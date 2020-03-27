"Тополек мой в слишком красной косынке". Фильм по Ч.Айтматову признали аморальным на Узбекском ТВ

14:48 27.03.2020

Громкий скандал поднял 34-летний режиссер Сарвар Каримов после показа его фильма "Сарвкомат дилбарим" по повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" на узбекском телеканале Milliy TV.



Дело в том, что из ленты были вырезаны сцена с поцелуем и посещением выставки, где на картинах фигурировали полуобнаженные женщины.



Сотрудник канала признал, что кадры были удалены – они "не соответствовали высоким моральным критериям узбекского народа".



Сарвар Каримов обвинил телевизионщиков в невежестве, так как сцена с поцелуем была метафорой.



Перед этим фильм без всяких купюр прошел по экранам Узбекистана, Киргизии, России и Турции, представлял Узбекистан на кинофестивалях и конкурсах.



Режиссер пообещал подать в суд на канал за нарушение авторских прав.





