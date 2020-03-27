В Италии за сутки от вируса умерло 959 человек, в Испании - 769

20:27 27.03.2020

Италия побила все рекорды по коронавирусу: по смертности и числу заболевших



969 пациентов умерли за последние сутки от коронавируса в Италии, суммарное число погибших составило 9134, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Он подчеркнул, что по количеству смертей Италия установила суточный рекорд.

Боррели добавил, что число инфицированных в стране превысило число зараженных в Китае, где их свыше 81 тысячи. В Италии их уже 86,3 тысячи человек. Прирост за сутки – 4,4 тысячи. Таким образом, Италия опередила Китай по всем показателям смертности – как в суммарном отношении, так и из расчета в сутки.

За сутки в Италии выздоровели 589 человек. Общее число выздоровевших - 10 950.



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В Испании коронавирус за сутки забрал рекордное количество жизней



Общее количество смертей от Covid-19 в Испании подбирается к показателю 5000.



Министерство здравоохранения этой страны сегодня проинформировало о 769 летальных случаях за предыдущие сутки, передает El Pais.

На 27 марта в Испании количество умерших от коронавирусной инфекции - 4 858.

Известно, что основными очагами бушующей эпидемии стали Мадрид и Каталония, в которых фиксируются наихудшие показатели.