 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.03.2020
15:57  На выходе из пандемии может родиться новый мир, - В.Павленко
15:34  КырИзбранники. Депутат Токобеков (сын депутата Абжалиева) оказался партнером порно-дельца Ажиева
15:21  Коронавирус - лучшее лекарство от трампизма, - Е.Бай
15:17  "Не верил упрямый Фома ничему...". Премьер Британии Джонсон заразился коронавирусом
14:48  "Тополек мой в слишком красной косынке". Фильм по Ч.Айтматову признали аморальным на Узбекском ТВ
14:45  От Кравчука до Зеленского – хроники государственной Укррусофобии, - Д.Скворцов
14:41  Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию, - Э.Байназаров

14:39  Под руинами Петры найдены монументальные сооружения
14:36  Нынешние "либералы" толкают Мир в азиатскую деспотию, - Д.Уськов
14:34  Абай Кунанбаев и русская культyрная традиция, - А.Казбеков
13:14  В Узбекистане закрыты также Бухара, Самарканд, Андижан, Гулистан...
13:10  "Одна жизнь, чтобы жить". Умер от вируса американский киноактер Марк Блум
13:08  Коронавирус меняет мир, - Е.Сатановский
13:03  США и страны Европы отказываются покупать дешевую саудовскую нефть. Некуда заливать!
12:29  Измученные коронавирусом итальянцы рассказали, почему хотят Путина и диктатуру, - "МК"
11:54  КырМажорство. Сын генерала Молдошева подрался с патрулем после увольнения из Жогорку Кенеша
11:51  Турция обвиняет МОК в заражении боксеров
10:58  С 30/03 в Нур-Султане и Алматы остановят промышленные предприятия
10:31  Рашен собчачий бомонд в панике: Лещенко перезаражал всех на вечеринке у Крутого
10:28  В Узбекистане засвидетельствовали первую смерть пациента с коронавирусом
10:25  США объявили за поимку президента Венесуэлы Мадуро награду в $15 миллионов. А за голову Трампа сколько?
10:16  В столице Аркадагии задерживают за разговоры о коронавирусе
10:10  Мирзиеев: зараженная паломница устроила той в Фергане
10:04  Денежные власти США решили устроить пир во время чумы, - В.Катасонов
09:42  Тихий мор. Незаметные массовые жертвы коронавируса в Италии, - Le Figaro
09:38  Гегемония США под угрозой. Наступает эра Желтого (китайского) дракона, - "Sohu"
08:59  SOS. В Швейцарии кончается запас макарошек! Западная либерастия оказалась очень нежно-хрупкой, - Le Temps
08:53  COVID-19 в Казахстане - 121 больной
08:49  Мантия не по средствам. Председателя суда Нур-Султана Барпибаева проверят из-за частного самолета
08:46  В Узбекистане медики, заразившиеся на работе COVID-19, получат по $10,4 тыс - Ш.Мирзиеев
08:44  В Узбекистане увеличен размер штрафа за передвижение без масок в общественных местах - 1 115 000 сумов ($117)
08:34  Китай восстанавливается на зависть России и Западу, - М.Морозов
08:31  Шаг вперед - два назад: почему власти Таджикистана часто отступают от своих решений, - Х.Хуррамов
08:25  Guardian: США обошли Китай по числу случаев коронавируса. На улицы Нью-Йорка выкатили мобильные морги
08:19  РосПравительство отнимает у россиян последние рабочие места в пользу мигрантов, - "СП"
08:13  Для Европы готовят новый план Маршалла, - Д.Моисеев
08:09  США в экономическом шоке. Трампа-номика развалилась и слиняла в 1 неделю, - А.Башкатова
00:46  Саудовская Аравия усилит давление на Россию, - И.Субботин
00:31  Бросивший вызов Чингисхану: как Тимур Малик от монголов Худжанд оборонял
00:20  Ближневосточный военный парадокс, - А.Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Коронавирус - лучшее лекарство от трампизма, - Е.Бай
15:21 27.03.2020

Коронавирус покончит с трампизмом
Президент США рискует потерять свой главный капитал - доверие нации

Уважаемый колумнист газеты The New York Times Франк Бруни пишет, что поразивший Америку коронавирус намного хуже, чем 9/11 - обозначение трагедии 11 сентября 2001 года, когда страна подверглась террористической атаке. Автор этих строк, свидетель и тех, и этих событий, может соглашаться или нет с подобной сентенцией. Формально журналист прав в одном: два десятилетия назад американцам говорили: не дайте террористам победить нас. Не позволяйте им сломать наш жизненный уклад. Выходите на улицы. "Идите в Диснейленд", - призывал сограждан тогдашний президент Джордж Буш.

Сейчас Диснейленд закрыт. Пустуют школьные аудитории по всей стране. Запрещены публичные свадьбы, дни рождения и церковные службы. Нынешний президент Дональд Трамп призывает соотечественников не собираться больше чем по 10 человек. Нация заперлась в домах. Улицы пустынны. Требование дня - "социальное дистанцирование".

Коронавирус хуже, чем 9/11, может быть, и потому, что враг невидим, его невозможно выследить и одним ударом уничтожить. Но есть и еще одно принципиальное различие. Два десятилетия назад нация, как это почти всегда бывает во время кризисов, сплотилась вокруг лидера. Джордж Буш-младший, который одержал сомнительную победу на президентских выборах годом ранее, взял борьбу против террора в свои руки, что бы ни говорил левый документалист Майкл Мур, получивший главный приз в Каннах за свой фильм "Фаренгейт 9/11".
Дональд Трамп в течение трех с лишним лет своего президентства был абсолютным счастливчиком. Он на весь мир бахвалился стабильной американской экономикой, хотя эту благополучную экономику он в полной мере унаследовал от ненавидимого им Барака Обамы.

А вот с главным испытанием он не справился. Как говорили в советские времена, "провалил задание". Провалил со свойственными ему беспримерной самоуверенностью и самолюбованием. Когда коронавирус уже подходил к американским границам, Трамп уверял нацию, что у него "абсолютно все под контролем". На самом деле под контролем не было ничего. В стране в первую очередь не было достаточного числа больничных коек. Сейчас губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорит: беда, пик пандемии наступит через 45 дней, в начале мая, а его штат располагает всего 53 тысячами обычных больничных коек (это в два раза меньше, чем необходимо) и 3 тысячами коек для интенсивной терапии (а нужно в 11 раз больше!).
Трамп обвинил Европу в том, что она повинна в распространении пандемии. А данные, которые приводят эксперты США, свидетельствуют об обратном. Например, в Южной Корее с ее населением в 51,3 миллиона человек было сделано 189 236 тестов (данные на 12 марта). В Италии с населением 60,5 миллиона было осуществлено 49 937 тестов. В США с населением 329 миллионов было сделано всего 1707 тестов.

Трамп обвинил в распространении пандемии Китай. Дотошные журналисты засвидетельствовали, что в тексте речи, с которой он собирался выступать, слово coronavirus его рукой было зачеркнуто и написано вместо этого Chinese virus - китайский вирус.

Но хуже всего было то, что Трамп в течение нескольких недель давал нации неверные или часто просто ложные данные. Он утверждал, что вакцина скоро будет найдена, конечный срок - апрель, хотя все эксперты говорили, что на это потребуется не меньше года-полутора.
Борьба с пандемией была бы в Америке намного более эффективной, если бы вместо торговых войн с Китаем Белый дом своевременно признал современную глобальную экономическую взаимозависимость. А теперь сколько же американцев были удивлены, когда узнали, что почти все антибиотики поступают в США из Китая!
Сейчас Трамп пытается менять курс корабля, когда на горизонте уже появились айсберги. На минувшей неделе он признал, что "вирус - это очень плохо", что "полного контроля над ситуацией нет", и "что мы теперь все в одном месте". Неизвестно, что побудило президента сделать такое необычное признание - может быть, самый крупный обвал биржевых индексов за последние тридцать лет или устрашающий прогноз ученых о том, что при наихудшем сценарии в стране могут умереть 2,2 млн американцев.
Но и сейчас Трамп уверен в собственной непогрешимости. В одном из последних заявлений он сказал, что по шкале измерения борьбы против коронавируса из 10 пунктов он точно получает "десятку". Успех принадлежит только ему. А в провалах виноваты все остальные - пресса, демократы, прокуроры, судьи, агенты спецслужб. Кстати, только что было сообщено, что спецслужбы США, рассчитав траекторию движения коронавируса, начиная с января предупреждали Трампа о том, что к февралю эпидемия придет в Америку, но президент не прислушался к их голосу.

Трамп объявил себя "президентом военного времени". Но общественность спрашивает его: где ответ на дефицит всего и вся в духе военного времени? Полки американских магазинов пусты - нет ни мяса, ни круп, ни туалетной бумаги (в некоторых супермаркетах ее выдают по одному рулону на человека, как в стране "победившего социализма" Кубе). Где туалетная бумага, мистер военный президент?
Президентство Трампа началось с его крика: "Lock her up" ("Закройте ее!") по отношению к Хиллари Клинтон, которую он призывал бросить за решетку. В поляризованной и до этого стране ксенофобия и нетерпимость за три с лишним года правления Трампа достигли беспрецедентных размеров. Столичная The Washington Post публикует статью под заголовком: "Слова Трампа, издевательства над учениками, школы, в которых запугивают". Два ребенка в детском саду Юты говорят их ровеснику, беженцу из Латинской Америки, что Трамп вышлет его на родину. В штате Мэн школьники пришли с плакатом "Выгнать всех мусульман". В Огайо группа учеников средней школы окружила темнокожую одноклассницу с криком: "Это страна Трампа". И это лишь один, возможно, самый печальный результат правления "самого стабильного гения", как называет себя Трамп.

Пока никто не может сказать, как повлияет коронавирус на выборы. Но то, что пандемия может нанести серьезный удар по трампизму как явлению, не подлежит сомнению.
"Трампизм как стиль определяется не только самонадеянностью и хвастовством, - пишет весьма популярный интернет-сайт Politico, - он еще должен постоянно внушать людям уверенность, которая исходит от лидера". А вот с этим у Дональда Трампа беда. Всего за несколько недель пандемии он растерял свой главный политический капитал - доверие к нему нации.
И лозунгом момента стал: "Мистер президент, закрой нас всех!". Это призыв "закрыть" страну от ее лидера. Не слишком оптимистично звучит для Трампа за 8 месяцев до выборов…
Кто-то из симпатизирующих демократам

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585311660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
- О продаже части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора
- Что грозит за нарушение карантинного режима
- По ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней
- Информационное сообщение о работе обменных пунктов уполномоченных банков на территории города Алматы
- ЭЦП начали выдавать онлайн
- Причиной смерти умершей от коронавируса казахстанки стала тотальная пневмония
- Информация о сборе данных для доставки продуктовых корзин, распространяемая в мессенджерах, является фейком
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  