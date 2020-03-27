Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию, - Э.Байназаров

14:41 27.03.2020

При этом Москва не планирует проводить у себя следующий раунд межафганских переговоров



Эльнар Байназаров



Россия призвала Кабул и "Талибан" (запрещено в РФ) сесть за стол переговоров, восстановить перемирие и провести обмен пленными. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Однако он подчеркнул, что Москва пока не планирует организовывать новую межафганскую встречу - участники должны договориться самостоятельно, без помощи третьих стран. Опрошенные "Известиями" эксперты между тем признали: договоренности США и талибов об обмене пленными терпят фиаско во многом потому, что на переговоры в Дохе не пригласили представителей Кабула.



Не диалог, а переговоры



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Несмотря на пробуксовку договоренностей Вашингтона и "Талибана" от 29 февраля, Россия в ближайшей перспективе не собирается проводить очередные межафганские переговоры, заявил "Известиям" Замир Кабулов. По его словам, такую встречу должны организовать сами афганцы, причем все участники конфликта - и правительство, и талибы.



- Планов возобновить межафганский диалог у нас пока нет, поскольку мы выступаем за начало переговоров, а не диалога. Диалог - это разговор людей без принятия решения, а переговоры - это уже политический процесс, который выводит на принятие решения, которое мы называем национальным примирением, - пояснил дипломат.



10 марта должен был состояться первый раунд межафганских переговоров, однако он был сорван из-за политического кризиса в Кабуле - действующий президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла оспаривают результаты прошедших 28 сентября 2019 года президентских выборов, каждый претендует на кресло лидера страны.



Москва не должна проводить переговоры, их должны инициировать сами афганские талибы и представители Кабула, пояснил Замир Кабулов. По его словам, руководство республики до сих не составило список своей переговорной делегации, поскольку нынешний глава администрации Ашраф Гани хотел бы формировать состав единолично, с чем не согласны оппозиционные силы и его главный оппонент Абдулла Абдулла.



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29 февраля талибы и США заключили соглашение, подразумевающее начало мирных переговоров и обмен пленными между группировкой и Кабулом. Присутствовавший при заключении договора Замир Кабулов заявил ТАСС, что талибы хотели бы провести следующий раунд межафганских переговоров в Москве, проводить их в самом Афганистане не планируется. При этом свои столицы для проведения встречи предложили ФРГ, Норвегия, Узбекистан и Индонезия, уточнил дипломат. Сейчас, конечно, ситуация осложняется вспышкой коронавируса, поэтому вопрос места для проведения переговоров пока отложен.



- Мы выступаем за то, чтобы скорее начались переговоры между движением талибов и широкими представителями афганской делегации, в которую могут быть включены участники от нынешней администрации, легитимность которой, к слову, не признают не только талибы, но и оппозиция, - признал Кабулов.



28 сентября прошлого года в стране прошли президентские выборы, запомнившиеся рекордно низкой явкой - свою роль сыграли угрозы "Талибана" организовать нападения на избирательные участки. Отмечались частые случаи подлога документов, "карусели". Публикация итогов выборов затянулась до 18 февраля 2020 года и вылилась в скандал: согласно финальным подсчетам, с 50,64% голосов победил Ашраф Гани. Однако его соперник Абдулла Абдулла, набравший 39,52%, отказался признать результаты. 9 марта они оба провели параллельные церемонии инаугурации.



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Согласно американо-афганскому соглашению, Кабул должен был освободить из тюрем 5 тыс. пленных сторонников "Талибана", а те взамен - отпустить 1 тыс. пленных афганцев, захваченных на территориях, подконтрольных властям. Вашингтон со своей стороны обязался завершить вывод войск НАТО из Афганистана за 14 месяцев (к апрелю 2021 года). В договоре также четко прописали: уже 29 мая ООН проведет заседание по вопросу исключения "Талибана" из санкционного списка. США намерены вывести группировку из своего списка чуть позже - 27 августа.



Но ни талибы, ни правительство президента Гани так и не пошли на уступки. И 19 марта Кабул поручил вооруженным силам возобновить операцию против "Талибана". 22 марта обе стороны дистанционно провели первый технический раунд переговоров и обсудили обмен пленными, но подвижек не произошло - Кабул говорит о поэтапном процессе, талибы настаивают на единовременном освобождении всех задержанных.



Уже 23 марта в Афганистан прилетел госсекретарь США Майк Помпео, чтобы лично повлиять на афганских лидеров, склонить их к компромиссу и соблюдать перемирие как между собой, так и с талибами.



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В качестве "кнута" Помпео заявил о сокращении американской помощи Афганистану на $1 млрд в этом и следующем году. Это существенное урезание - как пишет The New York Times, в прошлом году Вашингтон направил Кабулу $4 млрд на обеспечение безопасности и $500 млн гуманитарной помощи. При этом 75% государственных расходов Афганистана обеспечивается за счет иностранных пожертвований.



Москва примиряющая



Россия обладает большим потенциалом для возобновления межафганских переговоров, поскольку именно в Москве в феврале прошлого года собрались практически все игроки конфликта, заявил "Известиям" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Он отметил, что соглашение США и "Талибана" игнорировало позицию официального Кабула. Из-за отказа сторон обменяться пленными все остальные пункты Дохийского договора могут посыпаться по принципу домино, признал эксперт.



- Говорить, что перемирие от 29 февраля окончательно сорвано, не стоит. Просто 19 марта афганское правительство возобновило боевые действия против талибов в ответ на их ранние атаки. Тем не менее договор Вашингтона и "Талибана" пока продолжает действовать, - пояснил эксперт.



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Но похоже, что перемирие все еще так и остается на словах - 25 марта в Кабуле в сикхском храме прогремел взрыв, погибли 45 человек. Ответственность на себя взяло ИГИЛ (запрещено в РФ). По мнению Омара Нессара, подобные теракты используются в качестве провокаций, чтобы сорвать договоренности от 29 февраля - как вне, так и внутри страны много тех, кого не устроило желание "Талибана" идти на уступки США.



Эксперт также подчеркнул: то, что американцы гордо называют запуском переговорного процесса между различными группами сил в Афганистане, на деле - продолжение московского трека. Поскольку первый раунд встречи прошел в Москве, именно это и было запуском диалога.



- Россия может попробовать собрать за столом переговоров и талибов, и представителей Кабула, но все зависит от реакции последнего. В этом плане потенциал у Москвы большой, - заметил политолог.



Он, однако, подчеркнул: сейчас больше всего вопросов вызывает нежелание афганской верхушки подключаться к переговорам при посредничестве Москвы - Кабул переживает политический кризис, вызванный противостоянием действующего президента Ашрафа Гани и его оппонента Абдуллы Абдуллы.