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Казахское старшежузовское племя ошакты - осколок пробившихся с Волги ковуев
01:04 28.03.2020

Ошакты Старшего жуза казахов - выжившие в Великой замятне в Золотой Орде

Род Ошакты Старшего жуза казахов имеет наиболее интересную с исторической точки зрения генеалогию у казахов этого племенного обьединения.

Сведения об ошакты имеются в исторических сочинениях 15 века, в частности в жизнеописании первого хана Государства кочевых узбеков - Абулхаира.

Абу-л Хайр-хан (1412−1468) - хан Узбекского улуса с 1428 по 1468 годы, из династии Шибанидов - относящихся джучидской ветви чингизидов, потомок пятого сына Джучи Шибана, сын Давлат-шейх-оглана.

Традиционно ошакты возводятся к предку Старшего жуза казахов -Уйсуню.

Но скорее всего ошакты пришли в Среднюю Азию из Поволжья, где они вначале входили в огузский союз племен - ковуев (хорошо известен древнерусским летописцам).

В этой связи обращает на себя внимание название одного из основных родов ошакты – сузек (в группе байлы), возводящее свой эпоним к одному из мюридов Ходжа Ахмета Яссави (мазар Сузек-Аты находится в Сайраме). К нему же проводит свою родословную и туркменская этническая группа атинцев (примечательно, что своей праматерью атинцы считают красавицу-дочь одного казахского бая) - http://kazahskieroda.kz/starshij-zhuz/oshakty.html .

На огузское происхождение ошакты указывает догадка русского историка Н.Аристова о том, что этноним ошакты переводится как три стрелы. Также называлось левое крыло войск легендарного Огуз-хана.

Поэтому ошакты родственны шапыраштинцам Старшего жуза, вместе с которыми они и пришли в Среднюю Азию во время ногайлинского завоевания (15 век).

По видимому ошакты активно участвовали во внутриполитической борьбе Золотой Орды в период Великой замятни середины 14 века, когда за 20 лет в Орде сменилось 25 ханов.

Есть легенда, прямо указывающая на это:
Один из родоначальников рода ошакты погибает от рук нукеров "жестокого хана Жанибека".

Джанибе́к (ум. 1357) - золотоордынский хан, третий сын Узбек-хана, хан Золотой Орды (1342−1357). В результате успешной войны с чобанидской Персией присоединил Азербайджан, в результате чего Золотая Орда достигла своих максимальных размеров, включая Западную Сибирь, Булгарский Улус (Среднее Поволжье), Белую Орду (Казахстан, Хорезм), Синюю Орду (Кубань, Дон, Крым), Кавказский Улус (включая Азербайджан); в политической зависимости также находились некоторые территории Руси.

Его малолетний сын чудом остается жив во время погрома отцовского аула, спрятавшись в очаге, отчего его и прозвали Ошакты. Его мать – Карашаш-байбише, захватив малютку, находит приют в ауле дулат Байдибек-бия. Карашаш-байбише, глубоко верующая женщина, желая оградить единственного сына от дальнейших несчастий, вешает ему на шею освященный муллами тумар (амулет треугольной формы с вложенной бумажкой с молитвенным заклинанием), за что получает прозвище – Тумар-байбише. Графическое изображение чудодейственного амулета становится тамгой потомства четырех сыновей Ошакты – Байназара (род байлы), Акназара (род тасжурек), Кайназара (род аталык) и Коныра (род коныр), а имя их отца – названием племени - http://kazahskieroda.kz/starshij-zhuz/oshakty.html.

Таким образом ошакты скорее всего потерпели поражение в междоусобной борьбе внутри Золотой Орды. Они были вынуждены вместе с другими гузами и кипчаками перекочевать в Маверанахр под руководством мангытских беклярбеков.

Интересно, что тамга (родовой знак) ошакты в виде ошака (очага) есть и у рода уйсун ногайцев.

Между прочим Ошакты не переселились с родственными шапыраштинцами в Могулистан во время исхода туда казак-узбеков. Скорее всего они даже остались верны мангытским бекам, в отличие от Шапырашты. А к Старшему жузу казахов их присоединение произошло уже позже во время усиления Казахского ханства.

Сейчас Ошакты проживают в основном в пригородах Ташкента (Узбекистан) и Туркестанской области Казахстана.

Мои статьи по теме:

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2. Какое отношение имеют шапырашты Старшего жуза казахов к топониму "Киев"?

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585346640
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