"Не верил упрямый Фома ничему...". Премьер Британии Джонсон заразился коронавирусом

15:17 27.03.2020

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом



Тест премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус. Премьер-министр, как передает Infependent, сказал, что у него были "легкие симптомы".

В Лондоне накануне был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост больных составил 115 человек, а общее число зараженных в Лондоне достигло 578 человек.

Также накануне стало известно, что новым коронавирусом заразился прямой наследник британского престола принц Чарльз. Он сейчас находится вместе с супругой дома в самоизоляции в Шотландии. Болезнь у него также протекает в легкой форме.