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|"Тополек мой в слишком красной косынке". Фильм по Ч.Айтматову признали аморальным на Узбекском ТВ
14:48 27.03.2020
Громкий скандал поднял 34-летний режиссер Сарвар Каримов после показа его фильма "Сарвкомат дилбарим" по повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" на узбекском телеканале Milliy TV.
Дело в том, что из ленты были вырезаны сцена с поцелуем и посещением выставки, где на картинах фигурировали полуобнаженные женщины.
Сотрудник канала признал, что кадры были удалены – они "не соответствовали высоким моральным критериям узбекского народа".
Сарвар Каримов обвинил телевизионщиков в невежестве, так как сцена с поцелуем была метафорой.
Перед этим фильм без всяких купюр прошел по экранам Узбекистана, Киргизии, России и Турции, представлял Узбекистан на кинофестивалях и конкурсах.
Режиссер пообещал подать в суд на канал за нарушение авторских прав.