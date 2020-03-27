От Кравчука до Зеленского – хроники государственной Укррусофобии, - Д.Скворцов

14:45 27.03.2020 От Кравчука до Зеленского – хроники государственной русофобии. Часть первая



ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ



Самостийность, основанная на лжи



В нашей статье по поводу подписанного Зеленским закона об искоренении русского языка из сферы образования на Украине мы вспомнили, c чего начиналась самостийность – со лжи о том, "что в новом независимом европейском государстве русским будет жить лучше, чем в России".



1 ноября 1991 года, ровно за месяц до референдума в подтверждение августовского Акта независимости Украины, Верховная рада под руководством Леонида Кравчука приняла Декларацию прав национальностей. В ней заявлялось: "Украинское государство гарантирует всем народам и национальным группам право свободного пользования родными языками во всех сферах общественной жизни (здесь и везде выделено мною. – Д.С.), включая образование, производство, получение и распространение информации". Говорилось, что "украинское государство обеспечивает право своим гражданам свободного пользования русским языком". "В пределах административно-территориальных единиц, где компактно проживает определенная национальность" Декларация предусматривала "функционирование ее языка наравне с государственным языком".



Декларация таким образом подтверждала в будущей самостийной державе действие Закона "О языках в Украинской ССР" 1989 года. Он обеспечивал "свободное использование русского языка как языка междунационального общения". Представителям любой из ста национальностей Украины гарантировалась возможность обращения в государственные органы на родном языке, а отказ служебного лица принять и рассмотреть обращение гражданина со ссылкой на незнание языка обращения влек "ответственность согласно действующему законодательству". "Любые привилегии или ограничения прав личности по языковому признаку, языковая дискриминация недопустимы" – гласил советский закон, утративший силу с подписанием Порошенко и Зеленским соответственно закона о державной мове и закона "О среднем образовании" (этим была нарушена с. 22 Конституции Украины, по которой при принятии новых законов не допускается сужение содержания и объема существующих прав). Особые права русского языка в преддверии обретения Украиной самостийности гарантировались во всех сферах общественной жизни. Изучение во всех общеобразовательных школах русского языка признавалось обязательным.



Ручной "Рух"



Сейчас трудно представить, что "Рух" ("Движение"), представленный в 1991 году чуть ли не четвертью состава Рады, мог проголосовать за такую Декларацию. Однако в годы своего создания "Рух" был вполне "ручным".



""Народный Рух Украины за перестройку" (так официально называлась эта организация) по сравнению с… народными фронтами, движениями и даже партиями, возникшими на волне горбачевских преобразований по всему периметру СССР, очень запоздал, – вспоминала народный депутат СССР "горбачевского призыва" Алла Ярошинская. – Украина являлась заповедником застоя, а практически вся официальная украинская творческая интеллигенция, не говоря уже о СМИ, заглядывала в рот первому секретарю КПУ Владимиру Щербицкому, расслабляясь и получая удовольствие под его ЦК. И только осенью 1989 г., когда КГБ уже выпустил из ГУЛАГа всех политических, группа официальных киевских литераторов, видимо, решила, что пришло время безопасно конвертировать партбилеты и безудержную аллилуйю КПСС в перестроечно-демократические лозунги. Флюгерная философия, идеологическая конъюнктура – главный опознавательный знак менталитета официальной украинской творческой элиты".



Однако мысли о "конвертации партбилетов" диячив партийной литературы (Драча, Павлычко, Жулынського, Мовчана, Тэрэна и т. п.) умело направлялись. Как докладывал председатель КГБ УССР Николай Голушко, "через оперативные возможности оказывается положительное воздействие на инициаторов создания Народного фронта с целью побуждения их к согласованию программных документов с партийными органами". Согласовали до того, что проект программы "Народного Руха Украины за перестройку" был напечатан 16 февраля 1989 г. в "Литературной Украине" – официальном органе Союза писателей УССР. "Рух" в этой программе признавал руководящую роль КПСС в социалистическом обществе, основной своей целью декларировал "содействие Коммунистической партии" и т. д., и т. п.



Ваш покорный слуга, тогда студент выпускного курса, как один из основателей "Руха" в Киевском университете (каюсь!) предлагал первому главе "Руха" коммунисту Мирославу Поповичу изменить соответствующее положение программы хотя бы на "содействие прогрессивным силам в партии", но "так и не был услышан".



"Народный Рух в проекте программы безбожно, как и КПСС с КПУ, отставал от политических и социальных процессов в обществе, – писала Ярошинская. – Его "придворные" лидеры, пребывая в околопартийных облацех и прославляя КПСС (Дмитро Павлычко почти сорок лет оплевывал и "жовто-блакитный гной" и тризуб, и Бандеру), во многом не понимали реалий той самой народной жизни низов. Видимо, все никак не могли определиться - они с партией или с народом".



История протеже Лаврентия Берии поэта Павлычко из кинофильма 1954 г.



И все же определились. Поэт Драч (тот самый, что все еще "Леніним дихав"), глядя Кравчуку в глаза, "прямо так, грубо, по-стариковски", заявил: "У нас в программе прежде всего признана руководящая и направляющая роль Коммунистической партии – этого в других проектах и программах этих движений и фронтов (прибалтийских) нет! Это принципиальная фундаментальная разница". Другой фундатор Руха, парторг Института литературы Брюховецкий заверил своего прямого шефа: "Если будут какие-то действия Руха, не совместимые с программой партии ...значит мы как коммунисты будем против этого восставать и не допустим этих разных действий. ...Партия – авангард нашего Руха. ...Пишут (в газетах), что мы призываем к независимой Украине... Я считаю это оскорбительным для себя как коммуниста".



Однако зачем этот самый Рух был нужен КПУ и украинскому КГБ?



Поначалу банально ставилась задача иметь контролируемое и по возможности самое массовое перестроечное движение, которое засасывало бы "пробуждающиеся национально-демократические силы", направляя их пар в свисток (пока в Москве со всей этой гласностью не наиграются). "Организация ("Рух"), создававшаяся при участии партбюро Союза писателей, придерживаясь директивных указаний ЦК КПУ, должна была преградить путь для дальнейшего разворачивания деятельности Украинского Хельсинкского союза, остановить его превращение в массовую, оппозиционную к коммунистической системе силу, – признавался один из создателей Руха (скоро его, впрочем, покинувший) Богдан Горынь. – Некоторые писатели с ненавистью отзывались об УХС".



Дочь писателя Олеся Бердника Мирослава Бердник свидетельствует: "Как-то отец рассказывал, что прибежал из ЦК взмыленный Драч, собрал партком и сообщил, что писательская организация получила задание от ЦК КПУ: мол, в Западной Украине создается радикальное националистическое движение и на Союз писателей возложена задача воспрепятствовать этому, организовав в противовес собственное, в духе перестройки и решений XIX партконференции. Поговорили-поговорили и решили, что ответственными за подготовку будут Драч, Павлычко, Яворивский… После блестящей информационной раскрутки и материальной подпитки организации, созданной идеологическим отделом ЦК, который возглавлял Леонид Кравчук, она вышла в "большое плавание"".



Однако по мере того, как горбачевщина погружалась в хаос ельцинщины, вырисовалась у коммунистического руководства УССР и задача-максимум. О ней я узнал зимой 1990-1991 гг. Встретив на улице товарища, сына народного депутата тогдашнего – перестроечного уже – созыва, члена вышеупомянутого Украинского Хельсинского союза, поинтересовался: "Ну что, когда там независимость?" На что услышал: "Да совсем скоро. Ее уже Кравчук и все руководство хочет. Лишь бы не с Ельциным в одной стране".



Да и социально-экономическая ситуация в СССР подталкивала каждого из украинских лидеров к "вековечной" мечте стать "первым хлопцем на селе". Тем более если "село" вырисовалось в крупнейшее европейское государство. Все перестроечные "негаразды" можно было свалить на "центр" (вполне справедливо, впрочем) без страха возмездия со стороны стремительно слабеющего союзного руководства. Помыслы "Москали съели наше сало" (а совсем не "Душу и тело мы положим за нашу свободу") и стали взгревать в нищавшем и изрядно развращенном перестроечной периодикой населении вчерашние комиссары идеологического фронта.



Великороссы тогда официально составляли 22% населения УССР. Поэтому ни о каком государственном украинстве в преддверии референдума о независимости/выборах президента Кравчука не могло быть и речи. Леонид Макарович понимал, что для него это было бы самоубийственно. Любые русофобские нотки воспринимались как дикость во всех регионах УССР, за исключением разве что дерусифицированной еще при Австрии Галиции.



Я в 1991-м уже работал в геологической партии, разъезжал по Украине и видел, что листовки "национал-демократического" характера (довольно мягкого по нынешним временам), которые печатались во львовских типографиях, вызывали нескрываемое отторжение даже в соседних Полесье и Подолье. Это притом что сами Полесье и Подолье уже воспринимались жителями, скажем, среднего Поднепровья "бандеровскими". Так, родители девятиклассников из Кировоградской области, подрабатывавших у нас на каникулах, боялись отпускать мальчишек в Житомирскую область. Ту самую, что вплоть до 2000-х годов входила в т. н. "красный пояс" вокруг Киева (постоянную электоральную базу левых Симоненко, Мороза и Витренко).



Даже на Волыни в день провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 г. торжественно чествовали память жертв ненавистных в то время еще там галицких бандеровцев.



Потому и президентство волынянина Кравчука не могло быть отмечено явными проявлениями украинского шовинизма. Напротив, уже в июне 1992 года он подписал закон "О национальных меньшинствах на Украине". И хоть за коренными на территории Украины и государствообразующими для "новой европейской страны" 11 миллионами великороссов закреплялся статус "национального меньшинства", "государство гарантировало" им "право на национально-культурную автономию"! Оная подразумевала "удовлетворение потребностей в литературе, искусстве, СМИ и любую другую деятельность"; "использование родного языка и обучение на нем в государственных учебных заведениях" и прочее, закрепленное в законе "О языках" 1989 года.



Однако с 1991 по 1995 г. доля русских школ сократилась с 51% до 41%. Соответственно, доля украинских школ выросла с 48% до 58%. Это вполне соответствовало локальному взрыву "национального самосознания" в западных областях и Киеве.



Сделал свое дело. И ушел досрочно



Именно Кравчук совершил первую попытку раскола основы Русского мира – Православной церкви. Однако созданная им в 1992 году т. н. "УПЦ – Киевский патриархат" преподносилась тогда как "здобуток" не национального, а государственнического строительства ("Незалежній державі – незалежна церква").



Да, Кравчук пытался в зародыше подавить возрождение Подкарпатской Руси, проигнорировав итоги референдума, по которому 78% жителей Закарпатской области проголосовали за автономию края. А поскольку "постсоветские" русины в большинстве своем и сейчас идентифицируют себя в лучшем случае отдельной нацией, а не субэтносом общерусского этноса, здесь в действиях Кравчука просматривалась скорее борьба с сепаратизмом.



В 1994 г. автономии затребовали бастующие в Киеве шахтеры тотально русскоязычного Донбасса. Главными их требованиями были социально-экономические, но именно экономическая катастрофа добила в новороссийских областях остатки сочувствия к идее независимости Украины. Сама незалежная риторика была большинству населения хуже горькой редьки. Вплоть до начала XXI века социологи не рисковали ставить вопрос: "Сейчас вы бы проголосовали в поддержку независимости Украины?" И если бы не коленца Ельцина и его "продвинутой команды" в Москве, Кравчука легко мог бы свалить русскоязычный "красный директор" или представитель политических сил, радикально выступавших за восстановление государственного единства.



Однако "мавр" Кравчук сделал свое дело – оставил преемнику самостийное государство. А кто же из украинских политиков (пусть двести раз русскоязычный) от такого откажется? "Дэржаву" оставалось только укреплять. Методами украинства, разумеется.



Не зря же в августе 1992 г. руководители "Украинской народной республики в изгнании" гитлеровцы Мыкола Плавьюк и Мыхайло Воскобийнык, прибыв из США на торжественное заседание Верховной рады по поводу первой годовщины незалежности, сложили свои полномочия. Новообразованное государство они объявили правопреемником УНР, а Кравчуку вручили клейноды гетмана Мазепы и "другие государственные атрибуты" петлюровской "республики"…



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Как Украину превращали в "НЕ-Россию"

От Кравчука до Зеленского – хроники государственной русофобии. Часть вторая



ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ



Победивший Кравчука на досрочных выборах Кучма пришел на волне, мягко говоря, усталости народа от трескотни о "непреходящей ценности независимости". Тем более что патетика лилась на фоне прогрессировавшего обнищания, экономической разрухи, разгула криминала.



Однако был ли Кучма тем, за кого его принимали начинавшие тосковать о временах Союза? Русскоязычным он был лишь потому, что, представляя север (где родился и провел детство) и юг (где состоялся как руководящий работник), он попросту не владел украинским. Ставший востребованным образ немногословного, но прагматичного "красного директора" родом "не с Бандеровщины" и использовали политтехнологи.



Впрочем, всю свою жизнь комсорг, а затем парторг завода союзного подчинения умел ориентироваться во времени и пространстве. 24 августа 1991 года он оказался среди тех 346 депутатов (из 450), которые проголосовали на независимость Украины. А на президентских выборах того же года стал доверенным лицом руховца Юхновского – председателя парламентской оппозиции. Так получались и реверанс в сторону "национально-демократических сил", и одновременно отговорка для бывших однопартийцев: мол, в условиях развала экономики как "технарь" поддержал "технаря" (Юхновский был директором Института физики конденсированных систем АН УССР).



Свисток по имени Кучма



Кучма был таким же, как и Кравчук, представителем зарождающегося "глубинного украинского государства" – преемника "патрхозактива" времен УССР. Собственно, при президенте Кравчуке Леонид Данилович успел послужить премьер-министром.



Однако вчерашним "интернационалистам-ленинцам", на которых благодаря истории с ГКЧП в Москве незалежность свалилась буквально с неба, насущно требовалась идеология самостийности. Ведь если, скажем, с культурологической точки зрения разность с Россией таких бывших республик СССР, как Грузия, Армения, Литва, Таджикистан и т. п. еще можно было объяснить, то подавляющее большинство жителей Украины продолжали ощущать этническую общность с великороссами и белорусами. Это указывало на хрупкость наскоро установленных "суверенных" конструкций. Они могли рухнуть при любых потрясениях в условиях экономического кризиса 1990-х. В Москве такое потрясение было подавлено расстрелом парламента в 1993 году. На Украине Кравчук сначала бросил Донбассу кость в виде назначения на премьерскую должность мэра Донецка Звягильского, затем объявил о досрочных выборах. На них он, разумеется, надеялся победить и, таким образом, получить полномочия для закручивания гаек по-ельцински. Однако проиграл. И так, не исключено, спас Украину, направив энергию протеста в свисток, каковым и стал новоизбранный президент Кучма.



Для закручивания гаек у него авторитета (да и наглости) еще не хватало. Пришлось прибегнуть к "мягкой силе": в целях укрепления государственной конструкции вся "гуманитарка" была отдана на откуп русофобам. Это притом, что на выборах носители украинства набирали по Украине от силы 20–25% голосов, побеждая лишь в Галичине. Даже на Волыни, в Подкарпатской Руси и на Буковине собирали они менее 50% голосов избирателей. Что уж говорить о Новороссии, Сиверщине и Слобожанщине (а это вместе – половина территории нынешней Украины), где "национально-демократические силы пользовались успехом лишь у 5-10% избирателей.



В итоге за 9 лет правления Кучмы доля обучающихся на русском языке сократилась почти вдвое – с 41,4% (в 1995/1996 учебном году) до 23,9 % (в 2003 г.).



Только в Киеве, где к концу тысячелетия проживало 600 тыс. великороссов и 90% жителей говорило на русском языке, за первое десятилетие самостийности количество русскоязычных школ сократилось в 14 раз (!) – со 155 в 1990-м до 11 в 2001-м. Что уж говорить о таких городах, как, скажем, Ровно, где последняя русскоязычная школа закрылась в 1996-м. К концу каденции Кучмы на Украине не осталось ни одного вуза, имеющего официальный статус русскоязычного. Это в определенной мере и регулировало "спрос" на украинские школы, заставляя родителей отдавать в них детей. Однако и доля русскоязычных садиков сократилась до 1%!



Налицо был результат политического решения о сокращении количества школ с русским языком преподаваний. Ведь после "взрыва национального сознания" начала 90-х языковая ситуация на Украине, наоборот, возвращалась в свое естественное состояние (вплоть до следующего – "оранжевого" – всплеска).



За время президентства Кучмы наблюдался неуклонный рост популярности русского даже по столь благодатному для манипуляций показателю, как "родной язык" (даже в грантоедских конторах признавали, что "в украинском обществе существует парадоксальная ситуация, когда множество людей называет своим родным языком украинский, но при этом разговаривает на русском").



Боле корректно языковые предпочтения демонстрировал показатель "язык общения в семье". И таковым русский язык неизменно называли около 50% населения Украины.



Наиболее объективную картину давало исследование по показателю удобства языка. И здесь русский даже в годы майданов пребывал вне конкуренции.



Вот признания школьников и студентов (самых активных участников "цветных революций") в "оранжевом", 2004 году:



В итоге на большей части Украины до сих пор наблюдается фантасмагорическая для любого стороннего наблюдателя ситуация: все уроки и официальные мероприятия в украинских школах и вузах проходят на государственном языке, но как только дети вырываются на переменку, в вестибюлях звучит исключительно (или преимущественно – даже в свидомой "Могилянке") родная речь.



Галицкая "пошесть"



Хотя, как признавали социологи, "результаты опросов свидетельствуют, что Украина фактически является двуязычной страной", в 1996 г. ее президент буквально принудил парламент (угрозой роспуска) к принятию Конституции, в которой статус украинского языка был закреплен в качестве единственного государственного. Таким образом, русские и русскоязычные граждане Украины оставались (и остаются) крупнейшим в Европе языковым сообществом, чей язык не признан государственным или официальным. При этом, по данным опроса центра "Диалог", даже в последний год каденции Кучмы за предоставление русскому языку статуса официального хотя бы в русскоязычных регионах выступали 47% украиноязычных этнических украинцев, 37% русскоязычных украинцев. За статус русского как государственного на всей территории Украины выступали 56% русскоязычных украинцев и 18% украиноязычных украинцев и 70% великороссов (26% были за официальный статус).



Как бы сакрализируя процесс дерусификации Малой (коренной) Руси бывший коммунист установил праздник "День украинской письменности и языка", привязав его к памяти… Нестора Летописца. Который, разумеется, и не догадывался, что его через девять веков запишут в родоначальники некой неведомой ему "мовы". Ведь писал он на славянском языке – тогда еще общем для всей славянской письменности. Что касается Дня славянской письменности, отмечаемого не только православными славянами, но греками, чехами, словаками, он на Украине постепенно сошел на нет. Впрочем, и украинский, "обогащаемый" галицкими полонизмами и диаспорными американизмами, становился все менее славянским.



Сейчас трудно себе представить, что еще каких-то 20 лет назад академик Толочко пытался бороться со всеми этими "нарази", "тэрэнами", "гэликоптэрами", "шпыталями", "шпальтами", "визиями", "гатунками", "амбасадами", "кшталтами", "этэрами", "катэдрами" и т. п. новациями, без которых современная держимова уж, кажется, и невозможна. Зазвучали "в этэри" (в эфире) "катэдры", "авдытории", "маратоны" (кафедры, аудитории, марафоны) благодаря "ортографичной реформе" от близкого приятеля Кучмы гуманитарного вице-премьера Жулынського (еще недавно истинно партийного литературоведа, прославлявшего "исторический оптимизм советской литературы").



"Подобный орфографический зуд – это все то же проявление традиционного для Галичины упрямства, отмечаемого многими исследователями, – комментировал нововведения легендарный донбасский публицист Дмитрий Корнилов. – Галичанам очень надо, чтобы – если не мытьем, так катаньем – все было, как они хотят".



Дмитрий Корнилов



С закреплением в кучмовской конституции статуса держмовы украинизировать взялись не только русских святых, но имена простых граждан современной Украины. Елены, Евгении Дмитрии и т. д. могли, конечно, ссылаясь на закон "О языках" 1989 г., требовать транслитерации их имен в документах, но в паспортных столах отказывались это делать, ссылаясь на внутренние распоряжения. И это была одна из причин, по которой многие (ваш покорный слуга в их числе) не спешили менять советскую "паспортину" на сине-жовтый.



Так реализовывалась вековечная мечта местечковых гетманов, атаманов и президентов "Геть від Москви!". Называлась она теперь, правда, "ходою у Эуропу". Однако условием вхождения в Совет Европы было обязательство принятия Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, разработанной тем же Советом Европы.



С одной стороны, Хартия не наделяла какими-то дополнительными гарантиями "национальные меньшинства" (к каковым украинский законодатель отнес коренной и государствообразующий для современной Украины великорусский субэтнос). Свободное развитие их языков продолжали "гарантировать" закон "О языках в УССР" и закон "О национальных меньшинствах" 1992 г. С другой стороны, в случае отмены/изменений этих законов (о чем давно мечтали в гуманитарном блоке Кучмы) Хартия, как подписанный Украиной международный документ, имела бы приоритет над сугубо внутренним законодательством. Поэтому, вынужденно подписав Хартию в 1996 г., Украина так и не имплементировала ее за время президентства Кучмы (благодаря его же проволочкам).



В 1995-1996 гг. Госкомитет по делам национальностей разработал программы украинизации Подкарпатской Руси, Новороссии (с особым упором на Тавриду), абсолютно русскоязычного Киева. Кроме осуществляемого уже свертывания преподавания на русском языке, предусматривалось финансовое удушение русскоязычной прессы, науки, культуры (хотя к 1997 г. количество государственных русскоязычных театров на Украине уже сократилось с 43 до 13 по сравнению с годом провозглашения независимости).



О том, как выполнялись эти программы "на местах" и на "идеологических фронтах" – в следующей части нашего цикла. Источник - Фонд Стратегической Культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585309500

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