Ногайская Орда: куда исчез самый большой осколок империи Чингисхана

01:08 28.03.2020

Ярослав Бутаков



В истории России видное место занимает народ ногаи или ногайцы. В наше время 40 тысяч ногайцев живут на севере Дагестана да еще примерно столько же в соседних субъектах РФ на Северном Кавказе. А несколько веков назад территория, подвластная ногаям, простиралась от Нижней Волги до Иртыша, от Камы до Сырдарьи. Одно время ногаи проживали в Северном Причерноморье и в Приазовье, где оставили о себе память в названии города Ногайск (ныне Приморск в Запорожской области), и на севере теперешнего Узбекистана, в Каракалпакии.



Территория, связанная с ногаями, очень обширна. Из всего наследия завоеваний Чингисхана она меньше, пожалуй, лишь территории, где зафиксирован этноним татары.



Возникновение и расцвет Ногайской Орды



Формирование Ногайской Орды связано с именем темника Едигея. Подобно знаменитому Мамаю, Едигей не принадлежал к роду Чингисхана и не мог сам быть ханом. Но он забрал в свои руки большую реальную власть, низвергая и ставя ханов по своему усмотрению.



Став сильнейшим беком при хане Тимур-Кутлуге, Едигей изгнал из Золотой Орды хана Тохтамыша, взявшего Москву в 1382 году. Тохтамыш бежал в Литву к великому князю Витовту. В 1399 году на реке Ворскле встретились золотоордынское и литовское войска. В последнем находился Тохтамыш, надеявшийся вернуть себе престол с литовской помощью.



Стремясь выиграть время, Тимур-Кутлуг вступил в переговоры с Витовтом, выразив согласие признать свою вассальную зависимость от него. За это время подошел Едигей с большими силами. "Тимур-Кутлуг мог почесть тебя вместо отца, – насмешливо заявил Едигей Витовту, – потому что он тебе по летам как сын. Но ты мне по летам как сын, а потому я говорю тебе: почитай меня как отца и чекань на своих монетах мое имя!" Произошла битва, в ходе которой литовское войско потерпело страшное поражение.



В 1408 году Едигей совершил успешный поход на Московское княжество, принудив князя Василия I платить дань в Золотую Орду. Было разорено множество городов, но Москву Едигею взять не удалось.



За время могущества Едигея сложился и усилился народ ногаев. Основу его этногенеза составило племя мангытов, к которому принадлежал Едигей. Значение названия "ногай" неизвестно. В результате центробежных процессов в Золотой Орде из нее к середине 15 века выделилась независимая Ногайская Орда. Ее политический центр находился в городе Сарайчик на реке Урал. Ногайская Орда была обширнейшим государством из тех, что возникли на обломках Золотой Орды.



Потомки Едигея, как и он сам, не могли называться ханами. В традиционной иерархии они стояли ниже Чингизидов. Во главе Ногайской Орды находились не ханы, а бии. На рубеже 15 и 16 веков при биях Мусе и Ямгурчи Ногайская Орда достигла вершины могущества.



Распад Ногайской Орды и ногайские князья на службе России



Ногайская Орда не миновала таких же процессов распада, как и Золотая Орда, из которой она выделилась. Крупнейший специалист по истории Ногайской Орды Вадим Трепавлов выделяет три Смуты в истории этого государства. Первая Смута наступила в начале 16 века. На ее фоне казахский хан Касым в 1512 году захватил и разрушил ногайскую столицу Сарайчик. При бие Саид-Ахмеде (1524-1541) Ногайская Орда пережила второй расцвет.



В 1550-е годы наступила Вторая Смута, непосредственной причиной которой послужили стихийные бедствия: три неурожайных года подряд, падеж скота и в довершение – эпидемия чумы. В этот период Ногайская Орда распалась на Большую и Малую. Малые Ногаи откочевали на правый берег Нижней Волги, в прикумские степи. Большие Ногаи во главе с бием Исмаилом заключили союз с московским царем Иваном Грозным.



Исмаил, снова объединив под своей властью большинство ногайских улусов, величался перед Иваном Грозным, как свидетельствует Карамзин, то его братом, то отцом, явно претендуя на такое же отношение к русским землям, какое занимала Золотая Орда. Ежегодные подарки московского двора ногайскому бию, подкрепляли самоуверенность последнего.



В это время начинается частая присылка ногайской конницы на службу московским царям. Впервые она была задействована в Ливонской войне. Как замечает Трепавлов, ее численность ни разу не превысила 2 000 человек, но Иван Грозный старался использовать психологический эффект ее появления на фронте, пугая западных врагов "несметными", подвластными ему, ногайскими ордами, сравнимыми с полчищами Чингисхана. Эффект, правда, получался незначительный, судя по неудачному для России исходу войны.



Во второй половине 16 века начинается регулярный исход в Россию отдельных ногайских мурз, потерпевших поражение в борьбе за власть. Царь давал таким иммигрантам в феодальное владение земли с русскими подданными. Так было положено начало девяти ногайским княжеским родам на русской службе. Из них к 18 веку сохранились и приобрели широкую известность в русской истории только два рода князей: Урусовы и Юсуповы.



На рубеже 16 и 17 веков наступила Третья Смута в Большой Ногайской Орде, вследствие чего наступил ее полный упадок. В 1634 году ее остатки к востоку от Волги были разбиты калмыками. Уцелевшие ногаи откочевали во владения Крымского ханства на Кубань и в Северную Таврию, а позже расселились к западу от Днепра вплоть до Дуная. Переход отдельных ногаев на службу крымским ханам начался значительно раньше, и уже в конце 16 века крымская конница, как отмечает Трепавлов, в значительной степени состояла из ногаев.



Суворов и "окончательное решение ногайского вопроса"



Итак, с середины 17 века ногаи полностью исчезли из сферы внешней политики России. Отношения с ними происходили в контексте службы ранее мигрировавших ногайских князей в Россию и отношений между Россией и Крымом. Соответственно, в связи с окончательным присоединением Крымского ханства к России, в конце 18 века должен был решаться "ногайский вопрос".



Этим решением занялся Суворов. 21 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского ханства к России. Считалось опасным оставлять ногайцев в приграничной области, поблизости от новой границы с Турцией. 21 июня 1783 года наместник Новороссии князь Потемкин отдал Суворову секретный приказ подготовить переселение ногайцев в Саратовскую и Тамбовскую губернии.



5 июля 1783 года Суворов организовал в Ейске торжественное приведение к присяге на верность императрице ногайских мурз и старшин. Были устроены торжества с целью усыпить их бдительность. "Начните великолепное празднество по вкусу сих народов, прибавьте к тому приличное военное увеселенье до глубокой ночи и продолжите парадирование войск по вашему усмотрению", – распорядился Суворов.



Однако о планах русского правительства стало известно ногайцам. 30 июля началось восстание. Его подавление растянулось надолго. Ногайцев в России практически не осталось. Большинство ногайцев (700 тысяч, по мнению Владимира Гутакова) ушло в пределы Османской империи. Их потомки там ассимилировались. В ходе подавления восстания, как считает Р.К. Керейтов, погибло около 400 тысяч ногайцев.