Средиземноморья.

Уже в I веке нашей эры Набатейское царство попало в зависимость к Риму. После смерти Раббела II оно было аннексировано императором Траяном и вошло в состав вновь образованной римской провинции Аравия. Письменные источники почти ничего не рассказывают о том периоде времени.

Однако археологам недавно удалось раскопать в Петре уникальный римский памятник. Это была стела с римской пропагандой. Кроме того, этот памятник изменил направление развития города, который начал выстраиваться вдоль оси север-юг, имевшей для римлян религиозное значение. Впоследствии Петра пережила еще несколько периодов оккупации и процветания, а также несколько мощных землетрясений. Этот город был заброшен после XI века.

Источник - РГ
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