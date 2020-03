Коронавирус - лучшее лекарство от трампизма, - Е.Бай

15:21 27.03.2020

Коронавирус покончит с трампизмом

Президент США рискует потерять свой главный капитал - доверие нации



Уважаемый колумнист газеты The New York Times Франк Бруни пишет, что поразивший Америку коронавирус намного хуже, чем 9/11 - обозначение трагедии 11 сентября 2001 года, когда страна подверглась террористической атаке. Автор этих строк, свидетель и тех, и этих событий, может соглашаться или нет с подобной сентенцией. Формально журналист прав в одном: два десятилетия назад американцам говорили: не дайте террористам победить нас. Не позволяйте им сломать наш жизненный уклад. Выходите на улицы. "Идите в Диснейленд", - призывал сограждан тогдашний президент Джордж Буш.



Сейчас Диснейленд закрыт. Пустуют школьные аудитории по всей стране. Запрещены публичные свадьбы, дни рождения и церковные службы. Нынешний президент Дональд Трамп призывает соотечественников не собираться больше чем по 10 человек. Нация заперлась в домах. Улицы пустынны. Требование дня - "социальное дистанцирование".



Коронавирус хуже, чем 9/11, может быть, и потому, что враг невидим, его невозможно выследить и одним ударом уничтожить. Но есть и еще одно принципиальное различие. Два десятилетия назад нация, как это почти всегда бывает во время кризисов, сплотилась вокруг лидера. Джордж Буш-младший, который одержал сомнительную победу на президентских выборах годом ранее, взял борьбу против террора в свои руки, что бы ни говорил левый документалист Майкл Мур, получивший главный приз в Каннах за свой фильм "Фаренгейт 9/11".

Дональд Трамп в течение трех с лишним лет своего президентства был абсолютным счастливчиком. Он на весь мир бахвалился стабильной американской экономикой, хотя эту благополучную экономику он в полной мере унаследовал от ненавидимого им Барака Обамы.



А вот с главным испытанием он не справился. Как говорили в советские времена, "провалил задание". Провалил со свойственными ему беспримерной самоуверенностью и самолюбованием. Когда коронавирус уже подходил к американским границам, Трамп уверял нацию, что у него "абсолютно все под контролем". На самом деле под контролем не было ничего. В стране в первую очередь не было достаточного числа больничных коек. Сейчас губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорит: беда, пик пандемии наступит через 45 дней, в начале мая, а его штат располагает всего 53 тысячами обычных больничных коек (это в два раза меньше, чем необходимо) и 3 тысячами коек для интенсивной терапии (а нужно в 11 раз больше!).

Трамп обвинил Европу в том, что она повинна в распространении пандемии. А данные, которые приводят эксперты США, свидетельствуют об обратном. Например, в Южной Корее с ее населением в 51,3 миллиона человек было сделано 189 236 тестов (данные на 12 марта). В Италии с населением 60,5 миллиона было осуществлено 49 937 тестов. В США с населением 329 миллионов было сделано всего 1707 тестов.



Трамп обвинил в распространении пандемии Китай. Дотошные журналисты засвидетельствовали, что в тексте речи, с которой он собирался выступать, слово coronavirus его рукой было зачеркнуто и написано вместо этого Chinese virus - китайский вирус.



Но хуже всего было то, что Трамп в течение нескольких недель давал нации неверные или часто просто ложные данные. Он утверждал, что вакцина скоро будет найдена, конечный срок - апрель, хотя все эксперты говорили, что на это потребуется не меньше года-полутора.

Борьба с пандемией была бы в Америке намного более эффективной, если бы вместо торговых войн с Китаем Белый дом своевременно признал современную глобальную экономическую взаимозависимость. А теперь сколько же американцев были удивлены, когда узнали, что почти все антибиотики поступают в США из Китая!

Сейчас Трамп пытается менять курс корабля, когда на горизонте уже появились айсберги. На минувшей неделе он признал, что "вирус - это очень плохо", что "полного контроля над ситуацией нет", и "что мы теперь все в одном месте". Неизвестно, что побудило президента сделать такое необычное признание - может быть, самый крупный обвал биржевых индексов за последние тридцать лет или устрашающий прогноз ученых о том, что при наихудшем сценарии в стране могут умереть 2,2 млн американцев.

Но и сейчас Трамп уверен в собственной непогрешимости. В одном из последних заявлений он сказал, что по шкале измерения борьбы против коронавируса из 10 пунктов он точно получает "десятку". Успех принадлежит только ему. А в провалах виноваты все остальные - пресса, демократы, прокуроры, судьи, агенты спецслужб. Кстати, только что было сообщено, что спецслужбы США, рассчитав траекторию движения коронавируса, начиная с января предупреждали Трампа о том, что к февралю эпидемия придет в Америку, но президент не прислушался к их голосу.



Трамп объявил себя "президентом военного времени". Но общественность спрашивает его: где ответ на дефицит всего и вся в духе военного времени? Полки американских магазинов пусты - нет ни мяса, ни круп, ни туалетной бумаги (в некоторых супермаркетах ее выдают по одному рулону на человека, как в стране "победившего социализма" Кубе). Где туалетная бумага, мистер военный президент?

Президентство Трампа началось с его крика: "Lock her up" ("Закройте ее!") по отношению к Хиллари Клинтон, которую он призывал бросить за решетку. В поляризованной и до этого стране ксенофобия и нетерпимость за три с лишним года правления Трампа достигли беспрецедентных размеров. Столичная The Washington Post публикует статью под заголовком: "Слова Трампа, издевательства над учениками, школы, в которых запугивают". Два ребенка в детском саду Юты говорят их ровеснику, беженцу из Латинской Америки, что Трамп вышлет его на родину. В штате Мэн школьники пришли с плакатом "Выгнать всех мусульман". В Огайо группа учеников средней школы окружила темнокожую одноклассницу с криком: "Это страна Трампа". И это лишь один, возможно, самый печальный результат правления "самого стабильного гения", как называет себя Трамп.



Пока никто не может сказать, как повлияет коронавирус на выборы. Но то, что пандемия может нанести серьезный удар по трампизму как явлению, не подлежит сомнению.

"Трампизм как стиль определяется не только самонадеянностью и хвастовством, - пишет весьма популярный интернет-сайт Politico, - он еще должен постоянно внушать людям уверенность, которая исходит от лидера". А вот с этим у Дональда Трампа беда. Всего за несколько недель пандемии он растерял свой главный политический капитал - доверие к нему нации.

И лозунгом момента стал: "Мистер президент, закрой нас всех!". Это призыв "закрыть" страну от ее лидера. Не слишком оптимистично звучит для Трампа за 8 месяцев до выборов…

